¿Por qué no me aparece el micrófono en Call Of Duty Mobile? – Solucion definitiva

El mundo de los videojuegos en dispositivos se está volviendo cada vez más competitivo. Es por ello que, hasta la más mínima falla debe ser resuelta a la brevedad posible. En ese sentido, ¿por qué no me aparece el micrófono en Call Of Duty Mobile? La respuesta la encontrarás aquí.

¡Pero no solamente la respuesta! Además de los motivos que pueden provocar esta falla, este artículo te orientará para resolverlo. No dejes que la falta de comunicación con tu equipo arruine una partida. Si has notado que tu microfono falla en el juego, ¡no te despegues de este artículo!

¿Qué es Call of Duty Mobile?

Siempre resulta importante conocer de qué manera han surgido esos juegos que han forjado como uno de los mejores en su campo. Este juego funciona bajo la modalidad “Shooter” y ha sido desarrollado por la empresa Activision. Su lanzamiento tuvo lugar en el primero de octubre del año 2019.

¿Qué tanto debe esperar este juego para ser popular? Pues, tú dímelo… en tan solo un mes ya había alcanzado 150 millones de descargas. Esto hizo que Call Of Duty Mobile se convierte en uno de los lanzamientos más importantes de la historia.

Las razones para jugarlo

Call of Duty Mobile cuenta con diferentes modos de juego. Battle Royale, fuego rápido, partidas en equipo, entre otros. Pueden pasar horas y horas y cualquiera seguiría hablando maravillas acerca de este juego. Sin embargo, esto no significa que esté exento de presentar problemas.

Además, los desarrolladores de Activision se han encargado de desarrollar su propio emulador. Por lo que, aquellos que deseen disfrutar de este videojuego en su computadora, lo podra hacer con suma efectividad. A esto le añades que puedes configurar y jugar con cualquier mando en la computadora.

Lo que debes hacer en caso de fallas

Cuando el servidor de un juego está tan saturado, lo normal es que se originan algunos problemas. Pero no todos americanos contactar con el soporte técnico de Call Of Duty Mobile.

A veces la solucion esta en nuestras manos y requiere, por lo tanto, de nuestro accionar. Por lo que se recomienda, generalmente, mejorar el rendimiento de juegos en celulares Android por nuestra cuenta.

El problema del microfono en Call Of Duty

Dentro del juego se implementan herramientas que hacen muchísima falta. Algunas de estas herramientas están subvaloradas, y no se tiene conciencia de la falta que hacen hasta que no están. Una de esas herramientas es, precisamente, el microfono.

Como sabrás, en partidas que requieren de estrategia, la comunicación es providencial. La forma más efectiva de comunicarse en el juego es a través del micrófono. ¿Y por qué no me aparece el micrófono en Call Of Duty Mobile? Exploremos algunos de los motivos y sus soluciones.

micrófono inhabilitado

Tras su instalación, el juego, como cualquier otra aplicación, solicita que sean otorgados algunos permisos. Entre ellos, claro, no puede faltar el microfono. Es frecuente que, en la desesperación por jugar, no nos demos cuenta de dónde presionamos cuando aparece la solicitud.

Puede que hayas denegado el acceso al microfono sin darte cuenta. Ahora, solo debes habilitarlo. ¿Cómo? Muy sencillo, tan solo sigue las instrucciones:

Dirígete a los ajustes de tu teléfono. Ingresa a la sección “Aplicaciones” y escoge “Call Of Duty Mobile”. Ubica y accede al apartado “Permisos”. Pulsa sobre la casilla de “Microfono” para activarlo.

Actualización requerida

¿¡Por qué no me aparece el micrófono en Call Of Duty Mobile si el permiso del micrófono estaba habilitado!? Entonces, el problema está en otro lado. Puede que sea tan sencillo como un error del juego.

Lo mejor que puedes hacer, en este caso, es actualizar el juego. Es por ello que suele recomendarse activar la opción para actualizar todas las aplicaciones pendientes automaticamente.

¿Todo bien con tu Call Of Duty Mobile?

Otra de las alternativas es eliminar la memoria caché del juego o desinstalar y volver a instalar Call Of Duty Mobile. Sin embargo, estas opciones suelen ser menos efectivas, ya que se trata de un error en el servidor.

Algún otro factor que podría estar perjudicando tu comunicación es la conexion a internet. Asi que verifica que esta es estable. ¡Sigue disfrutando de Call Of Duty!