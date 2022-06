Obtener Telegram sin número de teléfono: instrucciones paso a paso

Una de las grandes ventajas de Telegram es Hay varias opciones.. Las opciones de personalización también son un gran atractivo que ofrece. Posibilidad de usar la cuenta de Telegram sin número de teléfono..

¿Cómo tener una cuenta de Telegram sin número de teléfono?

Además de seguridad muy importante, sugerencias para ofrecer cuando no se necesitan Separar Tu número de teléfono con otra persona. Algunas personas necesitan mantenerse en contacto por motivos laborales o académicos y prefieren no dar su número de teléfono para proteger su privacidad.

¿Necesito un teléfono para abrir una cuenta de Telegram?

Al navegar a su cuenta de Telegram, puede: Accede desde cualquier dispositivoderrotarTeléfono, tableta o PC alternativos.. Para acceder a tu cuenta desde cualquiera de estos dispositivos, necesitas el teléfono móvil que usaste para registrarte para iniciar sesión.

Si inicia sesión en cualquier dispositivo, obtendrá uno código A cuenta de telegrama Me registré para acceder por teléfono móvil. Todo lo que necesita hacer es acceder a la cuenta iniciada y obtener el código. Si no tiene una sesión abierta, ahora puede optar por recibir SMS en su número de teléfono.

Utilice los números de teléfono según sea necesario Registrarse Telegrama.. Esto actúa como un identificador de su cuenta, pero no significa que su uso dependa de su número de teléfono. Pero no es necesario que proporcione su número de teléfono para que puedan comunicarse con usted.

Usar alias en Telegram

Telegram te permite Establecer un alias Permite que otros usuarios de la plataforma puedan buscarte y contactarte. La persona que guardó su número de contacto en el teléfono puede comenzar a chatear con usted.Además, no tienes que revelar tu número de teléfono para hablar con otros usuarios. telegrama, Solo usa un alias.

¿Dónde puedo obtener mi número de teléfono virtual de Telegram?

Telegram, como ya sabrás, ofrece varias funciones, entre ellas la posibilidad de tener un número de teléfono virtual. Para conseguirlo, es necesario seguir una serie de pasos. Te lo dejo a continuación:

Abierto telegrama.. Luego haga clic Botón (compra) Está al lado del servicio que necesitas. Por ahora deberías Tener un número virtual Puede usarlo para registrar una nueva cuenta. después necesito agregar un numero Continuar con el menú de registro. en este paso código de verificación ¿Qué necesitas comprobar? Despues de unos minutos Número de código confirmación. suma los numeros Menú de activación.. Por favor introduce tu primer nombre y apellido. Ahora puedes disfrutarlo ahora mismo. Nueva cuenta de telegrama..

Cómo abrir una cuenta en Telegram con un número fijo

Mucha gente vive con el deseo de saber, o tal vez con la duda. Telegram acepta números fijos Esta aplicación tiene algunas características que otras aplicaciones de mensajería no tienen, y esta puede no ser una excepción, pero ese no es el caso, así que abre una cuenta.

La respuesta a esta pregunta o solicitud es no porque actualmente no tengo nada. Soporte de número de teléfono fijo..

Cómo registrarse en Telegram usando un número de VoIP

por Usuarios frecuentes de telegramas Registrarse con un número de VoIP es muy extraño y conveniente, ya que puede generar mensajes anónimos. Por lo tanto, surge la pregunta de cómo hacerlo.

Se puede acceder a este servicio mediante pago o como parte de un plan de contrato.Después de obtener el número de esta manera, puede crear su cuenta favorita y su cuenta de mensajería. Obtenga un código de verificación de la plataforma VoIP..

Crea un alias con tu cuenta de Telegram

Los alias de Telegram son muy útiles porque te permiten gestionar el siguiente nivel. privacidad No disponible en otras plataformas de mensajería instantánea.De igual forma, puedes guardar tus contactos desde el acta telegrama Para no perderlo, y contactarlo en una futura oportunidad.

Ingresa a la aplicación y selecciona una opción ajuste.

La configuración muestra los detalles de la cuenta, el número de teléfono, el nombre de usuario y la biografía. Elige un nombre de usuario ..

.. Dale un nombre Al menos 5 caracteres. Puede contener letras, números y guiones bajos. Hágalo corto y fácil de entender para que otros puedan contactarlo fácilmente.

Al menos 5 caracteres. Puede contener letras, números y guiones bajos. Hágalo corto y fácil de entender para que otros puedan contactarlo fácilmente. Cuando termines, presiona el ícono doble Revisar Complete la configuración.

Hay uno en esta misma sección. Enlace para abrir un chat directamente contigo.. Puedes usarlo en redes sociales, blogs o en cualquier otro lugar que quieras compartir.

¿Cómo puedo configurar Telegram si no tengo un número de teléfono?

Como sabes, para usar Telegram necesitas un número de teléfono, sí o sí, pero no hace falta que lo uses después. Es decir, necesitas un número de teléfono. Número de teléfono para identificarnos en la app Luego puede quitar la cuña de su teléfono. Para lograr esto, debe seguir una serie de pasos que se muestran a continuación.

Ingresa a la aplicación telegrama.. Ve a la opción que verás información.. hacer clic donde dice alias Agregalos tu nombre favorito.. agregar número ¿Qué usarías en este caso? Revisa el código para enviar telegrama. Y ya está, puedes Usar Telegram sin tarjeta SIM También puede ocultar el número. Esa característica solo funciona en Wifi.

Cómo usar Telegram sin un número de teléfono

Como ya hemos visto, es posible usar Telegram sin un número de teléfono, pero tener un número al registrarse para identificarse en la aplicación es un requisito muy importante, pero a muchos usuarios me resulta un poco molesto.Por ejemplo, una aplicación es muy importante porque cumple su función Sin el número, la persona no podía ser identificada.

Pero Telegram sigue ofreciendo a los usuarios Varias opciones para ocultar números O, opcionalmente, envíe el mensaje de forma anónima, para que no sea tan malo.

¿Es posible tener el mismo número para Telegram y WhatsApp?

Esta pregunta es mucha porque las dos aplicaciones pueden tener muchas similitudes, si no la misma, y ​​usar el mismo número en ambas puede afectar a una de las dos aplicaciones, lo envía el usuario.

Pero cada aplicación tiene sus propios términos y condiciones, por lo que la respuesta es sí, se puede. Usar dos aplicaciones al mismo tiempo y con el mismo número..

¿Se puede usar Telegram en dos dispositivos con el mismo número?

No creo que puedas usar Telegram en dos dispositivos con el mismo número, pero me sorprende que Telegram ofrezca un servicio que te permite iniciar sesión desde la cuenta que necesitas.Sí, todos al mismo tiempo, este es el único requisito. Utilice su número de inicio de sesión principal En cada dispositivo que desee ingresar.

Oculta tu número a otros usuarios

El siguiente paso para que los usuarios lo contacten solo con alias Establecer la privacidad del número de teléfono..

Ingrese la configuración de Telegram y vaya a la sección Privacidad y seguridad..

Seleccione una opción número de teléfono..

Aquí puede seleccionar los usuarios permitidos Mira tu número de teléfono.. Hay tres opciones disponibles.

todos. Todos los usuarios pueden ver el número de teléfono asociado a su cuenta.

Todos los usuarios pueden ver el número de teléfono asociado a su cuenta. Mi contacto .. Solo la persona registrada como contacto puede ver tu número de teléfono.

.. Solo la persona registrada como contacto puede ver tu número de teléfono. nadie. Solo tú puedes ver tu número de teléfono.

Además de estas tres opciones, en Telegram Agregar una excepción Hay una lista blanca y una lista negra. La excepción sobrescribe la configuración que ha realizado. Esto significa que puede elegir con mayor precisión qué usuarios pueden ver su número y cuáles no.

Otras configuraciones de privacidad que puedes configurar en la misma sección son: Usuarios Bloque No quiero ser contactado, fecha y hora de la última conexión, foto de perfil, llamada, grupo, canal.

Es decir, tienes más de una cuenta de Telegram al mismo tiempo

Para llegar a más de una cuenta Telegram requiere el mismo número para cada cuentaPor ejemplo, si necesita 10 cuentas de Telegram, necesita los mismos 10 números para crear una cuenta. De lo contrario, no podrá crear varias cuentas porque sabemos que los números son muy importantes para identificarnos en la aplicación Telegram.