Apple es una de las empresas más exitosas. Y es que es mundialmente conocida y ha logrado atraer a millones de usuarios a través de sus innovadores e increíbles gadgets y dispositivos de todo tipo. Famoso sistema operativo (iOS).. Sin duda, esta empresa suele ser de la que todos hablan y no es la excepción en esta época.

¿Qué es AirTag de Apple? ¿Para qué sirve?Guía completa y características principales

Mira este video en YouTube

AirTag es una de las últimas propuestas De Apple, se trata de un pequeño dispositivo con capacidades de rastreo que se adapta a los objetos de valor que tenemos actualmente, para que siempre sepas dónde está desde tu dispositivo móvil. ¿Le gustaría saber más? Quédate con nosotros y encuentra todos los detalles.

¿Cómo funciona Apple AirTag?

Que El objetivo principal de este dispositivo. Tanto si lo perdiste como si simplemente quieres saber dónde está, puedes encontrar todo tipo de objetos que creas importantes. Para ello, es necesario saber cómo utilizar correctamente AirTag sin ningún problema o inconveniente.

Este interesante dispositivo es Alta tecnología conocida como banda ultra anchaAdemás de los chips creados por Apple. En función de estos dos factores interesantes, se activa la función de ubicación que tiene AirTag habilitado.

AirtTag es totalmente compatible con los dispositivos Apple a partir del iPhone 11 y su comportamiento en sí está vinculado de la siguiente manera: Una aplicación llamada Find MyUna vez que reciba AirTag, debe descargarlo en su dispositivo móvil.

El primer paso que debe tomar para activar AirTag es hacer cada uno Conexión entre esta unidad y el dispositivo móvilUna vez hecho esto, podrás ver la posición de todo tipo de objetos donde colocaste el AirTag sin ningún problema ni inconveniente desde la aplicación “FindMy”.

Otro dato importante Lo que hay que destacar de este pequeño accesorio es que cuando uno de los AirTags que tenemos a nuestra disposición se encuentre cerca de la cobertura Bluetooth, emitiremos una pequeña alarma o sonido para que sepas dónde se encuentra de esta forma reconocible. Dijo el objeto.

¿Cuánto cuesta un AirTag de Apple? ¿Dónde lo puedo comprar?

Desde su lanzamiento, AirTag Valor aproximado 32,00€ Puedes conseguirlo fácilmente en la tienda oficial de Apple. Por otro lado, si desea realizar un pedido en línea, Artículo de AmazonAquí puedes elegir el color que quieras o incluso hacerte con un pack de 4 AirTags con un importante descuento.

¿Cuál es el tamaño, el peso y el diseño de AirTag?

Sin duda, uno de los aspectos más interesantes de este nuevo dispositivo que ha lanzado Apple son sus especificaciones físicas o su diseño. ¿pero por qué? comentario El diámetro del AirTag es de 31,9 mm.En resumen, cabe fácilmente en la palma de tu mano, que es uno de sus propósitos principales, y es lo suficientemente pequeño para que sea fácil de usar.

Entre otros detalles importantes Se puede decir que AirTag pesa solo 11 gramos. En otras palabras, es como una moneda que nos permite saber la ubicación desde nuestro dispositivo móvil en cualquier momento sin ningún inconveniente. El grosor es de 8 mm. Así que estamos hablando de un accesorio bastante pequeño y funcional.

Por su diseño, puede ser similar Muchas monedas grandesTiene un borde de plástico alrededor, el centro es plateado y se puede cerrar con metal o vidrio. Según las dimensiones y especificaciones de AirTag, creemos que es probable que sea un llavero multifuncional dadas sus pequeñas dimensiones.

Conoce si puedes comprar un dispositivo junto a un objeto específico y si puedes hacerlo resistente al agua, polvo u otros materiales que puedan afectar su comportamiento o simplemente dañarlo. Para AirTag, completo Es resistente a estas dos desventajas.

Las pruebas realizadas han demostrado que AirTag es completamente resistente al polvo, por lo que este pequeño pero importante accesorio no interfiere con el funcionamiento dondequiera que ocurra este factor no deseado. Muy buenas noticias.

Sin embargo, según las pruebas, AirTag Absolutamente impermeableNo importa si está mojado o en la propia agua, por lo que la ubicación de este accesorio es ilimitada, ya sea en la piscina o en el mar (siempre que esté al alcance, claro).

¿Dónde puedo encontrar el número de serie de mi AirTag?

Si quieres saber exactamente Número de serie de AirTag, debe mantener presionada la parte superior de su dispositivo móvil. Se requiere la funcionalidad NFC para esto. Esto es muy importante para que pueda encontrar cada número de serie. Todo ello en los laterales o alrededor del Airtag.

cuando esto se hace, Aparecerá una nueva notificación en su teléfono, en la que debe hacer clic para ir al Portal web de Apple. Muestra el número de serie de AirTag y el número de teléfono encriptado del propietario.

De otra manera Para ver el número de serie de AirTag, retire la batería del accesorio. Si puede quitar la batería con éxito, verá el número de serie debajo de la cubierta inferior del dispositivo.

¿Cuánto volumen de datos usa mi teléfono con Apple AirTag?

Como se mencionó anteriormente, es importante recordar que AirTag funciona perfectamente. Tecnología de banda ultraancha También llamado UWB, tiene mayor alcance y potencia que el general sistema Bluetooth Está alojado en la mayoría de los dispositivos móviles. Gracias a la tecnología UWB, no hay costes de datos móviles.

Se trata de Nuevo e innovador sistema de seguimientoEsto se implementa en la mayoría de los nuevos dispositivos iPhone. Gracias al chip U1, es posible determinar la ubicación de cualquier tipo de dispositivo en el que se inserte el chip, o cualquier otro teléfono móvil o accesorio con tecnología de banda ultra ancha.

microprocesador U1 Funciona en conjunto con la tecnología UWB O banda ultraancha en operación AirTag. De esta forma, podrás conocer la ubicación de este interesante accesorio estés donde estés.

¿Qué puedo rastrear con Apple AirTag?

El propósito básico de AirTag es el potencial de violencia. Encuentra donde sea que estésPor tanto, AirTag es un accesorio que se puede acoplar o adaptar a los objetos valiosos e importantes que tenemos. Parece un manojo de llaves.

Por su pequeño tamañoEsto se puede aplicar a cualquier objeto, por lo que la lista de cosas que AirTag puede rastrear es bastante extensa, lo cual es algo muy bueno. Nuevo producto de Apple Inc.

¿Qué volumen puede emitir AirTag?

AirTag tiene una función Tonos, alarmas o pitidos lo quiero en cualquier momento Esta opción debe estar activada. Es por eso que este accesorio tiene un parlante incorporado y el volumen es bastante consistente pero funciona bien en distancias cortas.

¿Es posible silenciar los altavoces AirTag?

Accesorios AirTag yo mismo no hago ningún sonidoExcepto para activar la alarma de ubicación. Por lo tanto, no necesita silenciar el altavoz AirTag porque el altavoz AirTag en sí no hace ningún ruido.