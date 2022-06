Para los amantes de League of Legends muy buena alternativa, Nos referimos a Arena Of Valor, un gran juego para móviles. Con eso en mente, responderé a tu pregunta de hoy: ¿Qué es Arena of Valor? Cómo jugar Arena of Valor en Android y PC.

¿Qué es la Arena del Valor? Cómo jugar Arena of Valor en Android y PC

Mira este video en youtube

¿Qué es la Arena del Valor? Cómo jugar Arena of Valor en Android y PC

Arena del Valor Estilo MOBA Para dispositivos Android, Switch e iOS lanzados en 2017. En cualquier caso, los videojuegos no tendrán renombre internacional hasta 2018 y triunfarán en los competitivos juegos móviles.

Este juego es multijugador en línea y pueden jugarlo de 6 a 10 jugadores a través de teléfonos móviles o consolas Nintendo Switch. De hecho, Arena Of Valor comparte muchas similitudes con el muy popular League Of Legends, pero se destaca en sí mismo.

cómo jugar

Como se mencionó anteriormente, la jugabilidad de Arena Of Valor es muy similar a Arena of Valor. League of Legends.. El equipo tiene una fortaleza que necesita ser protegida y el objetivo de la victoria es destruir la fortaleza del enemigo.

Destruir una fortaleza no es tarea fácil. Encontrarás monstruos, torres y miembros de equipos enemigos en el camino. En general, este es el objetivo del modo básico del juego y puedes jugar partidas 3v3 o 5v5.

O modo 5v5 La más famosa es la sala donde se enfrentan los cinco jugadores de cada equipo. En este modo, debes destruir todas las torres y nexos enemigos para ganar el juego.

por otra parte, modo 3v3 El mapa es mucho más pequeño, con solo una torre y una base para dos equipos. Este es un modo de juego rápido y entusiasta que es diferente del modo original más táctico.

Arena Of Valor es más fácil que LoL, pero te respondemos si te interesa ¿Cuántos mapas hay en League of Legends y cómo son?..

Arena of Valor (Héroes) Personaje

Al igual que otros MOBAS, Arena Of Valor permite a los usuarios acceder y seleccionar una gran cantidad de héroes.Número actual Más de 100 caracteresTodos tienen habilidades únicas que necesitan dominar.

Cada héroe, a diferencia de otros héroes, necesita conocerlos para usarlos cuando la estrategia lo es todo. Hay muchos personajes, pero generalmente se pueden clasificar como luchadores, arqueros, magos, asesinos, tanques y apoyo.

¿Dónde puedo conseguir la Arena of Valor?

Como se mencionó anteriormente, ArenaOfValor cumple con el proyecto de ley Disponible en una variedad de dispositivos.. Para Android, puede obtenerlo a través de esa aplicación. Play Store Arena del Valor.. Descargable para iPhone y iPad Arena of Valor en la App Store.. La versión de Nintendo Switch, por otro lado, está disponible digitalmente desde la consola.

De cualquier manera, es necesario para dispositivos móviles. Comprobar compatibilidad De ellos antes de descargar la aplicación. Sin embargo, Arena Of Valor funciona muy bien en la mayoría de los dispositivos móviles en la actualidad.

Sin embargo, si tienes alguna duda a pesar de la información anterior, no te preocupes. Hay uno en el juego. primer recorrido.. En este tutorial, aprenderá todos los controles y tácticas básicos para comenzar a jugar ArenaOfValor.

Si por alguna razón no pudiste atrapar el juego, hay uno La lista de otros juegos MOBA es como League of Legends.. Si quieres encontrar otras alternativas muy interesantes, visita el enlace anterior.