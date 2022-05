¿Qué es la Lista de normas de prueba internacionales de ASTM? -Instrucciones completas

Ese Índice estándar ASTMFue regulada y supervisada por un grupo encabezado por Charles Dudley y fue incorporada en febrero de 1898.

Pensé que definitivamente debería estar allí porque estaba preocupado por el deterioro de la pista. Parámetros de seguridad y calidad Con el material utilizado.

A través de los años Lista de normas ASTMAsimismo, se cambió el nombre por el actual en varias ocasiones.

ASTM o American Society for Testing and Materials, también conocida como ASTM International, se traduce al español como American Society for Testing and Materials.

Una fila de Estándares de materiales ASTM Ha sido actualizado de la misma manera que otros han sido eliminados o obsoletos.

Conoce la nomenclatura ASTM Esto es muy importante. Se identifican con letras y números consecutivos, a veces con un guión, seguidos de los dos últimos números del año en que se aprobó la norma.

¿Qué es ASTM Internacional? ¿Para qué sirve?

ASTM es ahora Más de 12.000 contratos Debería aplicarse en todo el mundo. Estos contratos y estándares permiten y aseguran una mejor producción de materiales que luego deberán ser utilizados por múltiples empresas.

De la norma ASTM para acero al plástico para juguetes Un estándar con requisitos. Por ejemplo, ASTM F963: «Especificaciones de las normas de seguridad del consumidor para la seguridad de los juguetes»

Como es Reglamento OSHA sobre el uso de la electricidad También hay muchos materiales en el lugar de trabajo.

Durante la crisis de CoVid-19, ASTM publicó la siguiente lista de forma gratuita: Criterios requeridos para EPP,Algo como Señal de advertencia útil en el trabajo.

Durante la crisis de CoVid-19, ASTM publicó la siguiente lista de forma gratuita: Criterios requeridos para EPP,Algo como Señal de advertencia útil en el trabajo.

Normas ASTM A a C

Al igual que lo hizo OSHA Normas de seguridad en el trabajo (ISO 18001, etc.), ASTM tiene su propia nomenclatura Y aquí puedes encontrarlos gratis.

Un medio material de acero, B material de metal no ferroso. C está asociado con la cerámica, el hormigón y la piedra.

Por ejemplo, encuentre A34 – 06. Práctica de prueba de muestreo Adquisición de materiales magnéticos. También hay A367-11 (2017) que muestra un procedimiento de prueba en frío para hierro fundido.

alrededor letra bEs posible que le interese el estándar B9-76(2017)e1, que es una especificación para cables de trole de bronce, o B193-20, que es un método de prueba para la resistividad de materiales conductores.

para esta parte Letra C C22-00 (2015) que muestra las especificaciones del yeso es útil. En cambio, existen estándares como C76-20, que brindan especificaciones para alcantarillas de concreto reforzado, alcantarillas pluviales y alcantarillas.

Normas ASTM E a G

Aquí encontrarás la letra E asignada varios temasF incluye materiales para aplicaciones específicas, y G incluye corrosión, desgaste y rotura de materiales.

Por ejemplo, el estándar E84-20, que incluye los siguientes métodos de prueba: Características de quemado superficial E105-16 es una práctica para el muestreo probabilístico de materiales, o en lugar de materiales de construcción.

Vienen a continuación en orden alfabético Regla de FEntre ellos se encuentra la especificación F44-16 para superficies de metal-cerámica.

para esta parte personaje gHay estándares y pruebas muy útiles, como B. G69-20, un método de prueba para medir el potencial de corrosión de las aleaciones de aluminio.

Por último, te recordamos Importancia de todos estos tipos de reglas Lo que mencionamos y la enorme lista que se incluye en el sitio web de ASTM según sea necesario Planifica un paseo para los juguetes de los niños.Comprueba si sigues estas reglas.