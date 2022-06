Maneras fáciles y rápidas de imprimir facturas desde Shopify-Various Ways

El objetivo básico de una tienda en línea es recibir un pago a cambio de un producto. Por supuesto, el elemento básico de este proceso es la generación de facturas.

Con Shopify, la mayor parte del proceso, incluida la facturación, se realiza en línea.Pero si En determinadas situaciones es necesario imprimirlos ¿Cómo es? Continúe leyendo para explicar las diferentes formas de lograrlo.

¿Cómo imprimo una factura desde «Shopify POS»?

Shopify coincide en que actualmente es una de las mejores y más completas plataformas para tiendas online.Incluso más beneficioso que Sube el producto a Instagram..Ahí Le dan a tu marca un signo de profesionalismo.Para que los consumidores sepan que son confiables.

Para establecer la confianza de esta transacción de venta, es necesario emitir un certificado de compra con detalles de pago, etc. Los recibos digitales suelen ser suficientes, Si necesita imprimirLa forma más común de hacer esto es usar Shopify POS.

Al confirmar tu pedido, busca la opción «Aplicaciones».

Siguiente,[注文プリンタで印刷]Seleccione una opción.

Seleccione el documento que desea imprimir, como una factura o una factura.[注文プリンタで印刷]Haga clic para establecer más detalles de impresión. Ejemplo: B. Número de copias, impresión por ambas caras, etc. Haga clic en el botón «Imprimir» para confirmar.

la plantilla es[アプリケーション]>[プリンターの注文]>[テンプレートの管理]>[デフォルトで印刷]Siguiendo este camino, puede personalizarlo a su gusto para usarlo posteriormente en la impresión de todas las facturas.

¿Cómo imprimo correctamente una factura de un administrador de Shopify?

Hay más de una forma de imprimir facturas en Shopify, ya que la plataforma está diseñada para ayudarte a encontrar la mejor manera de hacerlo según tu propio flujo de trabajo. por lo tanto, Segunda forma de obtener este documento físicamenteConsta de los siguientes pasos.

comienzo, Ir a la página oficial de Shopify..

Desde allí, ve al Panel de control o Shopify Admin.

Selecciona la opción Ordenar o Ordenar.

En este punto, debe seleccionar todos los pedidos que recibirán una factura o albarán.

Siguiente,[その他のアクション]Tienes que hacer clic en el botón. En la lista que aparece[オーダープリンターで印刷]Asegúrate de haber seleccionado.

abajo[テンプレート]o[テンプレート]Opcionalmente, especifique el tipo de documento requerido.

Cuando termines[印刷]Hacer clic. En segundos, tendrás todas las facturas físicas que necesitas.

¿Qué aplicaciones puedo usar para imprimir fácilmente facturas en Shopify?

Si quieres conocer todos los detalles del proceso de trabajo de tu tienda online, pero aún no has empezado, te recomendamos que lo pruebes. Generador de nombres e ideas de marca..Recuérdalo en este mercado Dominante es la creatividad y el estilo personal.Complementa la propuesta de valor que se puede brindar a los clientes.

Cuanta más atención prestes a los detalles, más apreciarán tu servicio.Seguro que no caes en lo básico y normal. Cientos de personas están usando el mismo formato ¿Cómo puede distinguirse de la facturación estándar y las fechas de vencimiento? , El camino se complica un poco.

Esta es una elección personal y no estrictamente necesaria, Usa una aplicación de terceros compatible con Shopify, Realizar esta operación tiene beneficios adicionales. No solo puede personalizar los detalles de su documentación, sino que también viene con herramientas de contabilidad que son esenciales para mantener su negocio saludable.

Por ‘Héroe de la impresión’

La primera herramienta que nos gustaría presentarte se llama PrintHero, una interfaz que te permite personalizar tus recibos y facturas de la forma que puedas. Ofrecer a los clientes una experiencia de compra completa. Incomparable. Esto le permite desarrollar estrategias que incluyen ciertos cupones de descuento para futuros pedidos.

También es útil para ordenar y administrar proveedores, ordenar por tipo de artículo y más. Actualmente solo está disponible en inglés y alemán. Puedes encontrarlo en la tienda de aplicaciones de Shopify La cuota mensual es de $ 14.99.

diseñador de impresión

En Proceso de facturación en líneaTambién puede encontrar una variedad de herramientas que se adaptan a sus necesidades y presupuesto. No tiene sentido invertir dinero en ellos. Aplicaciones que no se ajustan a tus necesidadesMás aún si no obtiene una ganancia estable lo suficiente como para pagarlo.

Por eso, la segunda aplicación que presentamos se llama «Print Designer» y puedes probarla gratis durante dos semanas. Si decides quedarte después de graduarte Cancelas solo $4.99 al mesEs una excelente opción para personalizar la factura de su cliente.

¿Cómo personalizo las facturas que imprime Shopify?

Volviendo a lo básico de Shopify, puedes ser un poco paciente y personalizar la configuración de la tienda de la siguiente manera: Todos sus datos legales están registrados, Desde el logo hasta el registro. Para que la factura final sea exigible por ley, el documento debe contener los siguientes datos básicos: