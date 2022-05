El fenómeno, también conocido como shadow banging o shadow banging, afecta a muchos usuarios de las redes sociales, entre ellos famosos y políticos, quienes los acusan de ser víctimas de este fenómeno cada vez más común. Pero si no entiendes lo que significa ser víctima de shadow vanning be, lo explicaré en este post. ¿Qué es el shadow vanning en las redes sociales? ¿Cómo puedo evitarlo?

¿Qué es el shadow ban en las redes sociales?

Shadow vanning es una acción llevada a cabo por las redes sociales. Silenciar cuentas o perfiles que violan nuestros Términos de servicio Fundado por las redes sociales. El propósito de esta prohibición es proteger a los usuarios de la red social de personas que podrían usar su perfil para dañarlos.

Esto sucede sin previo aviso si el usuario está bloqueado en la sombra. Como resultado, los propietarios de los perfiles no saben que los usuarios guardan silencio mientras los comentarios y las publicaciones continúan apareciendo en su cuenta. Se limitan a sus seguidores.Como resultado, su contenido no será visible para los usuarios que no lo siguen y su publicación no será visible para los nuevos seguidores, por lo que su cuenta no crecerá.

La prohibición es principal Abuso de las redes socialesRepetir frecuentemente el mismo hashtag, seguir muchas cuentas en poco tiempo, utilizar herramientas de terceros, denunciar muchas cuentas, etc. En segundo lugar, la red social en cuestión impone algún tipo de multa. Es decir, limita el alcance del perfil.

Es fácil saber si eres víctima de shadow vanning. Tus publicaciones e interacciones Todo depende de tus seguidores, por ejemplo en Instagram puedes: Descubre quién vio tu historia Si solo sus seguidores hacen esto, su cuenta puede quedar silenciada.

Otra cosa que puedes hacer Publicar con un hashtag, Luego pídale a alguien que no sea un seguidor que busque ese hashatg. Si esa persona no recibe la publicación, es porque su cuenta está silenciada.

Consejos para evitar ser víctima del shadow vanning

Lee los términos y condiciones de cada red social para evitar ser shadowbaneado y romper las reglas sin tu conocimiento.

no generar spam en redes sociales Esto sucede cuando publicas el mismo contenido repetidamente en el mismo día. Por ejemplo, en Instagram, repetir el mismo hashtag una y otra vez puede generar spam.

Evite publicar contenido que incite a la violencia, mensajes discriminatorios, desnudos o pornografía. Este tipo de contenido conducirá al silencio de la cuenta. Cuidado con Instagram tipo de etiqueta Usamos esto porque algunas personas mencionan la pornografía, la violencia o el desprecio por las normas nacionales. por esta razón, Usa los hashtags correctamente En cada una de tus publicaciones.

Nunca uses un bot Para aumentar el número de amigos y seguidores y aumentar los gustos y me gusta.

No envíes muchos amigos, sigas solicitudes o des muchos likes y likes en poco tiempo en un mismo día.

Nunca comente extensamente las publicaciones de otros usuarios. Muchos usuarios suelen realizar más de 60 comentarios por hora a diferentes miembros de la red social.

Publicado en Contenido desagradable Si un usuario informa o acusa su cuenta, se convierte en víctima de shadow vanning y, en el peor de los casos, su cuenta se puede eliminar de forma permanente y no es maliciosa.

Nunca use herramientas de terceros Tarde o temprano dañarán la reputación de tu cuenta y serás víctima del shadowban, es decir, del funcionamiento de tu red social.

Tarde o temprano dañarán la reputación de tu cuenta y serás víctima del shadowban, es decir, del funcionamiento de tu red social. Tenga cuidado de no realizar comentarios violentos o discriminatorios hacia otros usuarios.

Cuando una red social aplica shadowban, generalmente se elimina después de unas semanas, pero para eso debes evitar publicar y comentar en ella, e incluso evitar que te guste. Sigue los consejos de este post para evitar ser shadowbaneado Actualmente la red social más popular..