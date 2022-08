League of Legends es un título jugado por miles de usuarios. Con tanta competencia seria (por dinero real), esto se considera más que un videojuego. Debido a esto, nadie quiere un error al iniciar los títulos anteriores. En este sentido Hoy aprenderás la respuesta a por qué LoL no me actualiza.

Problema de actualización de League of Legends – ¿Por qué LoL no se actualiza?

Si eres de los que tiene este gusanillo, tus emociones deben ser de ira y tristeza. Porque este error te costará horas de juego sin retorno (si eres un profesional). Pero no te preocupes, el problema desaparecerá después de este tutorial. Sin embargo, tenga en cuenta que estas soluciones no corregirán los errores de League of Legends, solo actualizarán los errores.

Por ejemplo, para resolver el error maestro de League of Legends (que ocurre la mayor parte del tiempo), debe seguir otros pasos.

¿Por qué LoL no se actualiza?

este error es comunidad, entonces por qué sonreír No me acelera, es una constante, especialmente el juego no me dice el motivo del error la mayor parte del tiempo.

Una de las principales razones es uno de los archivos está dañado Cuando el juego se actualiza con un parche (generalmente debido a un bloqueo de Internet). Otra razón es que el servidor colapsó porque demasiadas personas intentaron descargar la actualización al mismo tiempo.

Y administrar millones de personas simultáneamente en un solo servidor es una tarea abrumadora que incluso los profesionales de Riot no siempre pueden manejar con una eficiencia del 100 %.

También este error Puede ser causado por un nuevo antivirus. Esto detectará la actualización como una amenaza inminente y bloqueará el archivo descargado (esto es lo menos probable, pero sucede).

Independientemente de cuál de estos problemas te esté afectando, tendrás que encontrar una solución que te haga llorar en un rincón.

Una solución rápida para este molesto error

La primera solución que debe probar es la más simple, pero debe pasar para descartarla.esta es la desinstalacion reinstalar el juegoPuede ser engorroso, pero ha demostrado ser una solución efectiva y debe hacerse.

Como segunda solución, puede desactivar su antivirus. Si se trata de un problema de bloqueo de amenazas, tales acciones deberían corregir el error.Así que deshabilite su antivirus y vuelva a habilitarlo si ya lo ha descargado Actualizar.

Usar parche ejecutable

Esta podría ser la mejor solución a tu problema y muy probablemente despeje tus dudas: ¿Cómo actualizar League of Legends cuando ocurre un error?, es perfectamente legal en el parche ejecutable Está en la carpeta del juego.

Para lograrlo, tendrás que ir a la carpeta principal del juego en tu computadora y navegar dentro de ella hasta encontrar la sección. «Rueda», Después de entrarproyecto”.

Esta acción le permite seleccionar y ejecutar lolpatcher, seguido inmediatamente por la carpeta «liberar‘ (aquellos con números en el nombre), presione ‘ para salirdespliegueEsto lo llevará a otra sección donde puede ejecutar lolpatcher.exe. Hacer esto actualizará el juego a la última versión disponible.

Eso es todo. Ahora sé lo suficiente como para decir que he respondido a la pregunta de por qué. LoL no me actualiza, y también nos dejó algunos consejos para solucionar este problema de forma rápida y sencilla. Si ha intentado todo y nada funciona, actualice manualmente League of Legends y vea si puede unirse.

Luego puedes ingresar al juego y comenzar a usar cada truco que aprendiste y finalmente llevarlo a la versión final.