¿Por qué no puedo enviar archivos adjuntos desde Outlook? -Solución rápida

El correo electrónico hoy en día es tan importante como las aplicaciones de mensajería instantánea. Sus diversas características y propiedades le permiten realizar cualquier actividad dentro de él. Es uno de ellos y el más importante por su uso. Transferir archivos e información, Datos y otros tipos de documentos. Por ello, Outlook ofrece la posibilidad de enviar archivos adjuntos.

Sin embargo, puede causar inconvenientes. Enviar archivos adjuntos desde Outlook Por muchos motivos. Como resultado, no podrá usar esta función de la manera que desea, pero no se preocupe, Miracomosehace lo ayudará a encontrar una solución rápida a esto.también explicaré ¿Por qué no puedo enviar archivos adjuntos desde Outlook?..

¿Cuál es la razón por la que no se permiten archivos adjuntos en mi cuenta de Outlook?

Si usted es uno de los usuarios frecuentes de los servicios de correo electrónico, debe comprender la importancia de todos ellos. Las características de Outlook funcionan correctamente.. Ya sea que elija enviar archivos multimedia a los contactos que agrega de esta manera, o usarlos en su área de especialización, el envío de errores en estos documentos puede tener un impacto serio en el rendimiento. Por ello, en el siguiente apartado se analizan las principales causas de este problema.

Mala conexión de Internet

Uno de los problemas más comunes que confunde el proceso de envío de archivos adjuntos es Mala conexión de Internet.. Por lo tanto, puede permanecer en la bandeja de entrada de su correo electrónico durante mucho tiempo. Parece fácil, pero es muy inconveniente, especialmente cuando es importante, debido a la necesidad urgente de transferir documentos.

Por lo tanto, puede considerar las diversas opciones necesarias para resolverlo. Si tiene un problema de cableado de la red Wi-Fi, puede resolverlo rápidamente. Sin embargo, si tiene una falla de conexión en un servidor que proporciona Internet, tendrá que esperar hasta que se solucione.

sí, Comprueba la conexión de tu PC Al usar el correo de sitio web de perspectiva.. Para hacer esto, use la Solución de problemas de Windows y[インターネットアクセス]Haga clic para[トラブルシューティング]Hacer clic. Esto le ayudará a identificar el error que está causando este error.

No hay suficiente espacio en el disco

O espacio insuficiente Si está incluido en el correo electrónico, causará molestias porque no podrá enviar archivos adjuntos. El uso frecuente de Outlook para escribir mensajes y enviar archivos a contactos es una de las razones por las que Outlook se está quedando sin espacio de almacenamiento. Por ejemplo, la acumulación de mensajes y archivos sin comprimir a largo plazo ocupa mucho espacio en el almacenamiento de correo.

Así que si quieres Almacenamiento vacío de Outlook Para poder adjuntar y enviar archivos, le recomendamos que elimine todos los correos electrónicos antiguos para liberar espacio en el disco. Siga los pasos a continuación para liberar espacio en disco.

Primero, inicie sesión en su cuenta Ir a la bandeja de entrada [フィルター]Haga clic en la opción y[並べ替え]Seleccione y[日付],[並べ替え基準],[最古のメッセージ]Haga clic para seleccionar todos los mensajes mostrados,[消す]Hacer clic.

Estos correos electrónicos se almacenan en una carpeta llamada «Elementos eliminados» y se almacenarán durante 30 días hasta que se eliminen de forma permanente. También puede vaciar la carpeta antes del tiempo establecido.

El archivo no cumple con los requisitos mínimos.

Los factores que impiden que se envíen archivos adjuntos incluyen No cumple con los requisitos mínimos Conjuntos de perspectiva. Esto significa el peso del archivo. Este error ocurre cuando intenta enviar un documento que pesa más que la capacidad limitada del servicio de correo electrónico.

Según el orden de esta idea El peso máximo del archivo enviado es de 20 MB, Y los documentos de Microsoft Office Suite y otros tipos de archivos no cubren esta cantidad. Si envía videos con frecuencia a través de esta plataforma, es posible que alcance los límites establecidos.conocimiento Tipos de archivos que se pueden adjuntar Vea este enlace en su correo electrónico.

Tu navegador no es compatible

Desafortunadamente, No todos los navegadores web son compatibles con OutlookDebajo de eso está Internet Explorer. Por lo tanto, usar este u otro navegador con pocos recursos generará problemas para enviar archivos adjuntos.

Por lo tanto, para un uso más cómodo de Outlook, puede utilizar las últimas versiones de varios navegadores compatibles con este correo electrónico. Algunos son Microsoft Edge, Internet Explorer 11, Mozilla Firefox, Google, Mac OS y Linux, pero es posible que algunas funciones y funciones no estén disponibles en este último.

¿Cómo subo un archivo a la nube y comparto el enlace de descarga?

Por otro lado, puede usar otro método eficiente para enviar archivos adjuntos fuera de Outlook.esto es Uso de enlaces a archivos en la nube Enviarlos. Si tiene algunos de los problemas anteriores, esta solución es factible.

Puede utilizar aplicaciones como Google Drive, OneDrive y MEGA. Mucha gente está eligiendo este último almacenamiento en la nube, por lo que Sube el archivo a MEGA y comparte el enlace Con o sin cifrado.

Para ello, a continuación se describen los pasos que debe realizar. Primero debes subir el archivo o documento que deseas compartir, y luego realizar los siguientes pasos: Comparte el archivo y haz una copia del enlace... Luego inicie sesión en su cuenta de Outlook y[新しいメッセージ]Haga clic para pegar el enlace del archivo a la nube y finalmente[送信]Hacer clic. Este es un proceso que lleva mucho tiempo, pero es una excelente técnica para usar si recibe un error que indica que Outlook no puede enviar archivos adjuntos.