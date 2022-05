Como sabes, YouTube es una de las formas de plataforma más conocidas y utilizadas por los usuarios de Internet. Hoy en día hay millones de usuarios creando y consumiendo contenido en la plataforma cada minuto.

Hace tiempo error de comentario en youtube Y si eres un amante de esta plataforma y quieres saber cómo solucionar este error, te vamos a mostrar cómo hacerlo de forma sencilla junto con una pequeña lista de consejos sobre cómo escribir comentarios. Continúe con Activar la pestaña Comentarios..

¿Por qué no puedo responder a los comentarios en los videos de YouTube?Solución final

¿Por qué no puedo comentar en YouTube?

si no puedes Responder a los comentarios de YouTube Esto se debe a interferencias provocadas por el navegador Chrome o la propia plataforma YouTube. Esto puede deberse a demasiadas cookies o una configuración incorrecta, para solucionarlo, debe seguir estos pasos:

Primero ve a tu navegador y[その他]Elige una opcion. Seleccione «Configuración» a continuación. Seleccione «Configuración detallada». Luego vaya a la sección Restaurar y borrar configuraciones. Puede solucionar el problema simplemente seleccionando Restablecer configuración.

Si eso no resuelve el problema y no puedes responder o comentar en YouTube, te lo recomendamos. Borrar caché del navegador Chrome y cookies guardadas.. Después de completar estos pasos, puede volver a la interacción de YouTube.

solución alternativa

Los comentarios son una de las partes más importantes de las interacciones en las redes sociales, YouTube es una de las más utilizadas, y no poder comentar es lo mismo que no usarlo, pero para que siga así, te mostraremos algo más. otro truco Si las opciones anteriores no funcionan, te ayudará a seguir comentando en YouTube.

Eliminar parte de la URL

Eliminar parte de la URL es una opción válida para los creadores y espectadores de contenido y te permite comentar los canales que quieras. Eliminar todo después del símbolo «&«».. Luego recarga la página y comienza a comentar.

Sin embargo, si eres el creador del contenido del video, la página desaparecerá cuando la cargues y tendrás que volver a cargar la cita que respondiste. Lo bueno es que se tarda menos de 3 minutos en realizar este truco.

Deshabilitar extensiones

Si el aspecto anterior no funcionó, es posible que te hayas encontrado con un error que no pudiste comentar. Tengo una extensión con errores y necesito deshabilitarla.. Las más comunes son las extensiones que bloquean los anuncios y las extensiones que habilitan Flash en YouTube y encuentran y deshabilitan estas extensiones.

Si esto no funciona, Intenta deshabilitar todas las extensionesCuando se resuelve el problema, puede habilitarlo uno por uno para encontrar el que causa el problema.

Configurar comentarios correctamente

Otras opciones No puedo comentar en algunos videos de YouTube. Este es A través de la composición del video de arriba.Por ejemplo, un video para niños.

Si desea aprender un poco más sobre la composición de los comentarios, preste mucha atención. Para cambiar la configuración de comentarios predeterminada, debe hacer lo siguiente:

Inicie sesión en YouTube Studio.

seleccione la configuración».

Vaya a «Valores predeterminados de la comunidad».

A continuación verás las «Opciones de configuración», así que elige la más adecuada.

Como paso final, seleccione Guardar.

Cambiar la visualización predeterminada de los comentarios de YouTube

Inicie sesión en YouTube Studio. Seleccione el área de video en el menú de la izquierda. Haga clic en la miniatura del video. Elige otras opciones. Aparece la sección «»Comentarios y Calificaciones«. Por favor, configure a su gusto. No olvides guardar.

Cambie la visualización predeterminada de los comentarios de videos de YouTube u ordene por fecha

Inicie sesión en YouTube Studio. Seleccione la sección Vídeo del menú. Elija una miniatura de video y[その他のオプション]Seleccione el botón. Seleccione la sección Comentarios y calificaciones. Siguiente,»Ordenar por«. [トップ]o[最新]Seleccione esta opción para ver las opciones de visualización y el orden predeterminados. Luego continúe con el último paso «Guardar».

Ahora que sabe cómo responder a los comentarios de videos de YouTube, esperamos que disfrute este artículo. Configura tu cuenta de YouTube como quieras..