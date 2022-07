Notificaciones emergentes de Telegram: pasos para desactivarlas fácil y rápidamente

La tecnología ha estado en todos los dispositivos electrónicos durante décadas.ella es cada vez mas Moderno, sofisticado y complejo Está conceptualizado. Un claro ejemplo de esto es un teléfono que ha evolucionado de una cabina telefónica o teléfono de casa a algo práctico en la palma de tu mano.

Este fue un proceso que fue evolucionando paulatinamente y se contó en la primera versión primitiva con un sistema operativo sencillo pero muy importante e innovador en la época. Proporcionó funciones como mensajería y videojuegos, que sirvieron como base de nuestro negocio y, con el tiempo, surgieron mejores productos.Esto es hasta la década de 2000. Teléfono Android.

Notificaciones emergentes de Telegram: pasos para desactivarlas de forma rápida y sencilla

Los teléfonos Android eran competidores de los teléfonos Apple. Ambos competidores que utilizan el sistema operativo iOS han agregado y mejorado la funcionalidad del sistema desde su creación. Desde ese diseño, cambie a una tienda en línea donde puede descargar la aplicación. Algunos de los más populares son WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram. Es una aplicación muy interesante.

Lanzada en 2013 por los hermanos rusos Nikolai Durov y Pavel Durov, esta aplicación de mensajería fue creada para crear una gran alternativa a WhatsApp. Telegram tiene una tecnología que no se encuentra en muchas aplicaciones de mensajería. B.MT Proto. Tiene varias sesiones y Transferencia de archivos Independientemente del tamaño o formato.

El telegrama es sobre 500 millones de usuarios, Este fue un comienzo increíble. Están atrayendo la atención por sus características distintivas y ofrecen más opciones en áreas como la seguridad y la privacidad en comparación con los productos de la competencia. Aparte de tener 200.000 miembros, no hay restricciones en funciones como grupos que permiten compartir conversaciones y canales de audio entre los miembros.

telegrama Al igual que WhatsApp, se trata de aplicaciones anexas al espacio de las redes sociales, pero enfocadas al sector de la mensajería instantánea. El objetivo de Telegram es Intercambiar mensajes Distribución masiva de archivos, tiene una interfaz mínima muy agradable, chat de voz, cifrado de mensajes y otras características.

Crea una cuenta en Telegram Es muy fácil, de hecho hay uno. Versión de Telegram para PC. Si ya puedes enviar un mensaje a través de la aplicación sin necesidad de un teléfono móvil, también puedes personalizar tus opciones de mensajería.Podemos hacer mucho allí Cómo programar un mensaje Es como habilitar notificaciones emergentes para mensajes, pero hoy te mostraré cómo hacerlo. Desactiva las notificaciones emergentes.

¿Cómo deshabilitar las notificaciones de Telegram? -Recorrido completo

Si por alguna razón está interesado en un grupo o chat de Telegram y puede activar notificaciones personalizadas para este grupo o chat personal, pero tan pronto como este chat pierda prioridad, continuará recibiendo mensajes emergentes. otras cosas por telefono Desactivar notificaciones Si esto sucede, debe hacer lo siguiente:

Vamos a ajuste De nuestro telegrama.

De nuestro telegrama. vamos a la opcion Notificaciones y sonidos.

Con esta opción se desmonta todo Ordenado A través de notificaciones, llamadas, notificaciones de burbujas de íconos y más

A través de notificaciones, llamadas, notificaciones de burbujas de íconos y más Las notificaciones de chat incluyen chats privados, grupos y canales, que deben ingresarse exactamente en la sección en la que se encuentran. Notificación «pop up, Grupos, canales, chats y más.

Grupos, canales, chats y más. Si entras en alguno de estos tres apartados, encontrarás opciones como: Habilitar o deshabilitar Notificaciones, vistas previas de mensajes, vibraciones y más.

Notificaciones, vistas previas de mensajes, vibraciones y más. Las notificaciones emergentes son notificaciones emergentes.Debes seleccionarlos y marcarlos entre las opciones. «Nunca mostrar».

También hay un cuadro llamado Importancia.Si habilitas la opción de emergencia, redúcela Elige según tu gusto Importancia, baja o media.

Una vez que se complete este proceso, los cambios que haya realizado se guardarán y podrá realizarlos. Viaje fácil Puede disfrutar de las funciones de Telegram en cualquier lugar de su teléfono o dentro de la aplicación sin que las notificaciones emergentes de Telegram lo molesten repentinamente a través de su teléfono móvil.

¿Qué es una notificación emergente de Telegram? -¿Por qué aparecen?

Las notificaciones emergentes son una de las formas en que Telegram debe ser notificado de que ha recibido un mensaje. Estos también reproducen el sonido en muchas situaciones para llamar nuestra atención.

Por este motivo, está activo por defecto en el dispositivo. Básicamente, su función es mantenernos informados de lo que ocurre en el dispositivo. Del mismo modo, cuando se recibe un mensaje o hay algo pendiente.

¿Es lo mismo deshabilitar las notificaciones en Telegram que silenciar las notificaciones? -Diferencia entre Deshabilitar y Silencio

Si deshabilita las notificaciones en Telegram, no recibirá notificaciones de alertas durante un período de tiempo definido. En tales casos, si deshabilita las notificaciones, no las recibirá, pero las notificaciones permanecerán en su aplicación. Eso no me molesta, pero si quieres verlo, está ahí.

El silenciamiento de notificaciones, por otro lado, es un método frecuente cuando desea evitar las notificaciones de personas específicas. De esta manera, no es necesario eliminarlos o bloquearlos para evitar la comunicación. Si elige silenciar a alguien, no recibirá una notificación cuando esa persona nos envíe algo y no verá la notificación cuando abra Telegram.

Pasos para silenciar las notificaciones de Telegram

El procedimiento para silenciar las notificaciones en Telegram es realmente sencillo. Primero, debe abrir la aplicación y encontrar el chat que desea silenciar. Una vez dentro, tendrás que ir a tus contactos o información de grupo y buscar la pestaña de Notificaciones.

Tan pronto como toque este menú, se le preguntará qué desea hacer. Básicamente, puede silenciar la notificación durante 1-2 horas. Sin embargo, la última opción te permite silenciar el chat de forma indefinida. Una vez que haya seleccionado las opciones que desea, todo lo que tiene que hacer es finalizar el chat y volver al menú principal.