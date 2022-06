¿Qué es AmazonOne? ¿Como funciona? -Pague el precio de compra en la palma de su mano

Los avances tecnológicos avanzan a pasos agigantados y la conexión con la biometría es cada vez mayor. En esta ocasión hablaré del nuevo sistema presentado por Amazon que ha llamado mucho la atención.Lo explicaré ¿Qué es AmazonOne? ¿Como funciona?.. Además, te explicaremos si es seguro utilizar esta técnica.

¿Qué es Amazon One? ¿Como funciona? -Pague el precio de compra en la palma de su mano

¿Qué es AmazonOne?

A finales de septiembre, el gigante norteamericano presentó un innovador sistema. Su objetivo es «simplificar la vida de los usuarios y, lo que es más importante, darles más tiempo». Esto es Amazon One, un servicio desde sus inicios. Causó varias opiniones..

En pocas palabras, Amazon One es un sistema biométrico que utiliza la palma de su mano.Diseñado para agilizar actividades diarias como: Compra de forma seguraIngrese a un lugar (gimnasio, concierto, edificio, etc.) y asegúrese de estar en su lugar.

Todo esto suena muy bien, pero aquí me gustaría responder a dos preguntas que podrías hacer. ¿Cómo funciona Amazon One? ¿Y es realmente seguro?

Cómo funciona este nuevo servicio de Amazon

Si es la primera vez que lo usa, solo siga estos tres pasos: Regístrate en 1) Sitio oficial O a través de la aplicación móvil. Esto requiere una tarjeta de crédito y un número de teléfono, pero es posible. Inicie sesión en su cuenta de Amazon.. 2) Coloque su palma en el escáner y 3) Vincule su palma a su cuenta de Amazon.Una vez que haya hecho esto, puede comenzar a pagar, registrarse e iniciar sesión Dondequiera que Amazon One esté disponible..

Este sistema tiene ventajas obvias que vale la pena explicar en detalle. En primer lugar, según el video promocional, Amazon One se basa en interacciones sin contacto. No es necesario tocar el sensor para escanear la palma Creo que estaba esperando ese momento porque tenía que evitar tocar lugares públicos. No sé, pero en ese sentido, “esta técnica me sienta como anillo al dedo”.

En segundo lugar, simplifica muchas tareas a las que dedicamos más tiempo del necesario. Por ejemplo, pasarás menos tiempo esperando cuando entres a un club o concierto, o cuando pagues en un supermercado.

Tercero, No se requiere identificación Su identificación siempre está con usted para que pueda ingresar al lugar de manera segura. Esto es genial para nosotros que hemos olvidado un poco.

Sin embargo, no todo es color de rosa. Mientras que muchos se enfocan en los beneficios y usos de esta tecnología, otros temen que la seguridad pueda verse comprometida. Este punto se explica detalladamente a continuación.

Amazon One: ¿Es realmente seguro?

Según nos dijeron en su sitio web dedicado, Amazon One escanea la palma de la mano de una persona y los registra a todos. Propiedades que lo hacen único.. Amazon no fue específico, pero su sitio web explica que cada palma consta de pequeñas marcas externas e internas para distinguirla de las otras palmas.

Estas marcas incluyen arrugas, arrugas e incluso patrones subcutáneos que son causados ​​por las venas de las manos.

Por lo tanto, el «hardware extendido» de Amazon One puede reconocer y reconocer todas estas marcas. Crea una carta en la palma de tu mano.. Estos datos biométricos no se almacenan en el dispositivo.

Amazon no especifica una ubicación de almacenamiento, pero «trata esta información como cualquier otra información personal altamente sensible» y «la mantiene segura con los mejores controles de seguridad física y técnica». Lo garantizo. Finalmente, aseguran que solo tú decides cuándo y cómo usar tu palma.

La empresa defiende la seguridad del sistema, pero muchos usuarios la siguen cuestionando, sobre todo teniendo en cuenta que la biometría no es 100% fiable con la tecnología actual.

Entonces, ¿Amazon One es seguro? Amazon lo dice, los usuarios están ansiosos. Solo el tiempo te dirá la respuesta. Mientras tanto, puede probar esta nueva tecnología e ingresar a la tienda Amazon Go en Seattle, Washington, que es conocida por no tener un cajero para pagar el artículo.