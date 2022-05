¡bienvenido! si tienes uno versión de Windows 10 Si tienes instalado Java, verás que en algún momento verás una notificación que te pedirá que actualices este programa, con eso en mente, voy a compartir una guía simple para que aprendas más adelante. Descarga, instala y actualiza Java a la última versión de Windows 10..

Guía sobre cómo descargar, instalar y actualizar a la última versión de Java en Windows 10

que es Java

si no sabes Java es un lenguaje de programación Fue desarrollado por Oracle con el objetivo de reducir el número de posibles dependencias para que los usuarios que utilizan distintas aplicaciones en sus equipos no tengan que instalar recursos adicionales.

Como Flash, Java en ese entonces Agrega contenido multimedia a tu portal webPero, por supuesto, eso fue mucho antes de que Java alcanzara su mejor momento. Sin embargo, esta aplicación no se considera realmente un complemento NPAPI simple, ya que muchas otras aplicaciones lo requieren para funcionar correctamente.

¿Necesito instalar Java en mi PC?

Para ser honesto, la respuesta es no, ya que la aplicación no se ha utilizado en la web durante algunos años. actualmente, Java como complemento NPAPI Está deshabilitado en la mayoría de los navegadores actuales como Google Chrome y Firefox. Por tanto, aunque lo instales en tu ordenador, no funcionará en tu navegador.

En resumen, no necesitas esta aplicación. No afecta el rendimiento de la computadora. O algo así. Incluso si no lo tienes instalado, puedes ahorrarte la molestia de actualizarlo de vez en cuando. Sin embargo, si lo tiene instalado, debe actualizarlo como se describe más adelante.

Sin embargo, como información adicional, solo necesitas saber lo siguiente: desarrollador Java Si desea trabajar con programas que dependen de esta aplicación, debe descargar, instalar y trabajar con SDK.

Cómo descargar e instalar la última versión de Java en Windows 10

A continuación en esta nueva sección te mostraré todos los pasos a seguir Descargue e instale la última versión de Java en Windows 10 Rápida y fácilmente en su computadora. Solo sigue los pasos para que no haya problemas.

Primero, abra su navegador web elegido y Página oficial de Oracle para descargar la última versión de Java.

Al final de la descarga, simplemente ejecute el archivo y se instalará automáticamente. De hecho, Java tiene un asistente de instalación para guiarlo a través del proceso, lo que facilita mucho su trabajo.

Sin embargo, el equipo de Java hace todo lo posible para instalar software adicional no relacionado con Java. Por lo tanto, debe tener cuidado durante el proceso de instalación y no depender del asistente.

En particular, el motor de búsqueda Yahoo! Pero no te preocupes, puedes elegir entre las siguientes opciones: Evita que se instale como navegador predeterminado.

Así que yahoo! Debe desmarcar «Instalar Yahoo como página de inicio y motor de búsqueda» para evitar la instalación. A partir de este momento, debería poder continuar con la instalación de la última versión de Java sin ningún problema.

cuando instalas Programa Java en PC El actualizador se instalará automáticamente y se le avisará cuando haya una nueva actualización para esta aplicación. Barra de tareas del escritorio de Windows 10..

De esta manera, las notificaciones aparecerán en la bandeja del sistema para que nunca te pierdas una actualización. Escritorio de Windows 10.. Además, es más fácil actualizar Java sin tener que instalar el programa desde cero como hiciste la primera vez.

¡Se acabó! Si encuentra útil esta información, no olvide compartirla con todos sus contactos que usan Java y necesitan actualizarse rápida y fácilmente. Nos vemos en la siguiente publicación.