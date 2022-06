Mecanismos de combate en Axie Infinity: estadísticas, bonificaciones, ataques

Si te has atrevido a jugar Axie Infinity pero no sabes mucho, Eres principiante y no sabes que hacer O, si está buscando una estrategia para convertirse en un mejor jugador, hoy es su día de suerte, ya que hablaremos un poco sobre las estadísticas del juego, las bonificaciones y los ataques.

Así es como funciona el combate en Axie Infinity: estadísticas, bonificaciones, ataques

¿Cuáles son los valores para cada eje y cuáles son sus funciones?

eje hay 4 estadisticas: La salud, la moral, la destreza y la velocidad que funcionan en el juego son:

salud

Las estadísticas de salud, también conocidas como HP, son la capacidad de Axie para resistir ataques y detenerse.

capacidad

Conocido como una habilidad, es Agrega daño al hacer ataques combinados (Es decir, el número de cartas o turnos que juegas).

Moral

Esta estadística está relacionada con la probabilidad de recibir un golpe crítico de un ataque enemigo.

velocidad

También llamado velocidad Dile a Axie que ataque primero. (Él o el más rápido) y reduce la posibilidad de obtener un golpe crítico.

Axies tiene 140 estadísticas básicas que abarcan estas cuatro estadísticas. Depende del tipo de cada hacha y de la parte del cuerpo.

¿Cuáles son las partes del cuerpo de cada hacha y cómo afectan el combate?

En axie infinito El cuerpo de cada Axie consta de seis partes: ojos, orejas, cuernos, boca, espalda y cola, las últimas cuatro determinan el papel que cada individuo juega en el combate.

Cada parte del cuerpo agrega estadísticas al hacha, dependiendo de la clase a la que pertenezca.Las clases tienen fortalezas y debilidades en comparación con otras clases, ¿quiénes son? Determina las estadísticas que afectan a Axie en combate...

¿Cómo funciona la mecánica de combate del juego?

Axie Infinity consiste en juegos alternos. En cada mapa de los tres ejes de nuestro equipoPiensa detenidamente en el rendimiento de cada movimiento y cómo afecta las probabilidades. Gana y derrota al equipo oponente...

¿Cómo se calcula el daño de combate?

El daño se calcula comparando la clase de cartas utilizadas por el Axie atacante con la clase del Axie defensor. Como se mencionó anteriormente, la clase determina las fortalezas y debilidades.

Por esta razón, Al enfrentarse a Axie Beast con una carta del amanecer, Se inflige un 15% más de daño. Por el contrario, si te enfrentas a Axie Infinity con una carta de tipo Bestia, recibirás un 15% menos de daño. Si Axie usa cartas de la misma clase, obtiene un escudo adicional del 15%.

¿Cómo se realizan los ataques combinados y los golpes críticos?

Los ataques combinados se realizan usando dos o más cartas en una ronda de ataque (cada equipo de tres tiene una baraja de al menos 24 cartas), y la fuerza del ataque depende de las habilidades de cada Axie.

El daño se puede calcular mediante la fórmula (ataque x habilidad) / 500... Por ejemplo, Axie Beast (31 habilidades) juega cartas Hungry Bird (110 daños) y Rabbit (120).

Calcula 31 x 110 = 3410/500 = 6,8. Esto significa que si se juega un pájaro hambriento en otra carta, recibirá 6-7 daños adicionales. Si 31 x 120 = 3720/500 = 7,4. Los conejos también reciben alrededor de 7 daños adicionales.

Los ataques críticos y las posibilidades de ganarlos se basan en la moral de cada Axie. (Cuanto mayor sea la probabilidad, mayor será la probabilidad). Los golpes críticos pueden causar hasta un 200 % de daño al receptor, pero son aleatorios y menos específicos.

¿Cuáles son los bonos para Axie Infinity?

Hay dos bonos en el juego que producen diferentes beneficios según el caso, brindando una pequeña ventaja para ganar más dinero mientras juegas.

del escudo

Se obtiene con la tarjeta de Misma clase que Axie Esto le da al defensor un 10% de escudo.

Enlace

Cuando un equipo Axie (independientemente de la clase de cuerpo) juega cartas de la misma clase en una ronda, se llama cadena. Este bono varía entre 5-6%.