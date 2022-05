que es celular ¿Y para qué sirve? -Para Android o iPhone

celular es una app de pago, Enviar dinero entre usuarios Con una cuenta bancaria de EE.UU. A través de su correo electrónico o número de teléfono. Puede realizar pagos desde cualquier parte del mundo siempre y cuando el usuario esté registrado en la plataforma.

¿Qué tengo que hacer para descargar e instalar Cell en mi teléfono móvil?

El primer paso es descargar la aplicación en tu teléfono móvil. De la tienda de juegos O la tienda de aplicaciones. Esto depende del sistema operativo. Dispositivo Android o iOS, La aplicación funciona de manera muy similar en ambos, pero no tiene que enfrentar ninguna limitación. Sin embargo, al intentar instalar la aplicación, es posible que encuentre algunos problemas.

La aplicación no aparece en mi tienda móvil

Si celular no aparece en la tienda de tu dispositivo móvil, probablemente sí No disponible en esta área.. Debe descargar la aplicación desde una cuenta en la región donde está disponible la aplicación. Sin embargo, si el uso de este método no cumple con las pautas de la plataforma, puede afectar el uso de su aplicación. También hay que tener en cuenta que el celular se puede utilizar desde la app bancaria que encontró al socio.

La aplicación no se instalará en mi teléfono.

Los errores más comunes al instalar una aplicación son: Poco espacio de almacenamiento disponible Esto evita que la aplicación se descomprima después de descargarla. En algunos casos puede deberse a un error de compatibilidad con el dispositivo o sistema operativo. Si ocurre alguno de estos problemas, la aplicación se descargará pero la instalación fallará.

Lo primero que se debe hacer en estos casos. Espacio de almacenamiento gratuito Actualice el dispositivo o el software en el dispositivo. Si la aplicación aún no funciona después de los pasos anteriores, puede comunicarse con el soporte de la aplicación. En casos más extremos, tienes la opción de restablecer de fábrica el dispositivo.

¿Cómo inicio sesión en el celular?

Para registrarse en la plataforma, debe abrir la aplicación y encontrar la opción para crear una cuenta en la pantalla.Aplicación Solicitar los datos necesarios para abrir una cuenta (Estos requisitos pueden variar de una región a otra y el uso de la aplicación puede estar restringido según el área de uso).

Este tipo de aplicación debe tener en cuenta que los usuarios pueden limitar su funcionalidad. No has verificado tu identidad.. Después de instalar la aplicación y abrir una cuenta, debe verificar su identidad utilizando los medios proporcionados por la plataforma.

¿Cómo uso el celular si ya lo tengo instalado en mi teléfono?

Una vez que la aplicación está instalada, está listo para comenzar Envía y recibe dinero con otros usuarios Desde cualquier parte del mundo. Para enviar dinero desde la aplicación, solo necesita saber la dirección de correo electrónico o el número de teléfono del cliente.[送信]Haga clic aquí para enviar la solicitud a cualquier persona ingresando su dirección de correo electrónico.

plataforma Igualmente traer registro de transacciones Porque así se hizo Puede administrar el uso Realice un seguimiento de los saldos totales enviados y recibidos dentro de la aplicación. Este registro de datos también se puede eliminar si se desea.

Pasos para sacar dinero al celular

Para sacar dinero de la aplicación solo tienes que compartirla con tus usuarios correo electrónico o número de teléfono Desde la cuenta con la que desea recibir transacciones. Luego, la persona puede enviar dinero desde la aplicación y este saldo se reflejará en la cuenta receptora.

Todos los tipos No se requieren datos adicionales, debido a que la plataforma no requiere mayor información para que el usuario realice la transacción. Por ejemplo, contraseñas, cuentas bancarias u otro tipo de información personal son errores que pueden comprometer la integridad del usuario. Desde entonces, compartir datos adicionales puede dar lugar a fraudes e invasiones de la privacidad de los clientes.

La banca es rápida y fácil con la aplicación celular. Esta es una forma de facilitar los trámites legales requeridos para las operaciones internacionales. Además, esta es una de las mejores opciones para enviar dinero digitalmente, sin importar la persona. donde estas en el mundo..