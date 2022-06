Instagram es una de las mejores redes sociales del mundo debido a sus grandes características y características (por ejemplo, en la actualidad). Usar el modo de desaparición), Para esto Todo el mundo quiere saber cómo sacarle el máximo partidoCon eso en mente, hoy echaré un vistazo a por qué no veo «carretes» en Instagram.

Y si eres un usuario habitual de esta red, probablemente querrás aprovechar todas las novedades que trae. Debe ser frustrante que algunas de las nuevas funciones no funcionen para usted, Pero no te preocupes. No solo te está pasando a ti, hay algunas soluciones simples para tu problema.

¿Por qué no veo «Carretes» en Instagram en mi iPhone o Android? –Solución

Mira este video en youtube

¿Por qué no aparece «Reel» en Instagram?

En pocas palabras, lo primero que debe hacer para resolver por qué no aparecen los «reels» en Instagram es actualizar su aplicación. La última versión disponible en la tienda oficial.

Como A menudo obtendrá un error porque su aplicación está desactualizada. O estaba dañado porque el archivo no se descargó correctamente y ocurrió un error. Si no es así, es hora de buscar una solución.

El primero es matar Instagram para que la aplicación se reinicie y todo (incluidas sus características) se vuelva a cargar.Para lograr esto, primero debe ingresar al menú «ajuste», Luego ve a la sección «solicitud», Y finalmente «Gestor de aplicaciones».

Cuando llegue allí, verá una lista de aplicaciones. Navega y escribe hasta que encuentres Instagram.Luego haga clic en el botón con el nombre «Parada forzada».

Por último, vuelve a entrar a Instagram desde el principio. Si todo va bien, el carrete ya está activo y se puede usar y ver. Ten en cuenta que esta solución es apta para cualquier dispositivo, independientemente del sistema operativo.

Borrar caché de Instagram

Entonces, ¿por qué «Reel» no aparece en Instagram? Ya debería poder responder la pregunta, pero si no aparece y continúa teniendo el mismo problema, es hora de tomar medidas aún más drásticas. Como solución.

Uno de ellos Borrar datos o caché de Instagram Completamente porque puede haber algunos trucos de reproducción de datos descargados como en el proceso anterior.

Si desea borrar el caché, primero debe abrir el caché «ajuste», Luego ve a la sección nombrada «solicitud», Abrir desde allí «Administrador», Si todo va bien, deberían salir todas las aplicaciones.

En él, busca Instagram y presiona.Una vez en tu espacio personal, baja hasta encontrar la opción «Borrar datos» y «Borrar caché» Luego presiónelos y finalmente regrese a Instagram, y todo debería estar resuelto.

Antiguo de confianza, desinstalar y reinstalar

Si nada de lo anterior afecta la aplicación, desinstálela y vuelva a instalarla y, finalmente, solucione el problema por el que no ve «carretes» en Instagram.

Este proceso es muy fácil en cualquier sistema operativo. Simplemente toque la aplicación y envíela al icono de la papelera. Cuando se desinstala la aplicación, Vaya a la tienda y descargue nuevamente desde allí.

Esto debería resolver completamente el problema. De lo contrario, siempre puede descargar el APK de Instagram desde su navegador web para ver si Lille funciona de esa manera.

Y cuando haya terminado, puede probar cualquiera de estas soluciones que se le presentan, pero antes de retirarse. No olvides seguir buscando actualizaciones de Instagram, Por ejemplo puedes buscar porque te pueden llamar la atención: ¿Dónde puedo encontrar una guía en Instagram? ¿Y qué eres tú?