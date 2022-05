¿Qué es la carpeta segura del teléfono Samsung Galaxy? ¿Como funciona? – Proteja sus archivos

¿Como puedo usar lo? Carpeta oculta en mi teléfono Samsung?? Pues aquí te desvelamos todo sobre el tema. Todos los sistemas operativos implementan medidas para proteger sus datos de atacantes externos. Esto es para garantizar la mayor seguridad posible. Por lo tanto, garantizamos que nuestros clientes se sentirán cómodos con un producto en particular.

¿Qué es una carpeta segura? ¿Cómo funciona en el teléfono Samsung Galaxy? – Proteja sus archivos

Mira este video en YouTube

Para Samsung, Esta no es la excepción. En los últimos años se han lanzado varios modelos de teléfonos móviles que pueden realizar copias de seguridad de archivos. A través de una carpeta segura. Esto agrega una ventaja al método existente. Oculta datos en teléfonos Android.

¿Qué es la carpeta segura del teléfono Samsung Galaxy?

Las carpetas seguras son mecanismos o herramientas que le permiten almacenar archivos con una contraseña de su elección, también puede elegir tipos de seguridad Esto es lo que desea asignar al archivo. Esta es la mejor manera de proteger la información y los datos personales que no desea que nadie vea.

Esta carpeta se implementó en el dispositivo compartido hace un año, pero después del lanzamiento muy poca memoria, Esto hizo que la carpeta dejara de funcionar correctamente. Sin embargo, esto ya no es un problema ya que los dispositivos actuales tienen mucho más almacenamiento interno.

Además de guardar datos, Tiene la capacidad de guardar aplicaciones. Estas son aplicaciones que no están en su dispositivo y que quizás quiera guardar. También puede guardar su cuenta e información de inicio de sesión desde diferentes aplicaciones. Puedes tener varias cuentas en el mismo dispositivo.

Éste último Realmente útil a la hora de utilizar nuestras redes socialesA menudo, necesita administrar varias cuentas y no quiere perder mucho tiempo cambiando de una cuenta a otra.

¿Cómo funciona SecureFolder en teléfonos Samsung Galaxy?

Trabajar con esta carpeta es fácil., Y cualquiera puede aplicar. La mayoría de las veces, debe actualizar su dispositivo Samsung para acceder a esta función. Creé una cuenta usando una cuenta de SamsungAdemás de los servicios del sitio web oficial, puede acceder a todos los servicios proporcionados por Samsung Store.

Una vez que tenga el usuario, debe abrir la carpeta e iniciar sesión. Después de eso Se le pedirá que seleccione un tipo de seguridad Finalmente se creará la carpeta y podrás empezar a copiar los archivos.

Para hacer esto, debe seleccionar opciones adicionales. Esto abrirá un menú o galería. Puede elegir cualquier dato que desee proteger.. El límite de espacio de almacenamiento almacenado aquí depende únicamente del tamaño del almacenamiento interno del dispositivo. Esto se debe a que crea una copia de los datos.

Del mismo modo puedes Agregar una aplicación También puede usar el botón paralelo a una de las imágenes para elegir si desea hacer una copia o simplemente ver la aplicación en una carpeta segura.

Sugerencias sobre el uso de carpetas seguras

Hay ciertos factores o consejos a considerar Funciona perfectamente Algunas de las carpetas seguras que nos proporciona Samsung son: Uso adecuado de la memoria. Es bien sabido que los teléfonos móviles tienen almacenamiento limitado y algunos modelos tienen más que otros, pero siempre son limitados, por lo que es necesario saber qué datos almacenar para evitar la sobrecarga.

Porque esta carpeta es tu condición cuenta de Samsung, Siempre debe poder recordar su contraseñaSi no lo recuerda, es posible que no pueda acceder a la carpeta segura. Incluso si desea transferir datos a esta carpeta, le recomendamos que la mueva, ya que no hay rastros de datos en la galería de su dispositivo.

Otro consejo a seguir Ocultar carpetas seguras, Se puede ocultar en el menú de configuración. Si quieres verlo, desmarca esta opción.