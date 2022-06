Manera fácil de encontrar mi teléfono Android perdido en Google Home

En los viejos tiempos, era casi imposible buscar objetos usando el sistema. La forma más fácil era hacer una pregunta.Pero ahora se sabe que existen herramientas altamente innovadoras que permiten a las personas hacer eso. Puedes encontrar dispositivos inteligentes.. Por lo tanto, este artículo le mostrará cómo encontrar Android usando Android. Página principal de Google De una manera sencilla y fácil.

¿Qué es Google Home?

Página principal de Google altavoz inteligente Desarrollada por Google, esta tecnología permite al usuario operar los servicios de Google mediante comandos de voz.Se puede conectar a numerosos dispositivos electrónicos, puedes hacerlo con esta herramienta escuchar musicaVer fotos, ver noticias, etc.

Así que vamos a empezar con una explicación. Cómo buscar Android en Google NestPero primero, expliquemos lo que necesita para esta característica.

¿Qué necesito para usar Google Home?

Funciones de inicio de Google Utilizado en teléfonos móviles a través de datos móviles Tienes un enlace a tu cuenta de Google. Además, tenga en cuenta que su dispositivo Google Home también debe estar vinculado a su cuenta de Gmail para la interacción.

como sugerencia No uses otras cuentas que tu dispositivo no reconozca, No puedo encontrar el teléfono de esta manera. Además, tenga en cuenta que debe tener una buena conexión a Internet para encontrar su dispositivo en su dispositivo Google Home.

Es importante configurar correctamente tu cobertura Wi-Fi o plan de datos móviles para que la señal llegue entre tu casa y Android. De hecho, algunos o pocos dispositivos requieren que actives el modo en Android. «Buscar mi dispositivo», Ese no es el caso con Google Nest.

¿Cómo funciona Google Home?

Como habrás notado en este artículo, Google Home es una tecnología artificial que sigue las instrucciones del propietario. Para activarlo, simplemente use la palabra «OK Google» para solicitar la tarea que está tratando de realizar.mientras tanto tu Puedes planificar la actividad. Por ejemplo, puede usar Google Home para buscar alarmas, capturas de pantalla e incluso información en Internet.

Por otro lado, esta inteligencia artificial se utiliza para usar aplicaciones famosas como Google Maps, Traductores, Calendarios, Fotos, etc. Además, si desea encender o apagar las luces de su hogar en Google Home, Conectarse a otros dispositivos inteligentesSmart TV y focos inteligentes.

Sin duda, este dispositivo inteligente puede cumplir con las expectativas de muchos clientes. A continuación, explicaré cómo obtener Android en Google Home.

¿Cómo uso Google Home para encontrar mi teléfono inteligente Android perdido?

El procedimiento es simple y fácil, por lo que no tiene que hacer mucho para encontrar un teléfono Android.Si usted tiene Múltiples dispositivos vinculados a su cuenta de Google No hay problema. Consíguelo, ya que el Asistente de Google te ayudará a encontrarlo.

Dile a Google Nest: OK Google, ¿dónde está mi teléfono? El sistema responde que hay varios teléfonos, los menciona de manera ordenada y pregunta: ¿Como suena? Independientemente del dispositivo que estés buscando, Google Home hará sonar el timbre del dispositivo seleccionado. Después de completar los pasos anteriores y encontrar el teléfono, presione En algún lugar de la pantalla Dejará de sonar.

Google Home para personas mayores

La ventaja de este dispositivo inteligente es ¿Pueden usarlo las personas mayores?, Y es interesante que esto no tenga muchos botones.Uso Comando de voz Simplifica su búsqueda de dispositivos inteligentes y le da acceso a los servicios de Google.

ese es un aspecto interesante Se puede usar en diferentes idiomas como el español, Gracias a sus múltiples funciones, lo convierte en una herramienta muy útil. En este sentido, Google Home puede usar tu computadora O llama como experto y todo te resultará más fácil.

Finalmente, espero que este artículo lo haga posible para usted y su familia. Benefíciate de uno de los mejores inventos Estos tiempos. Nuestro objetivo es la formación teórica y práctica, ya que los objetivos principales se pueden lograr siguiendo los procedimientos y recomendaciones aquí presentados.