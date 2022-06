Las plataformas de transmisión ahora son utilizadas por muchas personas en todo el mundo porque pueden ver sus canales favoritos gracias a Internet.Algunas de las formas de placas más utilizadas en la actualidad Encuentra Disney PlusEste artículo explica qué es y cómo funciona.

¿Qué es Disney Plus? ¿Como funciona?Plataforma de streaming con todo el contenido de Disney

¿Qué es Disney Plus?

esta plataforma es Mostrar todo el contenido Lo que ofrece Disney Productions, que incluye:

Star Wars y su serie.

preguntarse.

pixar

National Geographic.

Con tu suscripción a Disney Plus tendrás acceso a una variedad de opciones de entretenimiento muy divertidas:

Mira la película original de Disney.

serie.

La historia del mundo.

Un cortometraje.

Exclusivo como un nuevo lanzamiento.

Y la primera serie de acción en vivo de Mandalorian.

documental.

esto debe tenerse en cuenta es un servicio de pago Que puedo hacer Utilizado en varios dispositivos electrónicos. Teléfonos inteligentes, tabletas, televisores, computadoras, etc. Por supuesto, es similar a la plataforma de Netflix, pero Disney+ es barato a pesar de ofrecer su propio contenido de transmisión.

Ese es un elemento importante de Disney Plus. Agrega nuevo contenido exclusivo cada mesPara atraer más clientes a esta plataforma.

Beneficios de Disney Plus

Estos son los beneficios de esta plataforma y por qué debería considerarlos antes de negarse a adoptar el servicio.

Usted encontrará Mi estación de televisión «Disney Channel».. Es una fuente básica de financiación de la publicidad. El productor de entretenimiento más grande del mundo. Excluir imágenes de iconos de la animaciónDa el toque del Mickey Mouse original. Puedes ver los clásicos del anime de Disney. Encontrarás la serie más candente del mundo, Los Simpson. El mejor precio del mercado del streaming.

También cabe señalar que gracias a internet, muchas personas pueden optar por esta fuente de entretenimiento, incluidos los televisores inteligentes.

¿Cuándo llegará Disney+?

Muchas personas quieren hacerse con este servicio lo antes posible, pero es cierto que tienen que esperar para poder disfrutarlo. Se muestran brevemente las fechas de lanzamiento de esta plataforma en los cinco continentes de nuestro planeta, pero por supuesto no las fechas exactas.

Asia Pacífico : Mediados de enero de 2020 y diciembre de 2021.

: Mediados de enero de 2020 y diciembre de 2021. España : marzo de 2020.

: marzo de 2020. America latina : De enero de 2020 a junio de 2021.

: De enero de 2020 a junio de 2021. Europa del Este : enero y junio de 2020.

: enero y junio de 2020. Estados Unidos y Canadá: 12 de noviembre de 2019.

Por lo que veo, este servicio de calidad está disponible en muchos países, otros están esperando su lanzamiento, solo hay que estar atento.

¿Cómo me registro en el servicio Disney Plus?

Lo primero que hay que hacer es hacer lo primero. Espere a que se inicie el servicio de transmisión En su país. Sin embargo, si la plataforma ya está disponible y disponible, debe hacer lo siguiente:

Visite el sitio web oficial de Disney Plus.

Pulsa una de las dos opciones La página principal muestra suscripciones mensuales o anuales.

La página principal muestra suscripciones mensuales o anuales. escribes tu correo Acepto la política de privacidad y los términos de uso de Disney+.

Acepto la política de privacidad y los términos de uso de Disney+. Luego se mostrarán los términos de suscripción y presione «Aceptar y continuar» ..

.. Cree una contraseña para que pueda iniciar sesión más tarde.

finalmente Añadir método de pago Es con tarjeta de crédito, eso es todo. Ya te has registrado en Disney Plus.

¿Puedo descargar películas con Disney Plus?

No hay límite para esta opción. Descargar película, Mientras seas suscriptor Entonces podrás acceder a Disney+. No hay problema.

¿Cómo cancelo mi cuenta de Disney Plus?

Si no desea utilizar esta plataforma de transmisión, aquí le indicamos cómo hacerlo. Cancela tu cuenta de Disney Plus Fácil. Te informaremos que solo podrás cancelar tu cuenta mensual y no tu cuenta anual hasta que finalice tu compra con Disney Plus.

Ir a la página de Disney Plus ..

.. Iniciar sesión en su cuenta.

[マイアカウント]Ir a la sección, luego[支払い]Ir.

donde dice despues «Borrar cuenta» Y cuando termine, ya no se suscribirá a Disney Plus.

He terminado este artículo informativo. Esperamos que comprenda mejor qué es DisneyPlus y todas sus funciones.