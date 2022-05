¿Por qué no se envían los mensajes de WhatsApp que envío a mis contactos?

si tuvieras Ultimamente problemas con whatsapp ¿Quieres saber por qué no se envían los mensajes de WhatsApp que envías a tus contactos? Aquí hay algunas razones posibles y formas de resolver esta situación incómoda.

WhatsApp ahora Ampliamente utilizado para compartir todo tipo de contenido.Desde fotos hasta videos de calidad media, existen límites en el tamaño de los archivos que puede enviar, pero sigue siendo la aplicación elegida por muchos. También es popular por su rendimiento y otros métodos de personalización. Cambiar el color del logotipo Nos gusta.

Comience por descartar algunos factores

Primero, debe descartar las posibles causas de este error al enviar un mensaje. Compruebe si su conexión a Internet es estable y funciona correctamente. Esto se puede hacer abriendo otras aplicaciones que usan Internet. Usar un dispositivo diferente Puede conectarse a la red.

Si tienes datos móviles, consulta tu saldo. Suena poco probable, pero muchas personas no pueden enviar mensajes debido a la falta de datos móviles. Otra cosa que debes verificar es que Limitar datos móviles Hasta un cierto número de gigas.[モバイルネットワーク]Puede verificar esto en la configuración del dispositivo en la pestaña. Desmarque la casilla que muestra Datos restringidos o Restringidos.

Si usted tiene Dos cuentas de WhatsApp en el mismo dispositivo, Puedes probar el segundo tipo y enviar el mensaje a la misma persona oa otro contacto. Esto le dirá si el problema está en su cuenta principal o en otro factor.

Es posible que la aplicación esté sobrecargada con datos no deseados, así que intente borrar el caché de su aplicación. Último dispositivo Búsqueda simple en la configuración.. Puede obtener un administrador simplemente escribiendo «aplicación». Puede buscar WhatsApp aquí y borrar el caché con datos guardados.

Enviar un mensaje tarda demasiado

Si ninguno de los métodos anteriores funciona y continúa experimentando problemas de comunicación, la aplicación en sí puede ser un problema. Hay un archivo corrupto Por lo tanto, cuando intenta enviar un mensaje, tarda mucho tiempo o simplemente no se envía.

Por lo tanto, es seguro reinstalar el programa limpiamente en su dispositivo. Además, no tengas miedo de perder tu chat, ya que puedes hacer una copia. Envié un chat a mi cuenta de correo electrónico. Para descargarlos de nuevo Después de limpiar el programa.

Después de guardar los datos, simplemente haga clic en la aplicación. Puede desinstalarlo y buscar en la tienda nuevamente hasta que vea la opción de eliminar. Puedes encontrarlo rápidamente usando la barra de búsqueda. Esto también instalará la última versión del programa.

Además de lo anterior, también puedes: Reiniciar el dispositivoPara asegurarse de que sea un problema de la aplicación y no un problema del dispositivo.

Otros posibles factores que pueden ser responsables

Lo que he hecho antes no es necesariamente el problema con el teléfono o la aplicación en sí, a pesar de eso, se instaló desde el principio. No puedes resolver el problema.Intente reiniciar su módem de Internet.

Para ello, desenchúfalo de la toma de corriente o utilízalo si tu dispositivo tiene botón de apagado. Debes parar Al menos 40 segundos de descansoPuede descargarlo para poder acceder a Internet de inmediato al volver a encenderlo.

Si tu computadora tiene internet, puedes probarlo Iniciar sesión en WhatsApp WebA través de tu navegador Solo por eso Necesitas escanear el código QR en tu dispositivo. Desde aquí puede utilizar todas las funciones de su teléfono. Esta es una manera conveniente de comprobar si se ha enviado un mensaje.

Como último recurso, puede intentar ponerse en contacto con el soporte técnico utilizando un número de llamada internacional para hacerlo. El tipo de reclamación es 1-800-889-9999. Una vez que esté en comunicación, debe explicar bien la situación y dejar en claro que ya ha confirmado que Internet está bien.