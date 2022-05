comprar a través mercado libreEsto se puede hacer de una manera muy sencilla y segura a través de Mercado Pago. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar el artículo que desea comprar e interactuar con el vendedor para completar la transacción con su tarjeta de débito o crédito, pero en algunos casos se rechazarán los pagos.

En estos casos, puede haber varias razones, y en algunos casos Calificación del vendedorporque hay varios politica de seguridadSi no está satisfecho, esto puede resultar en una denegación de la transacción.

¿Por qué Mercado Libre rechaza mi pago? -Solución de pago de mercado libre

¿Por qué se rechazó el pago?

Los pagos realizados al comprar un producto serán compensados una serie de reseñasAntes de la facturación, esto puede dar lugar a que se rechacen los pagos debido a información incorrecta o problemas con la cuenta.

Uno de los errores más comunes es cuando ingresas toda la información y procedes con tu compra. Su banco rechaza la transacciónComo causa, Mercado Libre acepta la operación, pero como no se envía el dinero, se cancela todo. Este es un problema que el banco debe resolver directamente.

Esto puede pasar si no lo tienes habilitado consumo en línea Alternativamente, si sus transacciones en línea son limitadas, estos cargos se pueden realizar llamando al número que figura en el reverso de su tarjeta de crédito o débito. quiero cancelar mi compraTambién hay diferentes opciones.

Otro obstáculo que puede provocar el rechazo del pago es la falta de datos en su cuenta. actualizar datos, cumplir con todas las medidas de seguridad, Cuenta verificada Este es uno de los más importantes en estos casos.

¿Cómo verifico mi cuenta de Mercado Libre?

como ya he dicho Cuenta verificada Con estos datos, el equipo de Mercado Libre puede estar absolutamente seguro de que no eres un BOT o alguien más, lo que puede marcar la diferencia si tu pago es rechazado o no.

Para ello, debe crear una cuenta e ir a la sección Cuentas. A continuación, necesito verificar mis datos para ver un cuadro como este: «IDENTIFICACIÓN»Aquí debe completar todos los campos requeridos para garantizar el más alto nivel de seguridad.

te pueden preguntar IDENTIFICACIÓNPor ejemplo, es importante incluir una tarjeta de identificación, ya que este también es un documento solicitado en caso de que pierda su contraseña o no pueda acceder a su cuenta.

por alguna razón Su documento será rechazadoProbablemente porque no se pudieron leer o porque el programa detectó un problema de brillo. Es importante capturar la imagen desde un dispositivo con una cámara de alta resolución para que los datos se vean nítidos y fáciles de identificar.

Consejos para evitar reembolsos de pagos

Ese negativa a pagar En el mercado abierto, casi siempre es una estafa o una precaución para evitar estafas. Por lo tanto, necesita obtener los datos actualizados correctos. Sé cómo comprar con seguridad.

Si quieres mantener tus datos actualizados y asegurarte de que tu banco te lo permita consumo virtualNo deberías tener mayores problemas con tu compra. Además, no olvide verificar las fechas en que lo compró. En algunos países hay organizaciones que pueden verificar los documentos.

La seguridad es lo primero en cada compra, por lo que usted también debería Utilizar el servicio de seguimientoDe esta manera usted puede saber exactamente a dónde va el producto.

Por favor, intente introducir los datos al comprar La direccion correctaEn estos casos, Mercado Libre utiliza tu teléfono móvil, tu número de teléfono fijo o incluso tu dirección de correo electrónico ya que no hay ningún tipo de inconsistencia como en los datos de tu cuenta y el sistema reconoce esto como un posible fraude. , Tenga siempre listo el soporte técnico. , los números de contacto están disponibles para el público.