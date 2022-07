¿Por qué mi estado de WhatsApp no ​​se carga y cómo puedo solucionarlo por teléfono?

O plataforma whatsapp La aplicación tiene la función de un servicio de mensajería, pero también tiene otras funciones como: B poder Sube el estado para ver lo que están subiendo tus contactosPero si no puede usar esta función, no se preocupe. Vine al lugar correcto. En este artículo puedes encontrar fácilmente toda la información sobre la causa y la solución, para que puedas disfrutar de lo que suben tus amigos a tu estado.

¿Por qué no carga el estado de WhatsApp? ¿Cómo resolverlos desde el teléfono?

¿Cuáles son los pasos a seguir para ver el estado de los amigos en WhatsApp?

Básicamente WhatsApp Aplicación de mensajería e interacción.Funciona en base a números móviles personales o regulares. No tiene las mismas restricciones que los servicios regulares de SMS, por lo que tiene la gran ventaja de que una conexión a internet es suficiente en cualquier país. Además de enviar mensajes a los contactos de llamadas, también puedes ver lo que han subido. Para hacer esto, solo sigue estos pasos:

Busca e ingresa a la aplicación de WhatsApp en tu teléfono móvil. Se mostrarán en la pestaña de chat.Un lugar donde puedes enviar mensajes y encontrar conversaciones. Para ir a la pestaña de estado, simplemente deslice hacia la derecha. [状態]Cuando vas a la pestaña, Indica que el contacto ha sido subido Próximamente; Para ingresar el estado deseado, solo haga clic en el contacto que lo publicó. Si ve estas condiciones, necesita saber lo siguiente: Estado tarda 24 horas Después de que haya pasado este tiempo desde que se publicaron, no podrá ver este estado.

Verificar el estado facilita ver el contacto que lo cargó.

tú podrías corresponde al estado Es muy fácil. Solo presiona donde dice «Responder». Puede usarlo para enviar mensajes de texto o de voz, emojis y pegatinas a sus amigos.

Para ocultar el estado del contacto, simplemente mantenga presionado el nombre del contacto y presione la opción de silencio que aparece después de unos segundos.

Muestra contactos silenciados Serán los últimos ..

.. Silenciar el estado de un contacto no les impide ver su estado o interferir con su estado. Esta es la única característica. No los mires en absoluto..

¿Cuál es la razón por la que WhatsApp no ​​descarga el estado al teléfono móvil?

Hay varias razones por las que el estado puede no mostrarse o cargarse. Esto puede ser muy molesto, y si desea solucionarlo, primero debe identificar la causa.Hay varias razones por las que el estado de alguien puede no mostrarse, pero una de ellas podría ser esta Los contactos te ocultan el estadoAlternativamente, puede haber otras razones comunes tales como:

El hecho de que otros contactos también lo estén registrando es que si su número de teléfono no está en su lista de contactos, no podrán ver su estado y usted no podrá ver su estado. Es un requisito previo para poder hacerlo. Preocúpese de poder verlos antes de registrarse, verifique con otros que esté listo para agregar.

Sin cuenta renovada

Este tipo de aplicación de redes sociales Por lo general, se actualiza con frecuencia.. Constantemente agregan nuevas funciones, estas no pueden aparecer automáticamente en su teléfono, deben descargarse. Para obtener las funciones más recientes, debe visitar y descargar la tienda de aplicaciones para que su aplicación sea más fácil de usar con la última versión.

También es posible que su aplicación ya contenga funciones, pero tenga problemas con una versión anterior que esté usando. Por esta razón, es mejor informarse sobre las nuevas actualizaciones que se lanzarán. De lo contrario, la funcionalidad de la versión disminuirá con el tiempo.

Actualizar WhatsApp Eso es lo que debes hacer regularmente.Si funciones como la visualización de estado y la carga dejan de funcionar con regularidad, es posible que no pueda iniciar la aplicación en su teléfono inteligente sin descargar la última versión. teléfono. Debido a esto, WhatsApp no ​​tiene estos problemas porque sabe si el desarrollador lanzará una nueva actualización.

Una de las características disponibles en WhatsApp es Puedes bloquear contactos, Esto está destinado a permitir a los usuarios utilizar las medidas de seguridad adecuadas. Si no ve el estado de ninguno de los contactos que agregó, es posible que esa persona lo esté bloqueando. Esto se debe a que si alguien te bloquea, la nueva información que suba desaparecerá.

Como se mencionó anteriormente, la aplicación WhatsApp requiere que ingrese su número de teléfono personalizado para poder trabajar. Esto se debe a que el sistema de esta app de mensajería es una forma de distinguirte de los miles de usuarios que tiene una persona cuando cambia de número. no se añadiráEsta puede ser la razón por la cual algunos de los estados de sus conocidos ya no se muestran.Así que tienes que hacer esto Verifica si cambiaste el número para volver a registrarte..

¿Cómo puedo resolver este problema con mi cuenta de WhatsApp?

Si su aplicación tiene problemas para mostrar el estado, o simplemente no puede ingresar el estado correctamente, puede resolver el problema muy fácilmente probando los siguientes métodos:

Por favor revise su conexion a internet

eso es lo basico Se requiere acceso a Internet para que esta aplicación funcioneSin este WhatsApp, no podrá conectarse ni recibir llamadas o mensajes. Por lo tanto, si no hay conexión, WhatsApp no ​​funcionará y no podrá verificar el estado. Para comprobar si está conectado a Internet, puede conectarse de las siguientes formas:

WiFi: en este caso basta con entrar en los ajustes. Desde allí, busque e ingrese la opción Wi-Fi. Desde allí, seleccione la configuración de la red a la que está conectado.allí se le notificará Si puede acceder a Internet ..

.. Datos móviles: Para verificar la conexión en este caso, es necesario ingresar a la configuración y buscar las opciones de red móvil.Con estos puedes determinar el tipo de red que tienes y también Si los datos están activos ..

.. También puedes verlo mirando el ícono del semáforo en la parte superior de tu celular.También puedes configurarlos entrando en estos ajustes Guardar datos móviles Mientras usa esta aplicación.

Comprobar la versión de WhatsApp

Para hacer esto, busque nuevas actualizaciones disponibles en la tienda de aplicaciones, o hágalo incluso si la versión ya es muy antigua. La misma aplicación notificará.. Para actualizar WhatsApp, debe realizar los siguientes pasos:

Ve a Play Store e ingresa a tu perfil. Introduce una sección en tu perfil «Administrar dispositivos y aplicaciones».. Seleccione la ubicación etiquetada como «Actualizaciones disponibles». Aquí puede especificar opciones para actualizar todas las aplicaciones. Alternativamente, puede buscar directamente la aplicación que desea actualizar (actualmente la aplicación WhatsApp). Cuando vea la aplicación que desea actualizar, es suficiente [更新]Hacer clic Espere a que se complete la descarga.

Borrar el caché

el caché es Donde el teléfono almacena todos los datos Para las aplicaciones, si no ve el estado, es probable que la memoria caché esté llena. En ese caso, debe borrar el caché para que no ocurra este problema, o al menos hasta que el caché esté lleno. Para borrar el caché, siga estos sencillos pasos:

Mantenga presionado el ícono de la aplicación. Esto abrirá una pequeña pestaña con algunas opciones.Desde allí, presione la opción Información de la aplicaciónOtra forma de acceder a la información de la aplicación es entrar en la configuración y[アプリケーション]Busca la opción, encuentra la app que quieres ver (WhatsApp en este caso) y haz clic para ver toda la información. Cuando se muestre la información de la aplicación, muévase a la ubicación mostrada ‘Trastero’.. Ya con esta opción verás otra opción como: ‘Limpiar cache’Haga clic en él y espere a que se eliminen todos estos archivos.

Borrar la memoria caché del dispositivo libera espacio de almacenamiento, lo que también acelera un poco la memoria caché del dispositivo. Esta es una acción muy útil para teléfonos móviles.

Desinstalar y reinstalar la aplicación

Esto siempre se aplica si nada sale mal y el problema de estado no desaparece en la aplicación. La aplicación debe eliminarse Reinstalar el dispositivo puede solucionar fácilmente el problema. Para hacer esto, siga los pasos a continuación.

Elimina la aplicación. Para hacer esto, mantenga presionada la aplicación que necesita ser desinstalada. Se muestra una pestaña con opciones. Haga clic en Desinstalar para confirmar la acción. Solo espere a que la aplicación se elimine del almacenamiento. Otra forma de desinstalar la aplicación es usar la configuración del dispositivo. Para ingresar esto, vaya a Aplicaciones, busque la aplicación, ingrésela y haga clic en la opción Desinstalar. Ahora necesitas reinstalarlo. Para hacer esto, primero vaya a Play Store y busque su aplicación. La aplicación en este caso sería WhatsApp. Después de ingresarlos, presione la ubicación etiquetada como «Descargar» y espere a que se complete la descarga. una vez La aplicación se descargará en tu teléfono móvil.Tienes que entrar en la aplicación, Acepto su política de privacidad‘Entonces registre el número de nuevo. Con una copia de seguridad activa, sus conversaciones anteriores no se perderán. Reinstalar la aplicación no causará más problemas.

Míralos desde otro celular

Puedes probar Ver estado en otro teléfono móvilSi necesita verificar el estado de una persona en particular, pero no lo ve a pesar de todos los intentos, es posible que esa persona se lo esté ocultando. Para saber esto, siempre puedes ver si aparece en el teléfono de otra persona y puedes registrarlo.