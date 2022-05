¿Por qué no puedo publicar en un grupo o página de Facebook? –Solución final

Es común publicar imágenes, comentarios y videos en grupos y páginas de Facebook, pero muchos usuarios pueden descubrir que no pueden compartir ningún contenido y no saben por qué. En esta publicación ¿Por qué no puedo publicar en un grupo o página de Facebook?

administrador del grupo de facebook La función de publicación se ha desactivado temporalmente O comentar. facebook permitido Ocultar administradores y miembros del grupo.. No eres miembro del grupo... Facebook tiene tres tipos de grupos basados ​​en la privacidad. Algunos grupos secretos están ocultos para los motores de búsqueda y están cerrados y visibles, pero solo se pueden ingresar si el administrador acepta y publica la solicitud. Todos los usuarios pueden unirse al grupo sin que un administrador tenga que aceptarlo. tarifa de admisión Ellos son Bloqueado por Facebook.. Si no puede publicar sus imágenes, no debe usar temas con derechos de autor, sexuales o violentos. Por lo tanto, revisa el formato y el contenido de tus fotos. Al cargar imágenes, utilice formatos como JPEG, GIF, BMP, TIFF, PN. Si aún no puede cargar sus imágenes en uno de estos formatos, descargue la última versión de Adobe Flash. Si intenta subir un video y no puede publicarlo en Facebook, asegúrese de que no tenga contenido inapropiado o que el archivo sea compatible (Consejos para subir videos más rápido).

te puede bloquear Envía muchas solicitudes de amistad con frecuencia O un mensaje privado que quedó sin respuesta o la solicitud fue rechazada. Promociona un enlace, producto o página en un grupo al que no perteneces. Unirse a muchos grupos de Facebook todos los días. Viola las reglas de la comunidad Un grupo o página de Facebook. Cualquier miembro del grupo Marcar contenido como inapropiado es agresivo Siempre publique mensajes de odio o discriminatorios. Enviar el mismo mensaje varias veces en el mismo día suele ser molesto y se considera spam. Facebook ha recibido muchas quejas de los usuarios sobre su perfil.

Si está bloqueado por Facebook, puede volver a publicar su contenido 24 horas después de que haya sido bloqueado. El tiempo que tengas que esperar depende del delito que hayas cometido, aunque la prohibición puede durar hasta 21 días. Sin embargo, existe una prohibición permanente de que Facebook elimine su cuenta y ya no puede ingresar.

¿Cómo puedo evitar ser bloqueado por Facebook?

No publiques la misma información (fotos, videos, enlaces) varias veces en el mismo día. Si necesita publicar el mismo contenido en varios grupos o páginas de Facebook, permita una cantidad de tiempo razonable entre cada publicación. Esto evitará que caigas en una cárcel virtual en Facebook. pero, Cómo publicar en varios grupos a la vez..

Conoce las reglas del grupo al que perteneces y no las rompas.

No promueva concursos ilegales en su perfil de Facebook en este grupo o página de red social.

No publique imágenes, videos, discursos o comentarios ofensivos, sexuales o violentos, racistas o discriminatorios.

No confundas comprar o usar likes falsos Desde entonces, una cuenta falsa para popularizar su página de Facebook Esto puede provocar interrupciones más prolongadas.

Esto puede provocar interrupciones más prolongadas. Es fantástico tener muchos amigos en Facebook, pero si envías demasiadas solicitudes de amistad rechazadas, Facebook las considerará spam y, en consecuencia, las bloqueará. Envía una solicitud a un usuario que conozcas Es fácil en Facebook Encuentra un viejo amigo con tu nombre.

Es fácil en Facebook Encuentra un viejo amigo con tu nombre. No use imágenes, texto, enlaces o videos con derechos de autor al cargar contenido original.

No utilice el nombre de su empresa en su cuenta personal. Crea una Página de Negocios en Facebook para promocionar tu empresa o negocio.

Usar las funciones de Facebook es muy simple, pero para poder aprovechar al máximo esta red social, debes seguir ciertas reglas que ayudarán a prevenir el uso abusivo de Facebook. Sigue los consejos de este post para no caer en la cárcel virtual de Facebook.