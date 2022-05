Mi teléfono Android no reproduce videos ni música [ Apps para iOS y Android ]

Los teléfonos inteligentes han hecho grandes avances a lo largo del tiempo. También puede tener diferentes funciones. Realmente conveniente para los usuarios. Lo que estos dispositivos suelen utilizar.

Mi teléfono Android no reproduce videos y música [ Apps para iOS y Android ]

Sin embargo, gracias a estas nuevas actualizaciones, las diversas aplicaciones que normalmente venían con él Previamente instalado en dispositivos Android Por defecto.

Un claro ejemplo de esto es Reproductor de música y vídeoSuele descargarse en el dispositivo desde la versión de fábrica.

Afortunadamente, Google ha desarrollado una aplicación que puede reproducir archivos MP3 instalados por defecto en su dispositivo. Google reproducir música, Reproductor de música oficial de GoogleTambién puede transferir canciones guardadas en su biblioteca a Plataforma de música YouTube De una manera sencilla y fácil.

¿Por qué mi teléfono Android no tiene un reproductor de video y música?

La mayoría de los dispositivos Android no vienen con un reproductor de video o música instalado en su sistema operativo de manera predeterminada, pero no se preocupe. Esto es normal y no es un error en su teléfono.

Esta es la marca de teléfono que está utilizando actualmente No creé mi propia aplicación. Puede reproducir las canciones que necesita y los videos que descarga o graba como en un dispositivo de la marca Samsung. Los dispositivos de la marca Samsung cuentan con aplicaciones desarrolladas por la misma empresa que te permiten reproducir tus propias canciones, archivos de audio y video. Dispositivo.

Sin embargo, si su teléfono no viene con un reproductor de música o video instalado de manera predeterminada y no desea usar la aplicación Google Play Music, Descargar otros reproductores de música Hay una variedad de aplicaciones para este propósito, por lo que está disponible de forma gratuita en la tienda oficial de Google Play.

¿Cuál es el mejor reproductor de música para teléfonos Android?

Google Una variedad de aplicaciones y herramientas. Cualquier tipo de cosa que pueda facilitar cualquier acción o satisfacer las necesidades potenciales de los usuarios de dispositivos Android Instalar un reproductor de música alternativo Puede continuar leyendo este artículo para todas las aplicaciones proporcionadas por Google de la siguiente manera: Estos son algunos de los mejores reproductores de música para teléfonos inteligentes Android.

MediaMonkey

Media Monkey es una aplicación de reproducción de música muy completa que te permite organizar tus archivos de audio en diferentes secciones, como audiolibros, música, podcasts y más. También se puede utilizar para los siguientes propósitos. En el sistema Android AutoPero lo que realmente hace que la aplicación MediaMonkey sea única es Sincroniza canciones desde tu computadora En la biblioteca de música de tu teléfono móvil.

BlackPlayer Reproductor de música gratuito

Este reproductor realiza todas las funciones de ecualización y organización de las canciones. También tenga en cuenta que es totalmente personalizable, por lo que puede cambiar el color y agregar cualquier valor a su aplicación.

amplificador de poder

Poweramp es uno de los reproductores de música más populares para usuarios de Android. Dado que esta es una aplicación eficiente y fácil de usar, también puede: Cambia el tema y el color de tu aplicación. Descarga el tema de Google Play Store

¿Cuál es el mejor reproductor de video para teléfonos Android?

fotos de google

Esta lista comienza con una de las aplicaciones más utilizadas en los dispositivos Android. Puedes usar Google Fotos para reproducir y ver archivos audiovisuales. No solo eso, también tiene las siguientes características: almacenar contenido en líneaEntonces, si elimina un archivo en su teléfono, puede usar Google Photos para recuperarlo.

reproductor VLC

Originalmente, esta aplicación fue desarrollada para computadoras, pero debido a su popularidad, se pudo optimizar para descargar en dispositivos Android. jugador VCL Esta es una aplicación muy efectiva y fácil de usar. Simplemente abra el video que desea ver en esta aplicación y comenzará a reproducirse automáticamente.