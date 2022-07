Manera fácil de justificar texto en Adobe Illustrator

Adobe Illustrator se ha convertido en una herramienta favorita para aquellos que lo desean. Edite y cree gráficos fácilmente Eso es porque la plataforma tiene una serie de herramientas que la hacen completamente disponible para los usuarios.También es posible Completamente gratis para crear una cuenta en la plataforma de Adobe..

Entonces, teniendo esto en cuenta, algunas de sus características Insertar un cuadro de texto.. También abre la posibilidad de adaptar dichos textos en esta plataforma. Es decir, puede mostrar el texto para que se ajuste a los márgenes según sea necesario.

Aquí hay una manera fácil de alinear texto en Adobe Illustrator:

Por eso te mostraremos los pasos que debes seguir para que puedas aprender Envolver texto en adobe illustrator Adáptate a otros tipos de marcos de una manera fácil.

¿Cómo puedo ajustar fácilmente el texto en Adobe Illustrator?

La plataforma de edición ofrece a los usuarios una variedad de cosas. Cómo alinear texto ¿Quién entrará en él? Adobe Illustrator no es una excepción.A pesar de ser un programa de edición gráfica, Adobe Illustrator Opciones para editar y pegar textoPor lo tanto, la adaptación del texto.

De esta manera, puede ingresar texto en el programa Adobe Illustrator y luego ajustarlo o mostrarlo. Alinear ambos extremos, Debe seleccionar el texto por completo. Luego verá una opción llamada Párrafo en la barra de herramientas en la parte superior de la ventana de edición.

Allí encontrarás que eres libre de usar Tres opciones disponiblesTambién conocido como justificado a la derecha, justificado a la izquierda, centrado o «justificado por texto». Esto es lo que te interesa. Por lo tanto, para envolver fácilmente el texto creado en Adobe Illustrator, simplemente seleccione esta opción.

Si necesario,[段落]También puede seleccionar una opción. Al hacer esto, se muestra un menú con una gama más amplia de opciones.Tienes que seleccionar una opción de allí. «Alinear todas las líneas»Centrar el texto.

¿Cómo puedo envolver texto en Adobe Illustrator sin separar la palabra de la última línea?

Adobe Illustrator ha sido una de las plataformas más versátiles desde que se hizo posible. Convertir una imagen en un vectorHasta entonces Insertar un cuadro de texto simple.. Por lo tanto, a medida que continúa realizando ajustes, la última línea de un párrafo a menudo parece entrecortada. En otras palabras, el espacio entre palabras es tan grande que no parece un experto.

Con eso en mente, la plataforma Adobe Illustrator tiene herramientas que permiten a los usuarios ajustar texto, Alinea la última línea a la izquierda. del párrafo.

Para lograr esto, después de ingresar el texto para alinear, busque la ventana Herramienta de texto[段落]Tienes que seleccionar una opción.Cuando acceda a él, verá un menú que muestra varias opciones de ubicación, por lo que debe seleccionar la marcada de la siguiente manera: «Alinear la alineación izquierda con la última línea»..

De esta manera, notará que las palabras en la última línea de texto están justificadas a la izquierda en Adobe Illustrator.qué Hace que los párrafos se vean bien..

¿Cómo alinear un cuadro de texto con otro tipo de cuadro en Adobe Illustrator?

Adobe Illustrator, un programa para crear y editar gráficos, tiene las siguientes características: Crear e insertar formas en la plataforma, Y un campo de texto simple.Entonces, si lo necesita por alguna razón Mostrar estos dos formatos alineadosPuedes hacerlo.

Por lo tanto, si desea que Adobe Illustrator alinee el texto con los límites del marco de la imagen, debe hacerlo. Encuentra la opción Alinear. Situado en la barra de herramientas de esta ventana.

Cuando se muestra el menú apropiado,[その他のオプション]Seleccione una opción. Por lo tanto, «Alinear con el borde del pictograma» Para justificar estos dos formatos, «texto de área» o «texto de punto».

Luego simplemente use la herramienta de selección de plataforma para seleccionar el texto y los objetos requeridos.Finalmente tienes que Seleccione la opción Alineación y Alineación Elige tu favorito con Adobe Illustrator.

Opciones de colocación de texto en Adobe Illustrator

En el centro del cuadro

Seleccione todos los objetos y luego haga clic en el objeto clave para cortarlo en el centro.Otra opción es usar La herramienta está en la parte superior., El texto en el área, hay varias opciones, pero seleccione el centro. Si además vas al menú principal o a la barra de arriba y ves las opciones de alineación, puedes alinearlas de dos formas.

La primera opción es la alineación con la selección, o la segunda opción es la alineación con la muestra de trabajo. Continúe con el texto presionado y coloque el texto en la ubicación deseada (en este caso, el centro) con la opción para ajustar la muestra de trabajo.

Desde abajo o desde arriba

Puedes verlo mirando la barra de herramientas. Opciones de colocación de textoSi el texto está en la parte inferior pero no desea colocarlo allí, use la herramienta Alineación de texto, pero use un ejemplo de trabajo, luego mantenga presionado el texto y arrastre un poco desde la parte inferior hacia la parte superior.

Uniformemente justificado

En la barra de herramientas en el lado derecho de la pantalla, párrafo justificadoHaga clic en el uniforme justificado.

¿Cómo envuelvo una imagen en texto en Adobe?

Para personalizar una imagen con texto en Adobe, debe insertar la imagen que desea personalizar con texto.imagen o Los objetos se vectorizanLuego oculta la capa y selecciona la herramienta Cuchillo.

O herramienta cuchillo Está en el submenú de borrador y proporciona un clip a la izquierda para dividirlo en varias partes para que se ajuste al texto. Luego, vaya a la herramienta Texto y escriba un texto para ajustar la tipografía del área de dibujo.

Una vez que tenga el texto, presione Ctrl 10 para ver la silueta de la imagen u objeto, alinee cada texto con cada subdivisión creada previamente, presione Ctrl 10 nuevamente y haga clic con el botón derecho del mouse para seleccionar una opción. Haga clic en la opción Volver para organizarlo más tarde.

Finalmente, haga clic derecho[分解]Elegir. Luego ve al panel superior y[サラウンドディストーション]Seleccione una opción[親と一緒に作成]Tan pronto como corras, el texto se ajustará a la imagen.

¿Es posible colocar texto en una cuadrícula básica?

Si puedes Alinear texto a la cuadrícula básica Deshabilite la caja del mainframe. Crea tu propio marco de texto. Ingrese el texto en la columna que creó y vaya a la Herramienta de ajuste de texto. Finalmente, tienes la opción de alinear el texto.

Cómo crear títulos y texto equilibrados en Adobe Illustrator

O Adobe III Ustratos título y texto balanceado Estas son diferentes formas de crear o crear texto en un círculo, cuadrado, rectángulo, horizontal o vertical. Además, estoy jugando con mi propia tipografía, la tipografía, los efectos y las herramientas de texto que Adobe Ilustrator es de uso gratuito.