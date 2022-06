Como uno de los sistemas operativos más personalizables y abiertos. Android puede tener algunos problemas.. Esto no suele ser común en ningún dispositivo móvil, pero es posible gracias a la libertad de cambio y la estructura abierta cuando los usuarios compran el dispositivo.

¿Por qué no se reproduce el video de la galería en mi teléfono Android? –Arreglo del fallo

Mira este video en youtube

Android ofrece a los clientes la oportunidad de hacer esto Cambia varias opciones y herramientas a tu gusto De esta forma, la experiencia dentro de tu dispositivo móvil es mucho más amplia y rica. Pero desafortunadamente, la funcionalidad de este pilar del sistema operativo puede cambiar de fortalezas a debilidades.

Pero ¿por qué exactamente? No te preocupes, te lo explicamos. Con un sistema operativo altamente personalizable y modificable, literalmente puede modificar todo en su dispositivo móvil. Pero son palabras relativamente grandes.Porque hay que tener cuidado con lo que tocamos y borramos Puedes cometer errores fatales.

Te lo diré desde el principio. Android tiene la capacidad de proporcionar a los usuarios la capacidad de realizar cambios y vistas. Carpeta raíz del dispositivo y carpetas internas..Obviamente, esto solo es posible descargando uno Buen administrador de archivos.. Esto generalmente se proporciona como la aplicación predeterminada.

Sin embargo, también puede descargarlo desde Play Store y otros. Mercado alternativo o tercer mercado.. Al acceder a estos archivos y carpetas, muchas herramientas pueden cambiar, pero en algunos casos es mejor dejarlas como están porque se pueden ver. Un error como el que te voy a mostrar.

¿Por qué mi dispositivo móvil con sistema Android no reproduce el video en la galería?

Quería ir aquí desde el principio. Uno de los principales errores Al acceder a la carpeta raíz del teléfono, se desconoce qué podemos y qué no podemos tocar. En el peor de los casos, puede comprometer el correcto funcionamiento de las aplicaciones estándar, como las galerías de videos y fotos en este caso.

Este es uno de los más importantes Por qué el reproductor de video dejó de funcionar Es posible que ni siquiera puedas obtener el clásico de la galería o incluso abrir la aplicación».detener por la fuerza«Este es ciertamente un defecto fatal y nos dice que Android tiene un sistema operativo completamente abierto, pero no podemos cambiarlo todo.

Otra posible razón por la que nuestros videos no se reproducen desde la galería es que muchos teléfonos tienen aplicaciones de fotos y videos. Siempre debe estar actualizado.. Estas aplicaciones son mucho más complejas que las aplicaciones agregadas de forma predeterminada, tienen editores de fotos y videos y son más personalizables.

Volviendo al tema, si no actualiza esta aplicación, es posible que no pueda reproducir el video desde la aplicación y que no se abra correctamente.Otra razón para expresar este problema servicio de google.. Esto es muy común al comprar un nuevo dispositivo móvil.

esto es Hay un error en el servicio de Google, Interfiere con la aplicación de la galería. Por lo tanto, es posible que no se reproduzca el video o que se muestren fotos e imágenes.

¿Cómo puedo solucionar este problema y reproducir el video de la galería normalmente?

Si por algún motivo o situación cambias o cambias algo en la carpeta raíz de tu dispositivo, la solución es la más drástica.Necesitas hacer una copia de seguridad de todos tus datos Restablecer por teléfono.. Esta es la forma más fácil de deshacerse de este problema.

Si tienes un teléfono que necesita actualizar constantemente la app, es una solución Actualizar aplicación de galeríaDe esta forma, puedes eliminar el error al reproducir el video y abrir esta aplicación sin problemas ni inconvenientes.

Si compró un teléfono nuevo y los servicios de Google muestran un error que interfiere con la aplicación de la galería, la solución es: Actualice esta herramienta desde Play Store..