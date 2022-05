¿Por qué no puedo jugar multijugador en Minecraft? –Solución de problemas

Minecraft ha sido durante mucho tiempo uno de los mejores títulos en el género sandbox. Brinda a la comunidad la capacidad de conectarse a un servidor y jugar en línea como cualquier otro juego. En este sentido, la pregunta se responde hoy, ¿Por qué no puedo jugar Minecraft en línea o en multijugador?

¿Por qué no puedo jugar Minecraft en línea o en multijugador? -Corrección de errores de Minecraft

Mira este video en YouTube

Posibles razones por las que no puedes jugar en línea en Minecraft: aquí está la respuesta

Lo primero a tener en cuenta para responder a tu pregunta ¿Por qué no puedo jugar Minecraft en línea o en multijugador?Hay muchas razones posibles para este problema. También depende de la versión de Minecraft que estés usando (PC, Xbox o móvil). Por eso hoy vamos a colocar los más recomendados en los foros oficiales de la comunidad de jugadores, tratando de explicar la solución a cada error en cada versión.

Cortafuegos bloqueado

La razón por la que no puedes participar en el modo multijugador en Minecraft puede ser el firewall de tu PC. Configurado para restringir otras conexiones, para proteger su información. Para deshabilitar, simplemente vaya a la parte superior de su computadora, busque su configuración y escriba seguridad de Windows. Si ve las opciones de Firewall aquí,[無効にする]Elegir. Después de eso puedes jugar sin ningún problema.

error de red

Por lo general, sin una conexión estable, no puede acceder a su servidor de juegos ni jugar con sus amigos. Asegúrate de tener una buena conexión. Antes de intentarlo, cierre otras ventanas que puedan usar ancho de banda si su proveedor de red no es muy bueno.

viejo sistema

Si lo tienes en tu computadora La versión del sistema operativo Windows es demasiado antiguaEste es un gran inconveniente tanto para el juego online como para otros aspectos de su desarrollo, ya que se actualiza constantemente dentro de la plataforma. Para disfrutar plenamente del juego, recomendamos utilizar más o menos la última versión de Windows.

Cómo arreglar «No se puede jugar en línea o multijugador en Minecraft»

Si quieres jugar Minecraft con tus amigos o unirte al servidor Haz que la experiencia sea más agradableSin embargo, cuando lo intento, la plataforma falla o no se carga. Por favor no te preocupes. Este artículo explica por qué falló y cómo solucionarlo en minutos.

Añadir amigos de nuevo

Quieres jugar con un amigo especial pero no sabes cómo invitarlo a tu mundo. Lo primero que debes hacer Inicie sesión con su cuenta de MicrosoftDebe encontrar rápidamente el «apodo» de su amigo en el juego, seleccionarlo e invitarlo.

Activa las opciones multijugador

Aspecto importante Debes recordar que el modo multijugador está habilitado Si lo desactiva en su cuenta, no podrá acceder al servidor ni invitar a amigos. Para habilitar esta opción, vaya a la configuración de su cuenta y vaya a[マルチプレイヤー]Simplemente seleccione y toque el botón al lado.

Actualizar Minecraft a la última versión

Es muy importante Mantener la versión actualizada del juego., para agregar detalles al servidor que la plataforma no podía leer en versiones anteriores. ¿A qué se debe el problema de conexión?

Deshabilitar el cortafuegos de Windows

Vaya a la configuración del dispositivo y Si vas a «Seguridad de Windows» y ves «Firewall». Simplemente desactívelo. El bloqueo del firewall dificulta la conexión al modo multijugador en algunos juegos para proteger la información.

Usa una VPN

En muchos casos, algunos servidores no están disponibles en ciertas partes del mundo para acceder Simplemente descargue el cliente VPN en su teléfono o computadoraSimplemente seleccione la región a la que desea conectarse y podrá acceder a los servidores bloqueados en su país.

Minecraft para PC

Con la versión del juego para PC de Mojang, es poco probable que recibas un mensaje de error cuando lo intentes. Juega en multijugador o con 2 o más personas Sin embargo, esto también puede suceder por las siguientes razones:

Si eres un jugador pirata o tu versión no es premium, no podrás acceder al servidor premium El juego lo tiene, así que si intentas entrar allí, obviamente es imposible.

El problema puede estar alojado en un servidor de juegos o mojang (que es muy común), ya que es premium y tiene errores. Hay que esperar a que lo arreglen.

Además, la distancia entre el enrutador, la centralita y el servidor puede ser demasiado grande. Tengo un ping muy alto La respuesta del servidor caduca antes de llegar al servidor.

Para solucionar esto, debe cambiar su conexión o ponerse en contacto con su compañía de juegos para obtener una solución. Finalmente, si nada de lo anterior se aplica, intente actualizar el juego a una versión más nueva con Java o elimine y desinstale el juego. El archivo puede estar corrupto.

Minecraft para móvil

Si hay un problema con la versión del juego para teléfono, probablemente haya un problema con Microsoft o su servidor Xbox Live que no pueda solucionar usted mismo.

Sin embargo, puede intentar cambiar la clave de acceso en Minecraft.net. esta solución No puedo iniciar sesión en Minecraft Sin embargo, también es efectivo cuando se juega en línea. Prueba también a borrar la caché de la aplicación. Sobre eso «Actitud» Así que en el teléfono «gestor de aplicaciones», Encuentra el juego y presiona el botón. «Limpiar cache».

Minecraft para Xbox

Para terminar de responder la pregunta. ¿Por qué no puedo jugar Minecraft en línea o en multijugador?Ahora pasemos a la versión de consola. Si el problema está en su Xbox, debe tener en cuenta que podría ser un problema del servidor, así como algún otro problema. En este caso es una Xbox Live (pero no vagamente sentada) ¿Cómo inicio sesión en Xbox Live si no puedo asistir?).

Sin embargo, si el error parece estar relacionado con la configuración de privacidad de su cuenta (lo más común). Por lo tanto, proceda de la siguiente manera:

Vaya a xbox.com en su PC, inicie sesión, seleccione su gamertag mientras está dentro y presione el botón. «Mas opciones» después de eso «Configuración de Xbox». Seleccione una sección «Seguridad y privacidad en línea», Por favor, seleccione una opción en él «Seguridad en línea de Xbox One/Windows 10» Igualmente «privacidad«.

Entonces, después de cambiar y actualizar la configuración para habilitar todo,mantener«. Esto debería resolver el problema. Para los niños, también puede editar la fecha de nacimiento para cambiarla a la fecha de nacimiento de un adulto (solo a través de la cuenta de los padres).

Entonces, ¿cuál es la última pregunta? ¿Por qué no puedo jugar Minecraft en línea o en multijugador? , ya he respondido si no se soluciona, Número de soporte de Xbox Aparecerá en esta página (esta es la más recomendada para todos los foros).