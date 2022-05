¿Por qué mi teléfono Hisense F24 se atasca en el logotipo y se reinicia varias veces? –Solución

Ese hisense f24 Esta es una opción muy popular para teléfonos Android en términos de calidad y precio. Y es que la marca se distingue por la excelente calidad del dispositivo. Incluso televisores inteligentes.. Dado que es un sistema Android, es el preferido por muchos usuarios. Esto se debe a su rendimiento, calidad y opciones. ¡Y por supuesto no hables de precios!

Pero está claro que no son teléfonos perfectos. Como sucede en ciertos teléfonos inteligentes Android, error conocido Alguien que sufre de vez en cuando. Este error ocurre cuando enciendes el dispositivo. Podría quedar atrapado en el logotipo.

¿Por qué mi teléfono Hisense F24 permanece en el logotipo y se reinicia varias veces? –Solución

Reinicie varias veces al principio, pero finalmente reinicie Estar atorado Siempre en la pantalla de carga. Sin embargo, esto no significa que su teléfono haya muerto automáticamente y sea hora de cambiarlo. Luego te mostrará la solución para guardar tu teléfono y podrás encenderlo normalmente.

¿Por qué mi teléfono se atascó en el logo?

El error al que nos referimos se llama bucle de arranque.. Al encender Esto sucede cuando el sistema necesita una actualización y el teléfono móvil no actualiza cuando lo solicita. Como resultado, el sistema Android no se carga y se produce un bucle de arranque. Sin embargo, esto no es lo único que puede causar un bucle de arranque en el teléfono.

Otra razón que puede causar el bucle de arranque es la destrucción del sistema interno del teléfono.Si de repente instala un programa o manipula la ROM de su teléfono Si no sabes lo que estás haciendo, puede ser inestable.. Por lo tanto, el sistema falla y se produce un bucle de arranque. Esto se debe a que el sistema operativo ha cambiado y el teléfono no puede reconocer e ingresar al sistema operativo.

De cualquier manera, hay una solución para ambos.Para resolver el problema, debemos ingresar modo de recuperación Desde el teléfono.

¿Cómo entro en el modo de recuperación?

Todos los teléfonos inteligentes Android tienen un modo de recuperación al que puede acceder en caso de problemas. Todos los dispositivos tienen diferentes métodos de inicio de sesión. Para Hisense y otros modelos, cómo entrar Presione el botón para bajar el volumen al mismo tiempo que el botón de encendido.

Una vez dentro, puedes usar las teclas de volumen y encendido para deslizar y seleccionar opciones.Debes seleccionar una opción Borrar todos los datos/restablecimiento de fábrica.. Esta opción borrará toda la información ya que se traducirá literalmente Restablece el teléfono a la configuración de fábrica.

Esta es una alerta que debe generarse cuando lo haga, pero es ¿Que sigue? Para restaurar tu teléfono. Si lo lleva a un experto para que lo arregle, es muy probable que haga un reinicio por usted. Además, el sistema debe reiniciarse por completo para que el teléfono esté accesible nuevamente. Otras opciones de formato.

¿Cómo lo restablezco a la configuración de fábrica?Consejos para evitar bootloops

Busque un restablecimiento de fábrica exitoso de su teléfono Debe estar completamente cargado.. Esto se debe a que el proceso se perderá si lo apaga mientras se está ejecutando. Cargue su teléfono móvil el tiempo que tarda normalmente en llegar al 100%. Luego ingrese al modo de recuperación y realice el proceso como de costumbre.

El restablecimiento de fábrica tardará unos minutos, así que tenga paciencia. Después de completar el reinicio, encienda el teléfono normalmente y podrá acceder a él con normalidad. No es raro en los teléfonos Android Cuando tienen cierta edad. Por lo tanto, siempre es recomendable recordar que los programas que descargas y ejecutas en tu teléfono móvil son confiables.

Similar, No corromper los archivos internos de Android Si no sabes lo que estás haciendo. No manipule la ROM. Del mismo modo, está bien mantener una copia de seguridad de sus archivos más importantes en su aplicación de almacenamiento en la nube o en línea.

Pero lo más importante, si Hisense es nuevo y todavía está en garantía, Lo llevaré al proveedor inmediatamente... Esto se debe a que los bucles de arranque no son comunes en los teléfonos nuevos, siempre que tenga cuidado de no dañar los archivos internos del teléfono.