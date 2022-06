OK Google no responde o no funciona: cómo solucionarlo y solucionarlo

Si usted es uno de los millones de usuarios que usan su teléfono inteligente, es sistema operativo android, ya necesitas saber sobre el gran Asistente de Google. Esto puede marcar una gran diferencia en el uso actual de su teléfono móvil. De hecho, uno de sus mayores puntos fuertes es la posibilidad de utilizar el móvil sin manos.

Pero desafortunadamente, esta herramienta puede tener errores y explicaré por qué. OK, Google no responde o la forma de solucionar o solucionar el problema no funciona.

Si tienes un problema, necesitas una herramienta que te ayude a resolverlo. Se ha producido un error Con Asistente de Google.. Si somos un usuario acostumbrado a usar esta aplicación y no podemos solucionarlo, realmente es un quebradero de cabeza y ese es el objetivo principal de este artículo.

Muchas de las soluciones que suelen ser aplicables Para resolver el problema Para cualquier aplicación, espere que el problema se resuelva forzando el cierre de la aplicación y luego vuelva a abrirla. Por lo general, esto funciona la mayor parte del tiempo, pero si no es así, deberá usar otro método.

Para forzar el cierre de la aplicación, primero abra la aplicación y realice los siguientes pasos:Tienes que seguir empujando Botón de inicio, Entonces la aplicación se mostrará en la pantalla. Luego se cerrará a la fuerza y ​​se ejecutará desde el principio. Esto debería corregir el error mostrado. Si no, deberías probar con otro método.

Ahora echemos un vistazo a otras soluciones eficientes que se pueden aplicar a las fallas repentinas de la aplicación. Todo ha vuelto a la normalidad ya que se necesitará de nuevo para el trabajo diario. Y las otras formas en que estamos tratando de solucionar el problema del asistente son: Reiniciar el dispositivo..

Este es uno de los mejores métodos utilizados para corregir errores presentados por una aplicación o proceso. Dispositivo móvil.. Mantenga presionado el botón de encendido para continuar aplicando esta solución. Después de eso, aparecerán algunas opciones en la pantalla y podrá hacer clic en Reiniciar para iniciar el proceso.

Todo lo que tienes que hacer es esperar a que el móvil se reinicie y luego ir al Asistente de Google para ver si el problema está resuelto.Tienes que hacer esto con comandos de voz como siempre. Está bien Google.. Habilitarlo a pedido solucionará el problema. Si no, necesitas resolverlo de otra manera.

Aceptar Otra forma de solucionar los problemas del Asistente de Google

Hay un error que normalmente ocurre en el Asistente de Google y no funciona correctamente.Y está directamente relacionado con la configuración porque podrías hacerlo accidentalmente. Deshabilitar el asistente Y eso impedía que funcionara. Entonces, el siguiente método a usar es verificar si OkGoogle está activo.

No es necesario ingresar a la tienda virtual Tienda de juegos de GoogleCualquiera de eso solo tienes que Por favor ingrese google Siguiente,[その他]Haz clic en una opción. Luego se muestran las opciones,[設定]Seleccione para entrar en la sección. Una vez dentro, seleccione el Asistente de Google y asegúrese de que esté habilitado aquí.

Si no, debe estar encendido. Aceptar Comando de Google, Salga de esta ventana y use el asistente como lo haría normalmente para ver si el problema se resolvió. Si no, intente lo siguiente: Es decir, el asistente no reconoce tu voz. Y pasa cuando no está configurado y necesitas repetir el reconocimiento de voz.

Hacer esto como lo hizo por primera vez debería solucionar el problema del asistente OK Google no responde o no funciona.