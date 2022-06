Manera fácil de ganar, ganar y ganar puntos con los puntos de Google Play

El nuevo sistema de puntos de Google Play es muy interesante, pero a menudo genera dudas.Por eso hablaremos de ello Manera fácil de ganar, ganar y ganar puntos con Google Play Points..

¿Qué son los puntos de Google Play?

Google Playpoint hace referencia al nuevo sistema que tiene previsto presentar Google. Recompensa a los usuarios Plataforma Google Play. A través de este sistema, los usuarios pueden acumular puntos en función de sus compras en la plataforma de aplicaciones de Google.

Este es un sistema muy interesante y ha sido considerado durante algún tiempo. En cualquier caso, no verá la luz hasta finales de 2019. En cualquier caso, este programa se ha hecho muy conocido recientemente en los países de habla hispana.

Participa en los puntos de juego

Si quieres participar en los playpoints, necesitas estar activo en tu país, puedes hacerlo Por favor verifique directamente Intenta ingresar a esta nueva modalidad. Todo lo que tienes que hacer es ir a Google Play y presionar las tres líneas horizontales superior e inferior.

En este menú de configuración se muestra la opción «Punto de reproducción». En ese caso, simplemente presiónelo y luego presione la opción. «Participación libre» (Participación libre).Por supuesto, debe iniciar sesión en su teléfono, pero si tiene un problema, puede Si olvida su contraseña, recupere su cuenta de Google..

Si no ve la opción, es posible que no pueda utilizar el servicio en su país. Por lo tanto, debe verificar si se muestra en algún momento. Pero eso no es todo. Inicia sesión, activa y regístrate en el programa de puntos de Google Play Que lo que se mostró antes.

Nivel de punto de juego

como puedo imaginar Puntos de Google Play Tienen un nivel de sistema bien definido. En este caso, hay Nivel Bronce, Nivel Plata, Nivel Oro y Nivel Platino.Capas que se pueden usar más tarde Usar puntos de Google Play En maneras diferentes.

Tenga en cuenta que el contenido que se muestra a continuación puede variar según su país de residencia, pero lo siguiente se aplica a Google en los Estados Unidos.

bronce: Gana 1 punto por cada dólar que gastes. Además, puedes acceder al multiplicador de puntos en eventos semanales.

Gana 1 punto por cada dólar que gastes. Además, puedes acceder al multiplicador de puntos en eventos semanales. Plata: En el nivel Plata, ganará 1,1 puntos por cada $ 1 gastado. Del mismo modo, puede acceder al Multiplicador de puntos en eventos semanales. Los usuarios de plata, por otro lado, pueden ganar hasta 50 puntos cada semana.

En el nivel Plata, ganará 1,1 puntos por cada $ 1 gastado. Del mismo modo, puede acceder al Multiplicador de puntos en eventos semanales. Los usuarios de plata, por otro lado, pueden ganar hasta 50 puntos cada semana. orado: Los usuarios Gold ganarán 1,2 puntos por cada $ 1 gastado además de todas las promociones anteriores. Del mismo modo, puedes ganar hasta 200 puntos en una semana.

Los usuarios Gold ganarán 1,2 puntos por cada $ 1 gastado además de todas las promociones anteriores. Del mismo modo, puedes ganar hasta 200 puntos en una semana. platino: El nivel más alto de platino ofrece 1,4 puntos por dólar además de todas las promociones anteriores. Los usuarios de platino, por otro lado, pueden ganar hasta 500 puntos cada semana.

Cómo ganar puntos con los playpoints y qué puedes hacer con ellos

Como se mencionó anteriormente, debe comprar en la plataforma para ganar puntos.Además de una cierta cantidad de compras y puntos, puedes participar en premios especiales en los que puedes participar. obtener más puntos.. Es necesario estar al tanto de las promociones semanales.

Y ¿Qué son los puntos de Google Play? Lo cierto es que hay varias opciones para los puntos que ofrece Google. Si accede al menú de esta opción, encontrará el siguiente apartado: Usar puntos.. Gracias a estas opciones, puedes obtener cupones que permiten descuentos e incluso compras especiales.