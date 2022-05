Los métodos de estafa, estafa y extorsión más utilizados en WhatsApp

Actualmente vivimos en un mundo lleno de peligros. Este peligro no es solo físico, estamos rodeados de mucha maldad. Por lo tanto Siempre debes prestar mucha atención También debe tener cuidado con cualquier situación en la que parezca poco probable que se dañe.

en un punto Las redes sociales son peligrosas..Especialmente para aquellos que están acostumbrados Publicar todo tipo de información personal Y su ubicación actual.

Con el aumento del uso de aplicación whatsap Y otras redes sociales que podemos encontrar tienda de juegos de google con un estafador El ladrón ha evolucionado Tecnología Ser capaz de derrotar a las víctimas utilizando el exceso de confianza en sí mismo que existe hoy en día para aquellos conocidos a través de estos medios.

¿Existe algún peligro en el uso de la aplicación WhatsApp?

Seguro que con la aplicación WhatsApp Nos enfrentamos a muchos peligros., física o cibernética. Es poco probable que su WhatsApp sea pirateado, lo que le da acceso a todos sus contactos, conversaciones, audio y otros archivos multimedia.

El riesgo de que alguien piratee tu cuenta de WhatsApp es que, como se mencionó anteriormente, puede tener acceso a tus contactos e información en tu conversación. Emite tu identidad a través de la aplicación Según WhatsApp.

Otro riesgo de usar esta aplicación es el uso de información personal o de terceros expuesta a través de las funciones de WhatsApp. Publique su ubicación actual en el estado Muestra WhatsApp o la actividad que estamos haciendo o intentando hacer. Esto proporciona un montón de datos importantes para aquellos que no tienen buenas intenciones para que los uses.

¿Cómo evitar estafas, estafas y chantajes en WhatsApp?

Para evitar ser víctima de estafas, estafas y extorsiones a través de esta aplicación, lo mejor es seguir su instinto y si algo sucede Parece sospechoso, pero está empezando a buscar todas las pruebas.

Por ejemplo, si te envían un mensaje de texto y afirman que un contacto de un número desconocido es alguien que conoces, es mejor pedir una prueba de que en realidad es quien dices que es.

Estas piezas de evidencia y evidencia pueden ser videollamadas o preguntas aleatorias. ¿Qué sabes de tus conocidos? Responderé No hay problema.

Si estás siendo chantajeado o chantajeado por otro usuario de la aplicación WhatsApp, esto es lo más seguro para ti Bloquear inmediatamente con número de contacto en la aplicación

Luego debes dirigirte a la sede de una agencia de seguridad que te pueda ayudar. Después de eso, no importa cuán amenazante suene, llámame para ignorar el mensaje y instrucciones de las autoridades de seguridad Qué has hecho

Nunca, nunca, aunque seas tú nunca pagues Cuando la persona con la que estás hablando en WhatsApp no ​​está 100% seguro de que realmente es la persona con la que está hablando y confías en esa persona.

Ver Seguridad juvenil en esta red socialLos padres son importantes Supervisar la cuenta de su hijo.. Si nota alguna irregularidad, también puede actuar.

¿Cómo sé si estoy siendo estafado por WhatsApp?

Los estafadores en esta aplicación suelen tener ciertos rasgos que se ven extraños en su perfil. La mayoría no tiene una foto de perfil.No publican información personal, no publican estados, y cuando hablan contigo, no tienen muchos desvíos para obtener lo que quieren y bloquearte. , Trate de llegar al punto directamente.

Si después de pagarle a la persona con la que hablaste por WhatsApp encuentras que tiene una foto de perfil, después del pago no aparece nada y no recibes el mensaje, es por culpa de esa persona. Bloquea de manera efectiva a sus contactos Según WhatsApp.

Tanto como tratar de comunicarse por teléfono o mensaje de texto regular error de comunicación Una persona que te estafó con WhatsApp y luego te bloqueó nunca debe ser contactada o contactada.