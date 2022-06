Si eres de los que todavía les gusta ver la televisión pero no quieren verla como a la antigua, sabías que podías disfrutarla con Mi Tele. transmisión de televisión??

Sí, puedes disfrutar de los canales que ofrece MiTele Plus en versiones diferentes a los dispositivos inteligentes como teléfonos móviles, computadoras portátiles, tabletas y televisores inteligentes.Sigue leyendo para saber más ¿Qué canales están incluidos en MiTele Plus, MiTele Plus Básico y MiTele Plus Fútbol?

¿Qué canales están incluidos en MiTele Plus, MiTele Plus Básico y MiTele Plus Fútbol?

Dependiendo de cada paquete de Mi Tele, tendrás acceso a una variedad de canales, series y películas de Mediaset. La mayoría de estos se fabrican internamente, así que veamos cuáles son.

Canales disponibles en MiTelePlus Básico

Plan básico de bajo precio 3€ al mesO por 30€ al año, puedes acceder a canales de medios de comunicación como Be Mad, Boing, Energy, Factoría de ficción, Divinity, Telecinco y Cinco. También puedes acceder al canal 24 horas de Gran Hermano en exclusiva para ver su contenido. Tenga en cuenta que este canal solo se puede disfrutar desde la plataforma Mi Tele.

Además puedes acceder a absolutamente todo el contenido con este pack Bajo demanda Mi Tele y el futuro Sin anuncios Interrumpe tu experiencia Ver televisión en línea con VLC..

También ten en cuenta que MiTele Plus te permite ver programas de entretenimiento como Informativos Telecinco, Cazamariposas, El programa de Ana Rosa, Sálvame, Pasapalabra, Gran Hermano, Viajeros de la Calle y Supervivientes.

Cuando se trata de películas, usted Acceso a películas Como Adu, si yo fuera rico, Sarah’s Note, Tadeo Jones 2, Perfect Strangers y Monsters vendrían a verme. Además, es para ti, muchos orfanatos y películas clásicas de detectives de James Bond.

Todo lo relacionado con la plataforma MiTele y el fútbol

Para problemas relacionados con derechos redistribuiblesMiTele no transmitirá eventos deportivos esta temporada 2020/2021 y mucho menos fútbol en la plataforma.

Esta es una noticia decepcionante, ya que pudimos disfrutar de todo tipo de juegos en la plataforma, incluidos LaLiga, Champions League, Champions League y Europa League solo el año pasado. Es una pena que ya no puedas ver fútbol en MiTele Plus, pero hay otras plataformas que conoces donde puedes ver fútbol. marcador de futbol en vivoTodo lo que tienes que hacer es buscarlos.

MiTele actualmente está reemplazando todos los horarios de fútbol con otros horarios, excepto los eventos deportivos. Al igual que el plan MiTele Plus 007, puedes acceder a las increíbles películas del actual detective James Bond por un pago único de 20€.

Se seguirá aplicando la tarifa base de 3€ al mes y la tarifa internacional Mi TelePlus disponible por 3€ al mes o 30€ al año. Contenido MiTelePlus Desde cualquier parte del planeta.

Te mostramos cómo ver Mi TelePlus gratis sin pagar nada

Ten la oportunidad de que puedas Acceso gratuito al contenido de MiTeleDado que esta plataforma proporciona contenido de forma gratuita, existe la condición de que permita anuncios que pueden aparecer en medio del contenido.

Para ver Mi Tele en línea por una tarifa, primero debe deshabilitar el bloqueador de anuncios que se usa para ello. Eliminar anuncios en su navegadorPermite ver el contenido en línea (si esta extensión está instalada en su PC).