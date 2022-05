este Ciertamente el código que visteComo ahora ocurre con la mayoría de los productos, este código solo se acepta para un producto, ya que la identificación actualmente nos identifica a todos individualmente.

Hay muchos tipos diferentes de productos, incluidos los importados, los hechos a mano y las autopartes, por lo que puede usar este código universal para aprender mucho sobre su producto. También puedes seguirlo para saber cuando llega..

¿Qué es el Código Universal de Producto de Mercado Libre? ¿Dónde está?

¿Cómo puedo identificar o encontrar el código universal para mi producto?

Estas especificaciones proporcionadas a continuación hacen que sea muy fácil identificar, aprender y validar su código. Los dispositivos de Microsoft tienen un método especial para verificar el número de serie y la clave.. Tenga en cuenta la diferencia con otros productos.

Generalmente se recibe en una botella o caja del producto Debajo del código de barras Es un código numérico de 8 a 14 dígitos y no contiene más caracteres que autopartes. Hay diferentes tipos como GTN, EAN, SBN, número de pieza, pero a diferencia de los SKU, no son códigos internos. Difiere de código de comercialización Esto se debe a que no están registrados en la base de datos.

¿Qué sucede si mi producto no tiene un código universal?

En tales casos, debe ponerse en contacto con su distribuidor o fabricante para asegurarse de que no tiene el código. Si el fabricante confirma que no ha habido un código desde que se fabricó este producto, eso es N / A. Por eso, al completar La hoja de especificaciones se coloca en N/A Porque no hay un código universal.

Para que pueda esperar los beneficios de este sitio, es decir, Flujo de ventas globales Esto nos será útil.

estamos nosotros Mayor visualización de registro de página Fácil de identificar. Nos proporciona más información técnica sobre el producto sin tener que cumplimentarlo y por tanto nos ahorra tiempo de registro.

También obtiene información más detallada sobre el producto, como: B. Peso y tamaño. Esto hará que el envío sea más preciso. También puede reflejar el precio de cualquier producto que desee vender en la página que utilice.

¿Cómo lleno una ficha técnica con Mercado Libre?

Primero, Complete los datos requeridos en la ficha técnica Sobre el producto que quieres publicar. Esto significa que si vende zapatos, necesita información sobre el color, el tamaño, la marca y el modelo en el sitio.

Esto ayuda a los clientes interesados ​​a obtener más información sobre el producto y a encontrarlo más atractivo. Si ya tiene Agrega más información sobre publicaciones y productos en Mercado Libre Debes seguir estas sugerencias.

Ir a la parte superior de la ventana Cambiar lo que está en la lista de versiones. Agregue tantos detalles como pueda sobre el producto en cuestión y luego guárdelo. Si tienes varias publicaciones, es más fácil Cambiarlos todos a la vez lo hace más fácil. A continuación hay que entrar en la parte que dice Massive Editor y hacer clic en la ficha técnica para modificarla.

¿Qué pasa si nuestro producto pierde popularidad en Mercado Libre?

Si ya completó los pasos anteriores, deberá cargarlos Nueva foto del producto..Esto nos permite mejorar las ventas y a la gente le resultará muy fácil Compra en el mercado abierto

Esto tiene la ventaja de que las publicaciones son más fáciles de leer en cualquier dispositivo electrónico y aumenta el número de descargas. Esto nos ayuda a encontrarnos más fácilmente a la hora de buscar (filtros). Según la descripción del producto..

¿Cómo crear un código de producto universal en Mercado Libre?

Todo lo que tenemos que hacer es Ficha técnica con código principal De productos vendidos a través de Mercado Libre. Ahora, si los productos difieren por el color, las dimensiones o las ilustraciones, debe distinguir entre las publicaciones.