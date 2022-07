¿Para qué sirven, para qué sirven y cómo funcionan los protocolos de red?

La comunicación en Internet es un factor muy importante para que las personas mantengan su vida diaria. Si todos los procesos de redes inalámbricas del mundo fallan de un momento a otro, será una verdadera catástrofe.

eso es Sistema diferente Creado de esa manera La comunicación es exitosaComo ellos protocolo de red.. Esto es muy famoso ya que fue importante para optimizar los desarrollos relacionados con las comunicaciones informáticas.

¿Qué es un protocolo de red?

Cualquiera que no esté familiarizado con este campo tiende a pensar en ello. Transmite todo tipo de mensajesSimplemente cablee ambos de una computadora a otra, audio, texto u otros. Pero la realidad es diferente.

El protocolo de red se desarrolló porque realmente no existe un algoritmo real que pueda usarse para dicha comunicación. No solo contamos con las condiciones necesarias para una operación eficiente, El intercambio de datosno solo, Errores de control Ocurrira

Debe quedar claro que cada paquete de protocolo tiene sus propias reglas de intercambio. Esto significa que dos o más computadoras que ejecutan el proceso de comunicación deben seguir las reglas establecidas en el protocolo. Si no cumple, el servidor no permitirá el intercambio.

¿Qué es un protocolo de red?

Desde entonces, los protocolos han jugado un papel importante en el mundo de Internet. Comunicación muy mejorada usuario. Es bastante fácil si la comunicación se limita a una red doméstica con solo tres personas, pero estamos hablando de una red global con miles de usuarios.

En general, se puede decir que los protocolos de red sirven para este propósito. Los mensajes emitidos por el usuario llegan correctamente, Y en la red este proceso no es fácil. Ocurre con tanta frecuencia en un servidor tan grande que puede ocurrir cualquier tipo de error.

Otra gran característica del protocolo es que tiene como objetivo reemplazar los viejos y viejos sistemas de comunicación con los que Internet no interfiere. Por ejemplo, teléfonos de casa, periódicos, etc. Permite a todos los usuarios comunicarse en todo el mundo.

¿Cómo funcionan los protocolos de red?

Los principios básicos de los protocolos de red son: Crear un conjunto de reglas para mejorar la comunicación del usuario... Aspectos informáticos como el tamaño del paquete o paquete de datos, el tipo de paquete y el tipo de emisor y receptor juegan un papel aquí.

Si el sistema analiza que alguno de los factores anteriores no es el adecuado para realizar correctamente el intercambio, las opciones se limitan automáticamente y notificación Envía un mensaje al usuario sobre cómo realizar la operación correctamente.

¿Quién es responsable de desarrollar el protocolo de red?

Los principales sistemas de protocolos de red son desarrollados por empresas privadas y los usuarios que trabajan allí. Fuente abiertaSin embargo, la mayoría fueron desarrollados en código abierto. Y esto representa una gran ventaja. Porque el costo de usarlo suele ser muy pequeño o nulo.

En cambio, las empresas privadas que desarrollan estos sistemas Reclaman su licenciaTambién es bueno porque está más desarrollado que el anterior. Las empresas que han desarrollado el protocolo incluyen IBM, Microsoft, Novel y Apple.

Por lo tanto, resulta que la tecnología de protocolo es una mejora constante para la comunicación global, y llegará el momento en que usar tecnología obsoleta solo servirá como una reliquia amateur.

También te puede interesar lo siguiente, ¿Qué son, para qué sirven y cuáles son los principales servicios de red?

En conclusión, espero que este artículo te haya resultado útil. Pero queremos escuchar tu opinión: ¿Conoces otras características del protocolo de red? Por favor deja tu respuesta en los comentarios.