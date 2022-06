Saber cómo Cómo apoyarse con PUBG: solo habilite Lean, Imprescindible si quieres mejorar el juego. Con esto en mente, hemos preparado la siguiente guía para enseñarte este proceso de la manera más fácil posible.

Lean-solo habilita lean en PUBG

Mira este video en youtube

Antes de empezar, no olvides que si no tienes un juego, puedes tener uno Descarga la versión gratuita PUBG Lite desde el sitio web PUBG Lite.. Esta es definitivamente la forma de jugar. Si no quieres gastar dinero, no te preocupes y habla de inclinación.

¿Qué es la proyección en cursiva?

Videojuegos Disparo o tirador Se caracterizan por la integración de varios mecanismos destinados a mejorar la experiencia de juego.Uno de ellos es la tendencia que algunas personas llaman parece diagonal Y está exactamente relacionado con un movimiento en particular. Esta acción permite al jugador ampliar ciertas opciones de juego.

En el caso de PUBG Sé cómo inclinarme hacia adelante Puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. De hecho, creo que es importante estar preparado para los encuentros en el juego. otra vez, Sepa en qué parte de PUBG le dispararon..

Inclinarse es como el nombre de una acción para inclinarse en el juego, lo cual es útil durante el juego. Paredes y esquinas de vehículos.. Esta acción se suele utilizar cuando estamos escondidos, pero necesitamos mirar o disparar en otra dirección. Puedes usar la opción inclinada para volver rápidamente a la cobertura, pero no descuides el ataque.

Lean-solo habilita lean en PUBG

Es posible que deba habilitarlo antes de comenzar adicción a PUBG Si no funciona, al menos es para PUBG Mobile. Este proceso es fácil. Solo cambia ciertas configuraciones del juego.

Primero, abre el juego y ve a «Configuración». Cuando vea las opciones de configuración,[基本]Buscando una sección, «Mira y dispara».. Busque Modo de inclinación en las opciones Ver y Grabar y haga clic en Retener/Retener.

Después de eso, solo necesita usar las funciones que se encuentran arriba de las teclas de movimiento. Esta opción es muy útil, pero también es necesario saber cómo usarla correctamente.

En cualquier caso, apoyarse en PUBG es fácil de aprender y puede requerir que configures opciones.

¿Cómo uso cruces diagonales en PUBG?

Como se mencionó anteriormente, esta opción se usa en el momento en que necesitamos estar escondidos, pero necesitamos apuntar y disparar.Seguro que es un ejercicio. Necesita práctica y ajuste.Si se usa incorrectamente, puede conducir a la derrota.

Lo primero que debe recordar al confiar en PUBG es hacerlo rápidamente. Es decir, no pase demasiado tiempo al aire libre.De hecho, con esta acción debe ser rapidoPor ello, es recomendable inclinarse, apuntar y disparar rápidamente. Como puedes imaginar, es importante coordinar y establecer buenos objetivos para esto.dado que Tomada en modo automático con pubgmobile Muy útil, al menos en la versión móvil.

Con esto en mente, es muy importante practicar sus objetivos y ajustes para dominar y utilizar con éxito esta técnica. Por lo tanto, practique antes de usar esta medida para evitar debilidades en los malos momentos.Lo mismo para los jugadores batalla realSin dolor Aprende a apuntar con FortnitePara ser un mejor jugador.

Lo mejor es practicar para dominar correctamente este modo objetivo. Si no, te recomendamos evitarlo. Úselo solo en situaciones que lo justifiquen, y eventualmente practique hasta que sea 100% competente en esta táctica.