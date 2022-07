¿Por qué no puedo escuchar mi voz en la reunión de Zoom? –Solución

Todo lo que pasó recientemente, más que nunca Las aplicaciones de videollamadas como Zoom se han vuelto indispensables En la escuela, el trabajo, el ocio, etc.

Como resultado, algunas personas no pueden darse el lujo de tener problemas en las reuniones. Con eso en mente, ¿por qué no me escuchaste en la conferencia de Zoom hoy? Y te brindamos la mejor solución.

Eso es todo Esta plataforma es genial y puedes hacer lo que quieras. (qué Convierta la grabación de zoom a formato de video mp4), no exenta de errores y bugs que pueden molestar a alguien si se presentan en el momento equivocado.

¿Por qué no me puse en contacto en la reunión de Zoom? ¿Cómo puedo arreglar esto?

Mira este video en youtube

¿Por qué no funciona el audio en Zoom?

Para ir directamente a donde te interesa, debes saber que una de las preguntas más molestas para los usuarios de esta plataforma es por qué no me escuchan en las reuniones de Zoom y realmente no hay respuesta. Especialmente al respecto.

Como El error puede ocurrir por varias razones. Uno de los más comunes es que el celular no está bien configurado, es decir, no se aceptaba el sonido del micrófono zoom.

Otra razón molesta para esta PC es el uso de un micrófono externo. Esto se debe a que incluso si está conectado a una PC, debe configurarse con zoom para que funcione (nativamente inaceptable). ).

Nuevamente, este error puede ser causado por algún problema tonto: B. Por el hecho No hay muchos medios Está compartiendo un teléfono celular, un micrófono o la fuente de audio incorrecta.

Más precisamente, estos son los errores más comunes que ocurren al conectarse a una conferencia de Zoom.

Desde un teléfono Android o iOS

Al usar Zoom desde un dispositivo Android o iOS, es posible que Zoom no funcione por alguno de los siguientes motivos:

Al momento de descargar la aplicación no se aceptaba el permiso de voz.

Los altavoces de la computadora móvil no son ruidosos. Debe abrir el video en la aplicación de la galería, configurar el volumen al máximo y verificar esto.

Caché de aplicaciones completo. Esto hace que la aplicación se sature y se quede sin memoria, lo que hace que la aplicación falle.

La aplicación no se descargó correctamente

Desde mi PC con Windows o Mac

Si tiene problemas de audio desde su PC con Windows o Mac, las siguientes situaciones pueden ser la causa:

El audio en la aplicación está deshabilitado.

El volumen de la computadora no está subido.Esto debe marcarse como una opción. Mezclador de volumen. Esto tiende a configurar incorrectamente los volúmenes de la computadora y la aplicación y no se puede solucionar sin acceder a esta opción.

El volumen del micrófono está bajo.

El audio del micrófono no se comparte.

La aplicación no funciona correctamente.

¿Por qué no funciona el micrófono?

Realmente Hay varias razones por las que el micrófono no funciona Muéstralos en la lista a continuación para que puedas verlos uno por uno en la aplicación Zoom.

El controlador de audio es malo.

Silencio del micrófono.

El problema directo de Mike.

Al elegir un micrófono en la aplicación, te equivocas.

El líder de la reunión silenció a todos en la sala.

En las opciones de configuración, el micrófono está apagado.

Estas son las razones más comunes. Es una buena idea mantener la calma hasta que encuentre la opción que está causando el problema.

Aquí hay una manera fácil de mejorar su audio de zoom:

Arriba, ya sabemos por qué no me escuchan en la conferencia de zoom, así que mira la solución a este problema y encuentra la manera no solo de resolverlo, sino también de aprender a usar esta aplicación. Ha llegado el momento. que (¿Cuáles son los problemas de seguridad con la aplicación Zoom?).

Todas estas opciones se enumeran a continuación aplicación oficialNo soy un pirata.

Pues bien, la primera solución que debes aplicar si estás utilizando un móvil o una tablet es Habilitar opción de micrófonoPara lograrlo, simplemente haga clic en el icono del micrófono que aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla.

Debe verificar si el moderador de la reunión ha deshabilitado la opción Todo mudoDe lo contrario, no podrá usar el micrófono de todos modos.

Presiona cuando hayas terminadoCuando aparece el cuadro de diálogo[OK] ¿Quieres permitir la grabación con zoom? Utilice esta opción para activar el sonido.

Si eso no funciona, deberá asegurarse de que el micrófono no esté apagado. Para hacer esto, regrese al ícono del micrófono y presione la flecha hacia arriba al lado (en su PC, esta opción está en el mismo lugar). ..

Esta acción muestra el menú que debe seleccionar.«Configuración de voz» para comprobar el volumen Otras características que le permiten escuchar el sonido cuando está fijo (subir el volumen).

Resuelve problemas de audio desde tu PC

Así que ya sabes cómo solucionar la pregunta «¿Por qué no me escuchas en una reunión de zoom?» en el móvil. Sin embargo, si es necesario, debe averiguar cómo resolver el problema. Descarga Zoom para PC.

Para hacer esto, primero debe especificar la combinación de micrófono y audio y asegurarse de que el micrófono y el audio estén habilitados. ALT + tecla A. Si este es el caso y aún no escucha nada, el problema debería ser compartir audio desde su PC, no desde la aplicación.

La solución a estos inconvenientes es sencilla, tienes que hacerlo tú Presione la flecha hacia arriba al lado del micrófono para habilitar la opción «Realtek HighDefinition Audio», es decir, un micrófono con zoom.

Estos pasos ya deberían haber resuelto el problema. Realmente hay muchas formas de corregir el audio del zoom, pero puede evitar muchos problemas si aprende a ajustar el audio una y otra vez para cada reunión que necesite.

Más información sobre cómo configurar el sonido del zoom

Para evitar problemas de audio con la aplicación Zoom Cuando descargue la aplicación, se le otorgarán permisos de voz. Luego realice una configuración de sonido manual.

Para hacer esto, solo sigue estos pasos:

Para PC:

Asegúrate de que tu aplicación esté actualizada.

Ir a las opciones de configuración sin realizar una llamada.

Luego busque y seleccione la opción de audio.

Realice los cambios necesarios.

En la parte inferior de la página de configuración de audio, tiene las siguientes opciones: progresivo.. Selecciónalo y configúralo a tu gusto.

Para Android o iOS: