Notificaciones emergentes de Telegram: pasos fáciles y rápidos para deshabilitar

La tecnología se ha integrado en todos los dispositivos electrónicos durante décadas. Moderno, sofisticado y elaborado. Está conceptualizado. Un claro ejemplo de esto es un teléfono realmente en la palma de nuestra mano, desde una cabina telefónica o desde el teléfono de casa.

Este es un proceso que evoluciona lentamente contando las primeras versiones primitivas de la época con un sistema operativo simple pero muy importante e innovador. Con funciones como la mensajería y los videojuegos, esto se convirtió en la base de la empresa, y con el tiempo surgieron mejores productos, hasta la década de 2000. Teléfono Android.

Notificaciones emergentes de Telegram: pasos para desactivarlas rápida y fácilmente

Los teléfonos Android eran competidores de los teléfonos Apple. Estos competidores del sistema operativo iOS han agregado y mejorado las funciones integradas en el sistema desde su creación. Cambia de diseño a tienda online donde puedes descargar aplicaciones. Algunos de los más populares son WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram. Es una aplicación muy interesante.

Lanzada en 2013 por los hermanos rusos Nikolai Durov y Pavel Durov, esta aplicación de mensajería parecía crear una alternativa al gigante WhatsApp. Telegram tiene tecnologías que muchas aplicaciones de mensajería no tienen, como: B. MTProto. Esto es multisesión transferencia de archivos Independientemente del tamaño o formato.

Los telegramas están aquí 500 millones de usuarios, Ha tenido un comienzo increíble. Cada característica llamativa llama la atención y ofrece más opciones en áreas como seguridad y privacidad en comparación con los productos de la competencia. Junto con funciones ilimitadas como grupos, tiene 200,000 miembros, incluidas conversaciones compartidas y canales de voz.

telegrama Al igual que WhatsApp, se trata de aplicaciones que bordean el sector de las redes sociales, pero con foco en el sector de la mensajería instantánea. El propósito de Telegram es intercambiar mensajes Y la distribución masiva de archivos, tiene características como una interfaz de usuario minimalista muy agradable, chat de voz, cifrado de mensajes y más.

Crea una cuenta en Telegram Es muy simple, de hecho hay Versión de Telegram para PC. Si puede enviar mensajes a través de la aplicación sin un teléfono móvil, también puede personalizar las opciones de mensajes. Puedo hacer mucho Cómo programar un mensaje Es como habilitar notificaciones de brindis para mensajes, pero hoy te mostraré cómo hacerlo. Desactiva las notificaciones emergentes.

¿Cómo desactivo las notificaciones de Telegram? – Tutorial completo

Si por algún motivo está interesado en un grupo o chat de Telegram y puede habilitar las notificaciones personalizadas para ese grupo o chat personal, pero ese chat tiene una prioridad más baja, seguirá viendo las notificaciones emergentes, lo que nos impedirá recibir otras notificaciones. acciones, que ejecutamos por teléfono Desactivar notificaciones En los mercados emergentes, debe hacer lo siguiente:

Vamos a Actitud De nuestro telegrama.

De nuestro telegrama. Vamos a la opción Notificaciones y Sonidos.

Con esta opción se desmonta todo Cuidadoso A través de notificaciones, llamadas, globos de notificaciones y más.

A través de notificaciones, llamadas, globos de notificaciones y más. Las notificaciones de chat incluyen chats privados, grupos y canales. Debes entrar en la sección exacta que contiene los siguientes apartados: Notificación «pop up, Grupos, canales, chats y más.

Grupos, canales, chats y más. Al entrar en cualquiera de estas tres secciones, encontrarás opciones como: activar o desactivar Notificaciones, vistas previas de mensajes, vibraciones y más.

Notificaciones, vistas previas de mensajes, vibraciones y más. Las notificaciones emergentes son notificaciones emergentes, debe seleccionarlas y verificarlas desde estas opciones «Nunca mostrar».

También hay un campo llamado Importancia, que se puede hacer bajando la opción Emergencia si está activada. Elige según tus preferencias Importancia, baja o media.

Cuando se complete este proceso, sus cambios se guardarán, lo que le permitirá hacer lo siguiente: Viaje fácil Puede utilizar las funciones de Telegram en cualquier lugar de su teléfono o aplicación sin que le molesten repentinamente las notificaciones emergentes de Telegram. Esta es una característica muy impresionante para los usuarios.

¿Qué es la notificación emergente de Telegram? -¿Por qué aparecen?

Las notificaciones emergentes son una forma de informarle que Telegram ha recibido un mensaje. Estos suelen reproducir ruidos para llamar nuestra atención.

Por lo tanto, están habilitados en el dispositivo de forma predeterminada. Esencialmente, su función es mantenerse al día con lo que sucede en el dispositivo. Así mismo cuando recibes un mensaje o algo está pendiente.

¿Es lo mismo desactivar las notificaciones que silenciarlas en Telegram? -Diferencia entre invalidación y silencio

Deshabilitar las notificaciones en Telegram evitará que recibas alarmas para tiempos personalizados. En tales casos, si desactiva las notificaciones, no recibirá notificaciones, pero las notificaciones permanecerán en su aplicación. Así no te molesta, pero está ahí cuando quieres verlo.

Por otro lado, silenciar las notificaciones a menudo se realiza cuando desea evitar las notificaciones de ciertas personas. De esa manera no tiene que ser borrado o bloqueado para evitar la comunicación. Si elige silenciar a alguien cuando nos envía algo, la notificación no nos llegará y no aparecerá cuando abra Telegram.

Pasos para silenciar las notificaciones de Telegram

El procedimiento para silenciar las notificaciones en Telegram es realmente sencillo. Primero debe abrir la aplicación y encontrar el chat que desea silenciar. Una vez dentro, debes ir a tus contactos o información de grupo y buscar la pestaña de notificaciones.

Toque este menú y se le preguntará qué desea hacer. Por lo general, las notificaciones se pueden silenciar durante 1 o 2 horas. Sin embargo, la última opción te permite silenciar el chat de forma indefinida. Después de seleccionar las opciones que desea, todo lo que tiene que hacer es salir del chat y volver al menú principal.