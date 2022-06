En el mundo financiero, hay ciertas situaciones que están reguladas por organismos de normalización. En este artículo, veremos uno de los siguientes: Pasivo contingente, su definición bajo NIIF.. Antes de entrar en materia, permítanme darles algunos datos sobre esta organización y la importancia de ser gobernados por ella.

¿Qué es la deuda contingente o basada en NIIF, sus definiciones y conceptos?

NIIF

Después de su acrónimo normas internacionales de INFORMACION FINANCIERAEn inglés se les conoce como NIIF.. La información financiera es el corazón de los mercados de capitales.Algunas transacciones se realizan diariamente por las capitales del mundo Invertir en el mercado organizacionalEs una inversión transfronteriza.

En cuanto a la inversión¿Cómo puede un inversor decidir en qué parte del mundo invertir??? En este contexto, los inversores internacionales necesitan acceso a información y datos financieros en los que puedan confiar. Como resultado de esta necesidad, han surgido las normas internacionales de contabilidad. Puede apoyar a los inversores en un lenguaje financiero común.

Gracias a este logro, muchos países exigen que las empresas utilicen las normas IFRS al informar sobre su desempeño financiero. Esto crea credibilidad para los inversores potenciales de todo el mundo. Contribuye a tres beneficios principales A la economía mundial:

ventaja

Proporciona transparencia .. Poniendo al alcance de la mano información de calidad sin precedentes. Esto ayuda a los inversores a tomar mejores decisiones.

.. Poniendo al alcance de la mano información de calidad sin precedentes. Esto ayuda a los inversores a tomar mejores decisiones. Mejorar la rendición de cuentas ..Porque reduce la diferencia. Flujo de información entre las estructuras organizativas de una empresa. ¿Y qué hay afuera? Este mecanismo ayuda a los inversores y otros a gestionar la divulgación y la rendición de cuentas.

..Porque reduce la diferencia. Flujo de información entre las estructuras organizativas de una empresa. ¿Y qué hay afuera? Este mecanismo ayuda a los inversores y otros a gestionar la divulgación y la rendición de cuentas. Las normas internacionales de contabilidad contribuyen al desempeño empresarial y El mercado funciona correctamente. Eficiente.. Los estándares financieros globales y confiables reducen el costo de capital y los costos asociados con la información.

Como puede ver, todo esto está ayudando a la economía mundial.Porque fomenta la confianza. objetivos de crecimiento de la empresa Y estabilidad financiera a largo plazo.Si quieres comprar Para conocer los estándares internacionales, consulte el sitio web oficial. El sitio presenta las normas emitidas por el Panel y, además de las NIIF, considera las NIIF para las PYMES.

deuda contingente

ahora,Esto incluye la deuda contingente??Bueno, el estándar lo define como: Posibles obligaciones u obligaciones, Puede resultar de situaciones pasadas donde se confirmó su existencia cuando se realizaron. O viceversa, si eso no sucediera. Cabe señalar que ciertas situaciones no están del todo bajo nuestro control. Y esto no está registrado en su cuenta. Las razones son las siguientes:

Es poco probable que el cumplimiento requiera una salida de recursos que genere beneficios económicos.

O bien, el costo de los impuestos no puede medirse con suficiente confiabilidad.

Cosas interesantes que no deben pasarse por alto Cuando te das cuenta de que tienes una obligación actual.. Necesitamos más pruebas, y sin ellas no podemos sustentar el caso. E incluir las opiniones de terceros y expertos. Entonces presenta una denuncia.

Qué quieres decir Eventos pasados?? Es un hecho que crea obligaciones. Como un tema pendiente. Y si la empresa pierde, significa que tiene que pagar o hacerse cargo de los costos. Un ejemplo de este aspecto es el costo de reparar una sanción o daño ambiental.

Como puede ver, teniendo en cuenta todos estos factores, el estándar asegura que se utiliza la base adecuada para la detección y el uso. Medición de la deuda contingente.. En el mundo de los negocios es bueno y beneficioso poder establecer normas en beneficio de todos.