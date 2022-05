¿Por qué se borran las palabras al escribir en Word o Blogger? -solucion aqui

Hoy en día, a muchas personas les encanta escribir y publicar en diferentes plataformas como Word y Blogger. Sin embargo, hay informes de que esto hace que las palabras desaparezcan. Para saber por qué sucede esto y cómo solucionarlo, aquí tienes una breve explicación.

¿Por qué se borra toda la palabra cuando escribo texto entre palabras?

Lo primero que debes saber es por qué sucede esto. Y básicamente con estos escritores de texto, si alguna información ya está escrita, el texto borrará la siguiente palabra cuando queramos escribir, La función de sobrescritura está activada. Esta función se puede habilitar tanto en Word como en Blogger.

La sobrescritura funciona como si hubieras seleccionado el texto en cuestión. Luego seleccione una letra, palabra o frase con el mouse, luego escriba algo con el teclado y se borrará toda la información seleccionada. Básicamente, la anulación funciona así. Sin embargo, es muy fácil de resolver.

Presionaste la tecla insertar?

La función de sobrescritura está activa en Windows gracias a la tecla «Insertar». Esta tecla se encuentra en el lado derecho del teclado y se puede reconocer por la abreviatura «Ins» o se puede llamar «Insert» en su totalidad.

Cuando la función está activa, se iluminará una pequeña luz para que pueda saber si la función está activa.También vale la pena señalar que el botón Insertar tiene un efecto. Tanto para los bloggers Si tiene el mismo problema en ambas plataformas, como Word, asegúrese La razón es que este botón está activo.

La función «Reemplazar» está activada

Otra causa de reemplazar palabras en Word o Blogger es que la función Reemplazar está activa. Esto funciona de manera similar a la tecla Insertar cuando está activada. Por eso, aquí aprenderás a desactivar ambas unciones.

¿Cómo desactivo la tecla «Insertar» en mi PC?

Para deshabilitar la tecla Insertar en su PC, debe tener un programa de Word abierto. Luego vaya a la pestaña Archivo y seleccione Opciones, Luego ve a «Opciones avanzadas»según nosotros Versión de oficina Esta última opción puede aparecer simplemente como «Detalles».

Una vez allí, debe ir a las opciones de edición o buscar las casillas «Usar la tecla Insertar para controlar el modo de sobrescritura» y «Usar el modo de sobrescritura». Puede confirmar que el problema ya no ocurre desmarcando ambas opciones. En determinadas situaciones, sin embargo, es recomendable dejar activa la tecla Ins.

¿Cómo desactivo la función Reemplazar en Word?

Esta función también se conoce como «reemplazo». A continuación, encontrará exactamente cómo deshabilitar esta función en diferentes dispositivos.

en ventanas

Para deshabilitar la función Reemplazar en Windows, primero debe encontrarla en RibbonCogs [ホーム]Está en la ficha. Cuando lo encuentre, debe hacer clic con el botón derecho en él y luego hacer clic en Personalizar cinta.

Siguiente,[リボンのカスタマイズ]en el campo[メインタブ]Elegir[ホーム]Ir a la pestaña y[編集]Ir[置換]o[置換]Busca y selecciona una opción[削除]Haz clic en una opción. Esto lo eliminará de la barra de herramientas y evitará que se active.

Para Mac

El proceso de deshabilitar esta función en una Mac es muy similar. Primero debe ir a Seleccione «Configuración de la aplicación» y luego «Banda» Luego en «Barra de herramientas». Aquí, también, las pestañas se abren como en Windows,[リボンのカスタマイズ]y[メインタブ]Debe seleccionar una opción.

Desde allí, debe ir a Inicio, Editar y seleccionar la opción Reemplazar. Al final,[削除]Hacer clic En este caso, se representa con una flecha hacia la izquierda y finalmente[同意する]Elegir. Esto eliminará la opción y solucionará el problema.

Desde el sitio web

Si desea deshabilitar esta función en el sitio web de Word, encontrará que esto no es posible. Para hacer esto, debe ir a su aplicación de escritorio. Sólo tienes que ir a «Archivo». Luego tienes que Seleccione la opción «Abrir con la aplicación de escritorio». Sigue las instrucciones.

Una vez dentro de una aplicación de escritorio, tanto los usuarios de Mac como los de Windows deben seguir el procedimiento descrito anteriormente.

Con la aplicación móvil de Android

Una de las ventajas de utilizar aplicación de palabra Eso es todo para teléfonos Android. Esta opción no esta disponible entre ellos. Por supuesto, es una pena para algunos usuarios usar esta opción, pero no está disponible, así que no tienes que preocuparte por desactivarla.

Desde la aplicación iOS

Al igual que la aplicación móvil de Android, la versión iOS de Word no tiene una función de reemplazo. Esto se debe a que es mucho más simple que una aplicación de escritorio. Por lo tanto, esta opción no es necesaria.

Para que veas lo fácil que es la solución a este problema eliminar caracteres Al escribir en Word y Blogger. Este puede ser un problema muy complicado, pero se puede resolver en minutos siguiendo este tutorial altamente recomendado.