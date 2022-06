hCAPTCHA y reCAPTCHA – Definición, diferencias y funciones contra los bots

Si eres usuario frecuente de internet, seguro que te has topado más de una vez con los desafíos de reCAPTCHA. Este es un servicio de Google, que permite diferenciar a los humanos de los bots, que normalmente se usan para franquear la seguridad de los sitios web y robar sus datos. Sin embargo, actualmente hay una nueva alternativa a este servicio y es el de hCAPTCHA.

hCAPTCHA es un servicio totalmente gratuito que además de mantener tu web segura, te brinda la oportunidad de ganar dinero con cada desafío completado. Puedes ver todos sus beneficios en la página oficial de hCAPTCHA.

¿Qué tipos de Captcha existen?

Hoy las pruebas de seguridad basadas en test para diferenciar humanos de computadoras se han vuelto parte de nuestra vida cotidiana, creados con el fin de proteger nuestra información, existen diversos tipos, siete que podemos nombrar: de cálculo matemático, juego de palabras, respuestas con límite de tiempo, campos ocultos, no captcha recaptcha y de reconocimiento de imágenes o captcha visual.

Soluciones automatizadas

Son aquellos que cuentan con desafios de respuesta automaticaes decir, que son desarrollados con algoritmos de resolución, como en el caso del ‘no captcha recaptcha’ que consiste en hacer clic en ‘no soy un robot’ y nos da el acceso por la imprecisión del toque, ya que un robot tocaría exactamente en el centro.

de trabajo humano

Por otra parte, estos si tienen intervención de los usuarios, ya que consisten en prueba de completar pequeños como reconocer las palabras en una imagen, identificar objetos o distinguir sonidos, son los Captcha más sencillos de desarrollar y por lo tanto más baratos que los automáticos.

¿En qué consiste la utilización del hCAPTCHA?

hCAPTCHA es un servicio captcha totalmente gratuito para todos sus usuariostambién es el servicio independiente de este tipo más usado en el mundo.

Además, notarás que hCAPTCHA emplea desafios que son de facil realizacion para los humanos, pero no para los bots. Al realizar la recopilación de datos que son difíciles de etiquetar en los problemas de aprendizaje automático y emplearlos para diferenciar si un visitante de una página web es humano o bot.

Este servicio de hCAPTCHA no presenta diferencias al usuario, seguirá escogiendo imágenes en donde se encuentre un objeto que se le pida, por ejemplo, carros, bicicletas, semáforos. Eventualmente le pedirá al usuario que clasifique un objeto dentro de una imagen o que elijas una categoría para una fotografía, siendo tareas sencillas para cualquier persona.

¿Cuáles son las diferencias entre hCAPTCHA y reCAPTCHA?

recientemente reCAPTCHA hizo el anuncio de que iba a cobrar por el uso de su servicio, aún no se sabe si existirá una tarifa de precios según el usuario. Pero definitivamente, es algo que tomó a todos por sorpresa y que impulsó a muchos a buscar una alternativa a este problema.

hCAPTCHA es una iniciativa que brinda los mismos servicios que reCAPTCHA de Google con la diferencia de que su principal objetivo es la privacidad de los usuarios y que no le cobra a las páginas web por su servicio, al contrario les paga.

¿De qué manera operan para la verificación de uso humano en internet?

Los Captcha que requiere intervención del usuario a la hora de ser resueltos se han vuelto muy populares en los últimos años, ya que al ser más sencillos que los automáticos terminan siendo más baratos y accesibles para los propietarios de páginas web.

Para verificar la eficacia de estos captcha, antes de salir al mercado, los programadores los suben a páginas web donde personas los resuelven uno tras otro, recibiendo una pequeña bonificación en centavos de dólar por cada uno que resuelvan. Una página muy popular dedicada a ofrecer este trabajo es ‘RUCaptcha’.

Cómo ayudar a combatir los bots en páginas Web

La incursión de bots y hackers en internet debe ser un motivo de preocupación para todos. No es necesario que seas un administrador de una página Web para que veas por tus datos y seguridad, hasta los consumidores de redes sociales deben hacerlo. Siempre recomendamos usar una contraseña segura, que combine el uso de mayúsculas, minúsculas y alfanuméricos de este modo podrás proteger tus redes sociales al máximo.

Mantén los bots alejados de tu página web

Si eres el dueño o administrador de una página web una de las preocupaciones que seguro no te debe dejar dormir por la noche es ¿Cómo mantener tu página segura del ataque de los bots? Hay varias maneras para lograrlo, la primera es siempre tener usuarios y claves difíciles de descifrar.

Otra opción para mantener seguro tus formularios es añadiendo desafíos, y no te asustes, que no tienes que desarrollar un programa ni nada parecido, en realidad el proceso para añade reCAPTCHA a tu web de WordPress es muy sencillo, y no te tomará más de 30 min implementarlo.

Y es que no solo los formularios son una vía para tratar de acceder a tu página o implantarte un malware. También puede ser a través de los comentarios y es en ese momento donde será útil contar con una herramienta antispam como reCAPTCHA o hCAPTCHA. Y una última recomendación, es que actives el complemento que bloqueen de manera automática los intentos de inicio de sesión o de comentarios en tu publicación.

¿Cómo ganar dinero con hCAPTCHA?

Uno de los atractivos más llamativos que ofrece esta iniciativa es el ganar dinero por cada desafío resuelto por los usuarios, y es que no le venden los datos a empresas de publicidad; sino que utilizando un sistema llamado Human Protocolmediante el cual entrenan a los modelos de aprendizaje automático.

Los usuarios al realizar los desafíos y etiquetar grandes cantidades de datos de manera confiable y asequible, esta información permite entrenar de manera más efectiva a los modelos de aprendizaje automático.

Entonces las páginas Web recibirán Human Tokens (HMT) cada vez que los usuarios completen un desafío, y las empresas de aprendizaje automático pagan Human Token (HMT) para etiquetar sus datos. Todo a través de la cadena de bloques de Ethereum. hCAPTCHA ofrece también la posibilidad de donar esas ganancias a la organización benéfica de su preferencia.