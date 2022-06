Hayday se ha convertido en una de las opciones favoritas de los usuarios. No me voy a centrar en este juego en este artículo, pero me gustaría presentarlo. Las elecciones de Hayday.

En esta simulación Construido para Android, Puede pasar horas administrando su propia granja y cuidando a sus animales y sus necesidades. Visita las fincas de tus amigos y vecinos y verás todo lo que plantan, cultivan, comparan y mejoran.

¿Hay otros juegos como Hayday?La mejor alternativa de Hayday

Mira este video en youtube

Los jugadores necesitan una opción de escritorio para jugar a sus videojuegos favoritos.Tal en gran parte Juegos disponibles en android, Este día También puedes descargarlo a tu computadora..

Un juego alternativo a Hayday

En realidad, no hay razón para odiar a Hayday. Sin embargo, alguien puede estar cansado de jugarlo y quiere explorar otras opciones dentro del mismo género de juego. O puedes disfrutar del juego original explorando otras opciones. Por lo tanto, presentaré una alternativa a Hayday.

Granja felíz

Considerado un clásico, sin duda debería estar en la parte superior de esta lista. No digo que un juego sea mejor que otro, pero especialmente este juego está constantemente agregando accesorios para que todos puedan disfrutarlo al máximo. Este juego clásico.

Granja de mar

Puesta en marcha En la red social Facebook, Este juego ya es popular en la lista. Aplicación movil. La gran diferencia es que funciona cerca del océano y le da un toque emocionante a nuestra granja.

Granja verde 3

De GameloftEs real Clásico para jugadores, y brindarnos una experiencia muy placentera. Como protagonista, heredas una antigua mansión donde todo tiene que funcionar. Así que disfrute.

granja de hadas

Probablemente el juego más delicado y lindo de esta lista.Tu mundo cuento de hadas.. En este juego puedes elegir entre 100 mascotas y animales diferentes para cuidar y alimentar.

Granja

En este juego eres un hombre de negocios que quiere iniciar una antigua granja, por lo que será interesante ver cómo tu personaje inicia la economía de su granja y cómo crece. Será divertido ver cómo tu personaje se gana el respeto de tus vecinos.

Granja superior

Esta aplicación funciona muy bien No estás conectado a Internet. Centrándose en una ubicación alejada de la ciudad, es ideal para relajarse y jugar en armonía con la naturaleza. Aquí también puedes ver y criar animales y construir granjas.

Bahía cobarde

Te da la oportunidad de construir tu propia ciudad en las soleadas islas tropicales. Muestra hermosos paisajes y buenos gráficos. Puedes disfrutar cultivando frutas y haciendo tus productos favoritos.

¿Cuáles son estas opciones de Hayday buenas?

Estas son algunas alternativas al juego Hay Day sobre granjas y su cuidado.Este Dia Una mejor alternativa sigue siendo Hay DaySigue siendo un juego libre de errores, muy fluido, pero sobre todo muy adictivo.

Todas las opciones descritas se pueden instalar en teléfonos móviles con Android o iPhone.Además, estos juegos son especialmente No solo muchos otros juegos.Funciona en teléfonos de gama media y ofrece más oportunidades

Una de las mejores cosas de esta lista es que enumera muchas opciones. Funciona sin wifi ni datos. Y en general, todos brindan una experiencia divertida para todos los gustos.

Como característica interesante, los juegos alternativos de Hay Day pueden ser jugados tanto por adultos como por niños que quieran disfrutar de este género. Si te gusta planificar, construir y divertirte, estas opciones te encantarán.

¿Has probado algunos de ellos? juego alternativo ¿A Hayday? Si es así, háganos saber cuál fue su experiencia y si encuentra útil este artículo. Y no olvides compartir esta información con familiares y amigos.