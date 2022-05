Los mejores trucos y consejos de Ludo Club para jugar, ganar y evitar que te maten

Club de LudoEs un juego desarrollado para dispositivos móviles basado en el tradicional juego de mesa (Ludo), y desde su lanzamiento se ha visto desbordado por la situación diaria por la cuarentena y ha tenido un gran impacto en los usuarios. Estoy buscando un coronavirus, una distracción.

Club de Ludo Basado en los principios del juego original.Tener que tirar los dados para aumentar el número de casillas es un estilo de juego simple que es rápido y fácil de aprender.

Puede ser jugado por un mínimo de 2 jugadores y un máximo de 4 jugadores. Este es, El mejor juego de estrategia. Como todo juego competitivo, la habilidad de conducir un smartphone tiene ciertos trucos que siempre o casi siempre podemos seguir para ganar la partida.

¿Qué es Ludo Club?

Ludo se inventó principalmente como un juego de mesa y la versión móvil tardó años en publicarse. Club de LudoOfrece dos modos de juego. Los clásicos requieren que traigas cuatro fichas a la acera, o también se les llama «casas». Debido a esto, debes tirar los dados.

Puedes usar uno o dos dados tradicionales, los dados se lanzan una vez por turno, y si caes en una casilla ya ocupada por otro jugador, retírala y vuelve a colocarla en su posición original, entonces debes hacerlo. También puedes empezar de nuevo con esta parte y unir las dos piezas en el mismo espacio. obtener un bono..

Otros modos de juego se llamarán «Apurarse»Una de las características básicas del ludo tradicional, la eliminación de oponentes, también se basa en este original. Aquí, gana quien haya eliminado más oponentes del tablero. Este es un modo de juego más entusiasta. Al frente.

Club de Ludo Es principalmente un juego en línea, por lo que debe estar conectado a Internet. Optimizar de manera óptimapara que no te pierdas ningún juego.

Consejos para que Ludo Club gane

Si juegas Ludo Club, es juego competitivoNo confíes en lo que te dijeron en el chat ni negocies una posición, ya que otros jugadores definitivamente intentarán eliminar a tu personaje.

A medida que avanza el juego, tendrás que pasar en algún momento. entrada enemiga, Por lo tanto, es importante mover las piezas con cuidado y sin prisas. Porque son dueños de esta línea y pueden deshacerse fácilmente de ti.

Al comienzo del juego generalmente podemos conseguir una o dos piezas, debemos intentar avanzarlas lo más posible antes de que lo hagan otros rivales. Ventaja estratégica.

Incluso a pesar de que Ludo Club no consume muchos recursos en los teléfonos móviles modo de juegoNecesitas activarlo, o si no trae y es casi inexistente ovejaEntonces necesitas liberar algo de esa memoria para que el juego no tenga problemas.

¿Qué potenciadores hay y cómo se usan?

Ludo Club tiene varios potenciadores que se pueden usar durante el juego. Estos ayudan a aumentar la probabilidad de que el número aparezca según el número seleccionado, por ejemplo, si está seleccionado. La forma más fácil de pensar en un número par es 6 2 o 4

Por otro lado, existen potenciadores de potencia media que producen resultados extraños. Este es uno de los menos utilizados. Los números se mueven entre 5, 1 y 3. Pero es más barato que incluso.

Todos estos potenciadores se pueden comprar con dinero del juego y se pueden acumular con el tiempo. gana el juego O simplemente juegue algunos y podría comprarlos con dinero real, esto viene en paquetes, el más caro es el más caro para usted, ya que es lógico pensar que hay dinero.