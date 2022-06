Manera fácil de ver aplicaciones de iPhone eliminadas recientemente

El iPhone es uno de los teléfonos más populares del mundo debido a su tecnología y características únicas.Hay algunas cosas en este teléfono que no son realistas para otros..En términos de procesamiento de datos y cámara, es uno de los mejores. Además, la calidad e integridad de la aplicación es muy interesante. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, normalmente accede a muchas y elimina las aplicaciones no deseadas.

Pero, ¿y si quieres recuperarlos más tarde? Ver la lista de aplicaciones utilizadas, Recuérdalos y asegúrate de investigar si hay alguna actualización que esperábamos. Eliminar la aplicación de tu iPhone es muy fácil.Apenas decidimos Deshabilitar temporalmente la aplicación.. Este artículo le mostrará cómo ver y rastrear la lista de aplicaciones eliminadas en dispositivos móviles.

¿Cómo hago un seguimiento de las aplicaciones eliminadas?

Esto debe tenerse en cuenta para obtener una vista previa de estas aplicaciones eliminadas, pero la aplicación La desinstalación lo eliminará con toda la información. Los relacionados con ellos no están completamente excluidos. Esto se debe a que se puede localizar de las siguientes maneras: tienda de manzanas Si ingresa esto, sabrá que estaba tratando con un personaje específico.

No es complicado volver a hacerlas visibles para nosotros porque no estamos demasiado lejos, pero por el contrario, es fácil encontrarlas para que podamos encontrarlas también. Si quieres reinstalarlo en tu móvil, puedes restaurarlo.. Restaurarlos no es demasiado difícil, y este método de recuperación le permite conservarlos antes de eliminarlos en algunos casos.

avance

Puede ver una vista previa de estas aplicaciones eliminadas. No tienes que hacer mucho para hacer esto. Tienes que ir a la tienda de aplicaciones de tu teléfono.En este caso, ve a la sección de perfil en la parte superior derecha..En esta parte, será «Comprado», luego «Todo» Te mostrará una lista de todas las aplicaciones que tienes y las que tienes. Junto a la aplicación activa,[開く]Hay un botón llamado.

La nube se mostrará junto a la aplicación registrada.Estos son los que ya no están activos en el teléfono y esta vista previa permanece latente, pero es el único registro que muestra solo los borrados. Debe hacer clic en «No en este iPhone». En este caso, puede eliminar todo lo que se haya eliminado.También puede querer saber Cómo instalar la aplicación para iPhone en MacProporciona más espacio y acceso a diferentes aplicaciones.

¿Cómo restaurar aplicaciones eliminadas recientemente del iPhone?

Por lo general, después de un tiempo, es posible que desee recuperar la aplicación eliminada.Esto puede ser limitado No sabemos lo que tenemos hasta que no lo tenemosBueno, hay una solución para eso, y es fácil de lograr. Dejar una solicitud por cualquier motivo no se limita a recuperarla.

Para ello, tienes opciones que te pueden ayudar a deshacer de manera efectiva. Ambos funcionan igual. A continuación, veamos cómo funciona. Busque el nombre de la aplicación en la App StoreVeamos cómo se hace eso.

Desde la tienda de aplicaciones

Como ya se mencionó, debe seguir la misma ruta para llegar a la sección «No en este iPhone». Esta lista muestra las aplicaciones eliminadasllegada Restaurar aplicaciones eliminadas o desinstaladasDebe realizar los siguientes pasos para encontrar la aplicación y hacer clic en el icono de la nube que aparece a la derecha. Este procedimiento le permite reinstalarlos.

Inmediatamente después de la descarga[開く]Se muestra un botón. Esto significa para esta instalación limpia. No es necesario volver a pagar por la aplicación, Los huesos después de la segunda vez no se calculan.Avances en estos servicios de Apple

buscando un nombre

En este caso, todo lo que tienes que hacer es ir a la App Store de tu iPhone y luego Encuentra la lupa en la parte inferior derecha y ve al cuadro de búsqueda en la parte superior Ingrese el nombre de la aplicación que desea reinstalar Luego haga clic en la nube para comenzar la instalación.