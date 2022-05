Tengo un problema con Realm Royale y me pregunto ¿Por qué Realm Royale no abre ni carga juegos en Windows 10? Entonces, para solucionar este molesto problema, te recomiendo leer la siguiente información.

Aún así, no hay nada de malo en considerar un método específico antes de comenzar. Optimiza y acelera los juegos en tu PC.. Realizar esta acción te ayudará cuando tu juego encuentre problemas de rendimiento. Siga leyendo para solucionar el problema cuando Realm Royale no se inicia sin más problemas.

¿Por qué Realm Royale no abre ni carga juegos en Windows 10?

Si usted tiene Descarga Realm Royale desde Steam Puedes comenzar el juego probando una solución que funcione en la mayoría de los casos. Obviamente, para hacer esto, lo primero que tienes que hacer es abrir la aplicación Steam y luego acceder a la biblioteca de videojuegos.

Después de navegar a su biblioteca de videojuegos, busque Realm Royale, luego debe hacer clic con el botón derecho en Realm Royale y seleccionar una opción. «Propiedades» (Propiedades). Después del paso anterior verás las opciones en las propiedades. Esta vez necesitas encontrar la opción «Establecer opciones de lanzamiento».

Aparecerá una ventana para ingresar varios comandos. Escriba el siguiente «-pantalla completa».[OK]Hacer clic. Cierra las opciones de configuración e inicia Realm Royale.

Otras opciones para probar con parámetros de arranque

Desafortunadamente, Realm Royale tiene un error relativamente común. Por suerte, puedes corregir muchos errores accediendo a las opciones de inicio parámetros de inicioComo se mostró anteriormente, puede usar algunos comandos muy útiles.

Comandos -dx9 y -use64

Los primeros comandos que debe usar, especialmente si está usando una computadora más antigua, son -dx9 y -use64. Para aplicarlos, simplemente abra los Parámetros de arranque y escriba ambos comandos.Haga lo siguiente «-Dx9-use64».. Después de lo anterior[OK]Haz clic en una opción.

El comando anterior generalmente soluciona los problemas de inicio en muchas computadoras. Por lo tanto, si tus videojuegos no arrancan, es buena idea ejecutarlos para ver si ya funcionan correctamente antes de aplicarlos.

Por otro lado, si el juego no funciona correctamente, es posible que su computadora no cumpla con los requisitos mínimos para ejecutar el juego. reino real..Seguro como un juego GTA 5 tiene requisitos mínimos, Otros (incluido Realm Royale) requieren hardware especial. Con eso en mente, es importante evaluar los requisitos mínimos de Realm Royale en términos de su computadora.

Requisitos mínimos para Realm Royale

Si descarga Realm Royale y aún no se inicia, es posible que no pueda ejecutar el juego en su computadora. Debido a esto, representa los requisitos mínimos que necesita Realm Royale para funcionar razonablemente bien en la plataforma de PC.

Para los requisitos mínimos de Realm Royale, resp. Similar a i52320.. Para RAM se recomienda al menos 6 GB y la tarjeta gráfica debe ser al menos GTX 555. Los juegos, por otro lado, son relativamente livianos y solo requieren alrededor de 5 GB de espacio de almacenamiento gratuito.

Tenga en cuenta, sin embargo, que los requisitos anteriores se establecen como requisitos mínimos. Por este motivo, lo mejor es utilizar un ordenador como: Cumplir al menos con los requisitos recomendados Si quieres una gran experiencia. Esto requiere al menos un procesador i5 6600k o Ryzen 5 1600. También se recomienda una tarjeta gráfica similar a 8 GB de RAM y Geforce GTX 660.

Analizando el contenido que se muestra arriba, es posible que Realm Royale no se abra en Windows 10 si no cumple con los requisitos mínimos. Con esto en mente, no te queda más remedio que seleccionar opciones como: Construye una PC para juegos poco a poco Para disfrutar de este y otros títulos.