¿Qué es la cola virtual del aeropuerto para viajes DIDI? ¿Como funciona?

Recientemente estoy desarrollando software que funciona para diferentes empresas. Métodos online y lo que llaman colas virtuales.. Las aplicaciones de DiDi no se quedan atrás en esta nueva tendencia. Así puedes ver qué es una cola virtual para viajes DIDI en el aeropuerto y cómo funciona.

sabe Intenta encender el nivel digitalPor lo tanto, puede evitar colas y largas esperas porque no hay sobrecarga de usuarios. Al mismo tiempo, contribuye al distanciamiento que propone la pandemia.

¿Qué es la Cola Virtual del Aeropuerto de Cruceros de DIDI? ¿Como funciona?

cola virtual Utilizado por varias empresas. Supermercados, farmacias, bancos, etc. El servicio de traslado al aeropuerto se brinda a través de DiDi. si no sabes ¿Qué es DiDi?, ¿Cómo funciona?Porque es una aplicación para el servicio de transporte terrestre.

Sistema de colas virtuales Integrado en la aplicación DiDi.. Si ya conoces la calidad de este servicio, Usa la versión Express de DiDiAsí podrás disfrutar de un servicio más exclusivo y seguro.

¿Qué es una cola virtual hoy?

Es una aplicación que puedes Solicitar un lugar en la cola virtual, Esto se otorga de acuerdo con la cantidad de personas frente a él. Es decir, muestra el tiempo empleado. Evitando estas demoras inútiles y brindando información real en ese momento.

Por lo tanto, puedes Supervisar el tiempo de esperaVe fácilmente al lugar que más te convenga desde tu teléfono móvil. Además de reducir los tiempos de espera de los usuarios, actualmente también se ve afectado por la reactivación de las economías nacionales.

¿Qué hace la empresa de choferes DIDI?

En 2012, DiDi Chuxing Technology creó una plataforma para el transporte en China. Este es un servicio muy similar a otras empresas dedicadas al mismo espacio de movilidad. Facilitar Mover al usuario a otra ubicación Y el precio es más bajo que la competencia.

con tiempo Expansión a otros paísesContribución a nuevos empleos de DiDi privados y taxistas, incluyendo América Latina.

Tú puedes descargar Aplicación DIDI Sencillamente para teléfonos móviles iOS o Android Desde la App Store o Google PlayAl introducir los datos, se adjuntarán los documentos necesarios. Si cumple con los requisitos, tendrá que esperar una revisión y una respuesta.

¿Qué es la cola virtual del aeropuerto para viajes DIDI? ¿Como funciona?

Seguro que ya lo has añadido a tus favoritos con DiDi Múltiples paradas o destinos frecuentes para pasajeros DiDi. Suelo pasar por el aeropuerto, pero Ahora necesito crear una cola virtual..

Como se mencionó anteriormente, un circuito virtual solicita una ubicación dentro de esa línea. En este caso, solicite un traslado desde el aeropuerto a un destino específico.

Por supuesto, la primera persona en llegar es la preferida. Porque están en primera posición esperando su próximo viaje. De esta manera todo se trata de manera justa y en el orden en que se recibe. El tiempo que tarda un conductor en recibir una solicitud de viaje depende de la cantidad de autos. esta frente a tiPor lo tanto, al ingresar a la zona del aeropuerto, será incluido en el sistema.

Recibirá una notificación más tarde en la ubicación especificada ¿Dónde te estás posicionando en este momento? Y cuando sea tu turno, los pasajeros deberán acercarse al punto de encuentro del estacionamiento.

Es bueno aclarar eso. Las capas se pueden perder Salir del aeropuerto o no aceptar su viaje, perder su señal o cancelar su viaje a mitad de camino. Sin embargo, si son los pasajeros los que no quieren viajar, no perderán su posición en la cola virtual.

Por lo tanto, podemos concluir que este servicio de Circuito Virtual en el aeropuerto es de gran utilidad tanto para los pasajeros como para los conductores de DiDi. Por lo tanto, hay beneficios para ambos.Además, se está respetando la manipulación de la distancia impuesta por la pandemia.