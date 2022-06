Quizás ya estés familiarizado con el nuevo asistente de voz (conocido como Ok Google) que Google ha desarrollado para hacernos la vida aún más fácil. Google Chrome es el navegador predeterminado, cuenta de usuario de Google..

Aunque se reconoce su versatilidad y funcionalidad, aún queda mucho por conocer.Así que te mostramos [OK Google]¿Hay alguna forma de cambiar el comando a otro comando y usar el comando de voz?

A través de esta aplicación que funciona con comandos de voz y se puede configurar para hacer lo que quieras. Desde encontrar tu estación de radio favorita hasta recibir notificaciones para encontrar a tu hijo en la escuela.Busque información importante en el navegador de Google por voz y comando Está bien Google..

Es un asistente popular para los usuarios cotidianos, pero existen preocupaciones sobre la capacidad de cambiar los comandos de voz. Está bien Google.. De hecho, si es posible, el próximo tutorial le mostrará los pasos que debe seguir para poder realizar cambios. comando okgoogle El otro y los comandos de voz.

por lo tanto,[OK Google]Si desea cambiar el comando de voz, puede usar el asistente como desee y ejecutarlo como desee. Cuando se usa en dispositivos móviles (p. ej.) Android independientemente de la versión.. Puede usar la voz para decirle a Open Kadabra, por ejemplo, que llame a su madre o envíe un mensaje de texto.

Por lo tanto, puedes ejecutar la frase o el comando de voz que quieras usar desde el asistente siguiendo los pasos a continuación. Es importante comprenderlo antes de poder hacerlo a través de la aplicación que descargó en su teléfono.Y esta aplicación te permite Cambiar los comandos de voz OK Google.

Entonces te estarás preguntando cómo puedes cambiar tus comandos de voz. La solución que estamos a punto de implementar es hacer que el asistente lo crea. Decimos OK google.. Si no, puede hacer una solicitud fácilmente de esta manera. OK Google siempre debe recordar que está permitido Informar de un error..

[OKGoogle]Pasos para cambiar el comando

Los desarrolladores de plataformas son muy conscientes de que no todos pueden hablar de la misma manera.Y es por eso que puedes ser un asistente mientras escuchas los comandos de voz. Permitir cambios de audio específicos activación. Luego, utilícelo para que el asistente acepte el nuevo comando de voz y haga lo que se le solicitó.

Lo importante de este método que hemos encontrado es que crees que has escuchado al asistente decir «OK ​​Google» cuando no estábamos allí.Permitido cambiar google En otras palabras, suena muy similar a Google. También puede crear variaciones para la palabra Ok, pero esta es una de las muchas variaciones que hemos encontrado.

OK Bugel, Ok Bubel, Ok Gugu, Ok Gugen, Okey Bugel, Okay Gugun, Okey Bugel, como puedes ver, creamos juegos de audio con estas 7 variaciones diferentes. Y otras personas pueden ser encontradas.Eso es todo Módulo delante del micrófono Utilice una palabra similar a la del ejemplo que se muestra y espere a que el asistente la reconozca como un comando válido.

Intente modular el micrófono hasta que obtenga el comando correcto y sea reconocido. Puede cambiar estos comandos y descubrir que el Asistente de Google complacerá su solicitud como un genio.

Y de esta forma, he culminado con éxito este excelente artículo demostrando que es posible y muy sencillo. [OKGoogle]Cambie el comando a otro comando y un comando de voz.