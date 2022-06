Claro, he oído hablar de los servicios de Waze y Google Maps, pero ¿sabes cuál es más conveniente para ti?Te animo a que leas este artículo y aprendas ¿Cuál es mejor, Waze o Google Maps?Ventajas y desventajas de cada aplicación.

¿Qué es mejor, Waze o Google Maps? – Ventajas y desventajas de cada aplicación

¿Qué es Waze?

Waze es una aplicación desarrollada en Israel que permite a los usuarios informar a otros. Sobre el tráfico.. Por lo tanto, viajar en carreteras muy transitadas suele ser mucho más fácil y ahorra tiempo.

Waze está usando el sistema navegacion GPS Descubra cómo los usuarios pueden utilizar los comandos de voz para alcanzar sus objetivos. por lo tanto, aplicación waze Muy útil para usuarios que quieren saber la ubicación de la gasolinera más cercana, posibles cierres e información de tráfico en tiempo real.

¿Qué es Google Maps?

Google Maps es un servicio proporcionado por Google para mostrar mapas de Internet. Estos le permiten identificar diferentes ubicaciones en todo el mundo y proporcionar vistas satelitales de diferentes ciudades.

Del mismo modo, Google Maps sigue una ruta específica de un lugar a otro hasta llegar a su destino a través de la ruta especificada por el servicio. Las opciones de zoom te permiten ver en detalle dónde te gusta, así como áreas comunes en el mapa. Ajusta la brújula de tu teléfono..

Tanto Waze como Google Maps son plataformas de movilidad. Estos permiten a los usuarios seguir una ruta específica para llegar a su destino. Sin embargo, vale la pena saber qué servicios son mejores, así como las fortalezas y debilidades de cada servicio.

Siguiente, Atributos de Waze y Google MapsSus puntos fuertes y débiles son para permitirle determinar con mayor claridad cuál es la mejor aplicación para usted.

Waze y Google Maps

El uso de Waze o Google Maps depende de tus necesidades. Por ejemplo, si alguien necesita llegar rápidamente a un lugar en particular, Waze es la mejor opción. Si el mismo usuario quiere ir al lugar más concurrido de la ciudad en la que se encuentra, Google Maps le mostrará la ubicación exacta.

Aunque la plataforma Waze puede crear un entorno de retroalimentación Actualizar información publicada, Google Maps no tiene este atributo. Por otro lado, si su conexión a Internet no es buena, Descarga y usa Waze Los mapas no se pueden descargar. Si es posible, use Google Maps en su lugar.

Ventajas y desventajas de Waze y Google Maps

Uno de los beneficios de Waze es el funcionamiento de una red social que puede conectar a cientos de usuarios.Además, la localización rápida es posible tiempo real Evite los atascos de tráfico. Como parte de eso, Google Maps permite el uso de servicios fuera de línea y recupera oficinas y numerosas rutas a través de su enorme base de datos.

Las desventajas de Waze son: El número de opciones es limitado. Esto le permite encontrar rutas para su vehículo y Google Maps le permite agregar rutas para caminar, andar en bicicleta e incluso transporte público. La desventaja de Google Maps es que no tienes la opción de hacerlo Evite caminos llenos de baches O encuentra la gasolinera más cercana.

Waze o Google Maps: ¿Cuál es mejor?

Piensa mejor que Waze mapa de Google O viceversa, no se considera justo porque tiene lo que necesitan otras aplicaciones. En ese sentido, si Waze detalla la ruta para obtener una gasolina en particular en su automóvil, Google Maps le indicará instantáneamente a dónde ir en el mapa.

Si su dispositivo no tiene una conexión estable, Google Maps es su mejor opción. Sin embargo, si buscas una interfaz con un diseño colorido y fácil de usar, Waze será tu favorita.Ciertamente puedes Vincular Didi al mapa para ambas aplicaciones..