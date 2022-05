Mejor juego parecido a Age of Empires para Android en español

Juegos de estrategia como famoso juego de rolMMORPG y algunos buenos títulos con muy buenas tramas Uno de los géneros de videojuegos más buscados por los gamers.. Y cuando se trata de estrategia, ¿qué mejor que el legendario y épico juego Age of Empires?

Age of Empires, un juego que dura años

Age of Empires es un conjunto de géneros de juegos estratégicos, Lidera unidades de combate para derrotar y conquistar a todas las unidades enemigas. Conviértete en el rey y señor de todos los edificios en el mapa del juego.

Suena simple, pero Age of Empires va un paso más allá. Debes hacer esto para que tu reino domine todo el ancho del mapa. Aplicar la mejor estrategia Asigna recursos y unidades (aldeanos trabajadores, soldados, armas de asedio, poder naval) de forma inteligente.

¿Es Age of Empires para Android el juego más parecido?

Los juegos de Age of Empires para Android o dispositivos móviles aún no se han desarrollado. Age of Empires era Castle SiegeUn juego enfocado a dispositivos Windows 8.1 y Windows Phone, desarrollado en 2014 y similar a un juego de línea de defensa como Clash of Clans.

Pero hoy Encuentra muchos otros juegos gratis en Play Store Similar a Age of Empires para Android con la misma temática pero no el mismo nombre, pero muy similar al Age of Empires clásico en cuanto a ambientación, estilo y jugabilidad.

La forma más fácil y rápida de obtener cualquiera de los juegos similares a Age of Empires es visitar Play Store. Buscar «Age of Empires».. Los buscadores te mostrarán los mejores juegos de estrategia similares a Age of Empires para dispositivos Android.

Caballeros

En todos los juegos de estrategia juego de guerra DomiNations sobresale para conquistar la tierra y hacer crecer el imperio. Este juego es Conocido por ser más similar a Age of Empires Gracias al sistema de desarrollo de líneas históricas desde el comienzo de la civilización antigua hasta el presente.

La jugabilidad de DomiNations es muy similar a Age of Empires y al famoso RPG de estrategia Civilizations 3, y DomiNations proviene del mismo desarrollador.

Muévete por el mapa para explorar nuevas áreas, recolecta y genera más recursos para tu imperio y fortalece tu ejército para luchar contra tus enemigos. Una de las mejores características de DomiNations es Eventos cronometrados y misiones Inspirado en un evento real en la historia con un gran botín como recompensa.

El abismo del imperio

Abyss of Empires es uno de los juegos más parecidos a Age of Empires, ¿por qué? Debido a la misma mecánica de juego que el título original. Abyss of Empires es muy similar a Age of Empires y fácil de usar. Cualquier jugador puede decir que este juego es una copia del original...

A simple vista da una buena impresión, solo que la jugabilidad va decreciendo a medida que avanza el juego. La tarea de reunir recursos realmente puede ser un dolor de cabeza. No hace falta decir que los anuncios desagradables aparecen cada dos o tres veces.

Imperio: cuatro reinos

En lo que a juegos de estrategia se refiere, este título es el más parecido al título original y su desarrollador es el mismo creador del famoso juego de rol Goodgame Empire.

Es más, Hay un modo multiplataforma, Puedes jugar juegos tanto en el móvil como en la computadora. El juego también se centra en el desarrollo del imperio y el avance de la civilización.

Forjar imperios

El principal objetivo de este gran juego de estrategia se basa en construir un próspero imperio que ha crecido enormemente a lo largo de la historia. Determina las acciones que te afectarán a medida que avanzas entre eras...

Ahora que sabemos cuál es el juego más parecido a Age of Empires, esperemos para jugar el siguiente juego. El mejor juego de estrategia. lo has visto alguna vez