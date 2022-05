¿Por qué no puedo actualizar las noticias en Instagram? -Solución simple

Instagram es una red social donde puedes interactuar y compartir fotos, videos e historias con personas de todo el mundo. Además, la plataforma es más que una simple red social para emprendedores. Vende tu marca a través de esta plataforma..

Asimismo, actualizaremos las novedades para que puedas ver a quién sigues en la plataforma de Instagram. Aquí puedes ver las diversas publicaciones que la gente ha creado a través de su cuenta de Instagram. Sin embargo, a menudo no es posible actualizar las noticias en la plataforma. Hay varias razones para esto. Por ello, aquí te explicamos cómo solucionar esta situación.

¿Cuáles son las principales causas de los errores de mensajes de Instagram?

Las sesiones de noticias son la parte más importante de Instagram. Esto se debe a que puedes visualizar diferentes cosas en Instagram. La publicación será una foto.Aparte de ver anuncios en videos, roles y sitios interesantes. Sin embargo, en la plataforma de Instagram, puede navegar normalmente a través de una página web o aplicación móvil, lo que puede causar problemas con su sesión de mensajería. No actualizado ni cargado.

Esto suele pasar porque cuando usamos Instagram podemos ver el contenido publicado por las cuentas que seguimos y es muy negativo que no podamos hacer esto. La situación puede ser un poco decepcionante. Aunque muy pocas veces Este inconveniente suele ocurrir En realidad, es muy grave en la plataforma de Instagram cuando esto sucede, pero es raro que aquí se conozcan varias causas.

Conexión de red inestable

Es uno de los problemas más comunes y la razón por la que no cargan los mensajes en Instagram es que tu red de internet suele ser muy inestable. Por qué esta plataforma no carga completamente. Si usa plataforma a través del sitio webSin embargo, cuando encuentre este tipo de problema con su computadora, debe asegurarse de que su red de Internet funcione correctamente. Si no funciona, le recomendamos que se ponga en contacto con su proveedor de Internet.

El servidor de Instagram está caído

Es muy raro que un servidor de Instagram se caiga y, por lo general, estos siempre funcionan correctamente, sin embargo, en 2021 se convirtió en un servidor de Instagram propiedad de la empresa Facebook. El servidor está caído por unas horas... Como resultado, ninguna de las plataformas funcionó normalmente. Sin embargo, esto puede suceder en Instagram de vez en cuando.

Versión anterior de Instagram

Otro motivo por el que no suelen cargar mensajes en Instagram es que la versión de nuestro teléfono no está actualizada. Si todavía tiene una versión anterior a la versión actual, pPuede enviarnos este tipo de inconvenientes Por lo tanto, para solucionar este problema, debe ir a la tienda de aplicaciones del teléfono para descargar o actualizar la última versión de Instagram.

¿Cómo soluciono un error de actualización en mi feed de noticias de Instagram?

Conozco multitud de razones por las que suele pasar que los mensajes de Instagram no cargan nada. Por lo tanto, aquí hay algunas soluciones para ayudarlo a resolver este problema. También es importante tener en cuenta que estos errores pueden funcionar y son reparables. Todo depende de por qué se produce este error.

Reinicia tu dispositivo móvil

Uno de los trucos que funciona cuando recibe un mensaje de error sobre no actualizar su sesión de mensajería de Instagram es reiniciar su dispositivo móvil. Cuando ocurre un error en otra aplicación Y reiniciamos el teléfono para que la aplicación funcione correctamente cuando el teléfono se enciende nuevamente.

Por lo tanto, si recibe un error al actualizar los mensajes de Instagram, puede reiniciar el teléfono para que la aplicación de Instagram funcione mejor cuando vuelva a encender el teléfono. Si esta solución no funciona, entonces debe buscar otra solución. Además, reiniciar el teléfono es muy fácil. Mantenga presionado el botón de encendido Seleccione esto hasta que vea la opción para reiniciar.

Vuelva a instalar la aplicación de Instagram

En algunos casos, reiniciar el teléfono no resuelve el problema de que la sesión de mensajería se actualice, por lo que deberá elegir otro método. Otra opción que puedes hacer en este caso es Desinstalarás la aplicación móvil de Instagram en tu teléfono luego Reinstalar la aplicación Para poder corregir el error mostrado.

Sin embargo, solo necesita ingresar al teléfono para buscar la aplicación y desinstalarla del teléfono. Después de desinstalar la aplicación de Instagram de su teléfono móvil, continúe con el siguiente paso. Vuelva a descargarlo desde la App Store.. Para dispositivos Android Puedes descargarlo desde Google Play App Store Descarga desde Apple Store para dispositivos móviles con sistema iOS.

Como se mencionó anteriormente, este tipo de solución puede funcionar y solucionar los problemas que se muestran en Instagram. Esto se debe a que es posible que no funcione como se esperaba. Sin embargo, si funciona, vale la pena intentarlo.