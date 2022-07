Instagram no permite comentarios ni reacciones a las historias: problemas solucionados

Internet ha sido una herramienta que nos ha cambiado la vida desde que finalmente se implantó en la sociedad a finales de los 90, y ha avanzado mucho y sigue creciendo día a día. se desarrolla Danos la tarea de actualizarnos.

El 60% de la población mundial tiene acceso a internet, lo cual es muy positivo. Conéctese, navegue, interactúe Para cada uno de los muchos sitios web que lo componen, para cada propósito tenemos B. Aprender o comunicarse a través de las redes sociales.

Las redes sociales son sitios web que tienen como objetivo permitir la comunicación entre millones de usuarios, ya sea en formato de texto, audio o video, y han superado la barrera del navegador. Y tener esas aplicaciones, Instagram es un ejemplo.

Instagram Es una de las plataformas top en las redes más utilizadas en la actualidad.Su objetivo es permitir que los usuarios hagan esto. Desarrollar contenido Cómo subir en las redes sociales 2 fotos de la historia de InstagramBonos adicionales para editarlos con videos, empleadores temporales, historias destacadas y miles de filtros y configuraciones en la aplicación de Instagram.

A pesar de todo esto, Instagram puede tener errores y errores extraños como una red social tan grande. Puede ocurrir por muchas razones Una de las razones puede ser que no puedes comentar o reaccionar a las historias de las personas que sigues debido a errores de conexión, fallas del servidor y errores del lado del dispositivo, pero te diremos cómo hacerlo para resolver más. y más.

¿Por qué no puedo comentar o reaccionar a la historia de otra persona?

Lo más común en estos casos es pensar que esa persona nos bloqueó, y por eso. no puedo responder a tu historia.. Pero si ese fuera el caso y estuviéramos bloqueados, no podríamos ver su historia.

Lo que pasa en estos casos es que la persona que subió la historia tiene una reacción y Comentar.. Esto es para evitar que alguien comente o reaccione.

Instagram no puede responder historias con fotos

Si intentas responder a una historia con una foto y aún no puedes responder, inténtalo primero Reinicie la aplicación y el teléfono inteligente.. Puede recibir un error y quedarse atascado, lo que hace que algunas funciones fallen.

Si esto no funciona, puede ocurrir el caso anterior y estas respuestas pueden no ser válidas. Todo lo que puede hacer es probar con otra persona y ver si es de un solo usuario o general.

¿Cómo puedo saber si Instagram está bloqueando mi funcionalidad?

La red apareció por primera vez en la App Store como herramienta de fotografía en 2010, creció y un año después ya contaba con una estructura de red social que implementaba hashtags o etiquetas para que los usuarios las utilizaran al máximo.Compartir cómo encontrar fotos inició la tendencia y revolucionó Instagram cuatro años después La mayor red social.

A través de él Interfaz minimalista y hermosa.Proporciona todo tipo de funciones a los usuarios a partir de Agrega audio audio a tu historia de Instagram desde WhatsAppHasta entonces Habilite los modos de enfoque, desenfoque y retrato en las historias de InstagramUna aplicación que innova para brindar la mejor experiencia a los usuarios.

Sin duda, Instagram se ha convertido en una aplicación importante que impresiona con características tan llamativas.Así podemos disfrutar durante horas y definitivamente por favor descárgalo.

Por tanto, si no tienes acceso a ninguna de las funciones anteriores, es porque estás bloqueado. Hay muchas razones para esto, pero la mayoría de las veces es una violación de los estándares de la comunidad.

Por qué Instagram bloquea las funciones del usuario

Hay varias razones por las que Instagram puede hacer esto Eliminar herramientas de los usuarios, y uno de los más comunes es la piratería. Generalmente, si carga contenido protegido por derechos de autor y recibe un informe, su cuenta será bloqueada durante al menos unos días. Es posible que deba eliminar el contenido para resolver el problema.

Las cuentas también pueden llamar mucho la atención Asombrosamente.. Esto significa un número inusual de Me gusta y seguidores. Esto generalmente se considera anómalo y la cuenta se verifica. Si todo es correcto, el bloque debe ser muy corto.

Otra razón por la que se puede eliminar de la función es si carga contenido que infringe la política. Normas comunitarias solicitud. Esto generalmente se refiere a contenido para adultos, prácticas inapropiadas o cualquier cosa que pueda causar problemas legales.

Finalmente, si muchos usuarios informan sobre su cuenta, es posible que se prohíba o se limite su funcionalidad hasta que se complete la validación. Su cuenta puede cerrarse si se confirma que su queja es válida.

Instagram no te permite comentar o responder historias: pasos para solucionar problemas

Si te sale este error en tu app de Instagram, te recomendamos esta serie Procedimiento a seguir para resolver este problema:

Lo primero que puedes hacer Actualizar Instagram En la última versión, puede hacerlo usando Google Play Store o App Store.

En la última versión, puede hacerlo usando Google Play Store o App Store. puedes quitarlo cache ¿Qué hay en Instagram en tu dispositivo?

¿Qué hay en Instagram en tu dispositivo? Si sigue sin funcionar, borre todos los datos de la aplicación Por favor, descárguelo de nuevo.

Si aún recibe este error, intente ingresar a su cuenta de Instagram desde otro teléfono para ver si el problema desaparece.Si lo tiene, debe contactarlo. Soporte de Instagram Informe el error ya que hay un problema con su cuenta.

Informe el error ya que hay un problema con su cuenta. Si no te da este error en otro dispositivo porque el problema está en tu teléfono, una buena solución es buscar la página del APK en la versión de Instagram (esta es una extensión de todas las aplicaciones de nuestro teléfono) Reacciones y comentarios anteriores y empujarla..

La corrección de este error de plataforma menos común le permitirá administrar y usar Instagram sin ningún problema, ya sea que sea un usuario habitual o desee alcanzar sus objetivos con las aplicaciones proporcionadas por Instagram. Oportunidad de experimentar E interactúa con él, comunícate, crea páginas, conviértete en desarrollador de contenido y crea un portafolio digital donde puedas mostrar nuestro trabajo.

Ponerse en contacto con el soporte de Instagram es fácil y puede hacerlo Por teléfono y correo electrónico.. Si desea realizar una llamada, debe llamar al (+1 650 543 4800). Está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, al igual que su correo electrónico.[email protected]‘